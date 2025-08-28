Viral Video : बाप तसा बेटा..! वीरूच्या लेकाची फटकेबाजी, पदार्पणाच्या सामन्यात आर्यवीरने भारतीय गोलंदाजाला चोपले

वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीर सेहवागने दिल्ली प्रीमिअर लीगमध्ये (DPL) दमदार पदार्पण केले.पदार्पणाच्या सामन्यात त्याने भारतीय गोलंदाज नवदीप सैनीला सलग दोन चौकार खेचले.आर्यवीरने यश धुलच्या जागी सेंट्रल दिल्ली किंग्स संघात प्रवेश केला..Aaryavir Sehwag DPL debut batting highlights : भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना वीरेंद्र सेहवागच्या आक्रमक फलंदाजीने मंत्रमुग्ध केले होते. आता त्याचा मुलगा आर्यवीर तोच जोश आणि तिच आक्रमकता घेऊन मैदानावर उतरला आहे. दिल्ली प्रीमिअर लीग ( DPL ) मध्ये आयर्वीरने काल पदार्पण केले आणि पहिल्याच सामन्यात त्याच्यात वीरूची झलक दिसली. २००७ मध्ये जन्मलेल्या आर्यवीरने यापूर्वी एकही ट्वेंटी-२० सामना खेळला नव्हता. त्याने सेंट्रल दिल्ली किंग्सकडून पदार्पण करताना सलामीला येताना चांगली खेळी केली. त्याने भारतीय गोलंदाजाला सलग चार चौकार खेचले..त्याने वडिलांप्रमाणे चौकार किंवा षटकार खेचून खाते उघडले नाही, परंतु हळुहळु त्याने आक्रमकता अवलंबली आणि सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. वीरूसारखे पदलालित्य दाखवताना त्याने भारतीय गोलंदाज नवदीप सैनीला सलग दोन चौकार खेचले. .सेहवागने यश धुलच्या जागी दिल्ली संघात एन्ट्री घेतली. धुल दुलीप ट्रॉफी स्पर्धेत उत्तर विभागकडून खेळण्यासाठी गेला असल्याने त्याने DPL मधून माघार घेतली. डीपीएल ऑक्शनमध्ये आर्यवीरला ९ लाख रुपयांची बोली लागली. .दिल्लीच्या १९ वर्षांखालील संघाचे प्रतिनिधित्व करताना त्याने कूच बिहार ट्रॉफी स्पर्धेत मेघालयाविरुद्ध २०० धावांची खेळी केली होती. त्यात ३४ चौकारांची आतषबाजी केली. पुढच्याच दिवशी त्याने ही खेळी २९७ धावांपर्यंत पोहोचवली, परंतु त्रिशतक हुकले. .सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत बोलताना, आर्यवीर म्हणाला, “शेवटच्या सामन्यानंतर मला कळले की मी पुढचा सामना खेळणार आहे. मी मागच्या सामन्यात तो झेल घेतला होता. खेळ संपल्यानंतर, जॉन्टी [सिद्धू] भैय्याने मला सांगितले की मी पुढचा सामना खेळणार आहे." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.