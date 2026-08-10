'गौतम गंभीरच्या आधी, मी टीम इंडियाचा मुख्य प्रशिक्षक बनलो असतो, पण...'; VVS Laxman च्या दाव्याने खळबळ; नेमकं तेव्हा काय घडलं?

Why VVS Laxman could not become Team India head coach in 2023? मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरच्या मार्गदर्शनाखाली टीम इंडियाने भलेही २०२५ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि २०२६ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला असला तरी, बरेच अपयश पाहिले आहेत. त्यामुळे गंभीरचा मुख्य प्रशिक्षकपदाचा करार वाढवण्यात येणार नसल्याची चर्चा आहे. गंभीरनंतर टीम इंडियाच्या कोचची जबाबदारी व्ही व्ही एस लक्ष्मणने स्वीकारावी, अशी मागणी जोर धरतेय. भारताचा माजी फलंदाज लक्ष्मण हा सध्या BCCI च्या क्रिकेट ऑफ एक्सलेन्सचा ( CoE) प्रमुख आहे. त्याने मुख्य प्रशिक्षकाच्या जबाबदारीबाबत मोठे विधान केले आहे..लक्ष्मणच्या दाव्यानुसार २०२३ मध्ये त्याला टीम इंडियाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाची ऑफर मिळाली होती. पण, त्याने वैयक्तिक कारणामुळे आणि CoEच्या प्रमुखपदी कायम राहण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय खेळाडूंच्या वाढत्या दुखापतींमुळे बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी रविवारी CoE ला भेट दिली आणि तिथे लक्ष्मणसोबत खेळाडूंच्या पुनर्वसन आणि दुखापती व्यवस्थापन कार्यक्रमासाठीच्या सुविधांचा आढावा घेतला. त्यानंतर पत्रकार परिषदही झाली..IND vs SL 1st Test: सर्फराज खानची एन्ट्री, पण नाही मिळणार खेळण्याची संधी! पहिल्या कसोटीसाठी कशी असेल भारताची Playing XI?.यावेळी लक्ष्मण म्हणाला, " २०२३ मध्ये मला मुख्य प्रशिक्षक बनायचे होते, परंतु वैयक्तिक कारणांमुळे मी मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी स्वीकारू शकलो नाही. जय शाह यांच्याशी दोनदा याविषयी चर्चा केली आणि त्यांनी माझी कारणे समजून घेतली. जय आणि BCCI ने मला माझ्या दृष्टिकोनानुसार काम करण्याचे जे स्वातंत्र्य दिले होते, तेच स्वातंत्र्य आता देवाजित आणि इतर पदाधिकाऱ्यांकडूनही मिळत आहे."."मी दोन वर्षांसाठी माझा कार्यकाळ वाढवला आणि बीसीसीआयला वचन दिले की, जरी मी मुख्य प्रशिक्षकाचे पद स्वीकारत नसलो, तरीही इथून जाण्यापूर्वी मी 'सेंटर ऑफ एक्सेलेन्स' (CoE) ची उभारणी करेन, तसेच त्याची रचना, कार्यपद्धती आणि नियमावली (प्रोटोकॉल्स) निश्चित करेन," असेही त्यांनी नमूद केले.२०२१ पर्यंत राहुल द्रविड याच्याकडे CoE चे प्रमुखपद होते. भारताचा माजी फलंदाज टीम इंडियाचा मुख्य प्रशिक्षक झाल्यानंतर ही जबाबदारी लक्ष्मणकडे आली ..IND vs SL: भारत श्रीलंका कसोटी मालिका कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या LIVE ब्रॉडकास्टिंग आणि स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.