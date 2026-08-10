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VVS LAXMAN: क्रिकेटपटू मशिन नव्हेत ;दुखापतींवर टीका करणाऱ्यांना लक्ष्मण यांचे प्रत्युत्तर

VVS Laxman statement on Indian cricketers injury recovery: भारतीय क्रिकेटपटूंच्या वाढत्या दुखापतींवरून बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सवर होत असलेल्या टीकेला व्ही. व्ही. एस. लक्ष्मण यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. क्रिकेटपटू मशिन नसतात, असे सांगत त्यांनी फिटनेस आणि दुखापतींबाबतची प्रक्रिया स्पष्ट केली.
VVS LAXMAN

VVS LAXMAN

esakal

Varsha Balhe
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बंगळूर : भारतीय क्रिकेटपटू व त्यांच्या वाढत्या दुखापती यावरून बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स (सीओई) यावर टीका होऊ लागली. याच पार्श्वभूमीवर सीओईचे प्रमुख व्ही. व्ही. एस. लक्ष्मण यांनी स्पष्ट आणि परखड मत व्यक्त करताना म्हटले की, ‘‘भारतीय क्रिकेटपटूंना दुखापतीतून बरे होण्यासाठी अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागत असेल, तर त्यासाठी बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सला दोष देता येणार नाही.

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