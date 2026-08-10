VVS LAXMAN: क्रिकेटपटू मशिन नव्हेत ;दुखापतींवर टीका करणाऱ्यांना लक्ष्मण यांचे प्रत्युत्तर

बंगळूर : भारतीय क्रिकेटपटू व त्यांच्या वाढत्या दुखापती यावरून बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स (सीओई) यावर टीका होऊ लागली. याच पार्श्वभूमीवर सीओईचे प्रमुख व्ही. व्ही. एस. लक्ष्मण यांनी स्पष्ट आणि परखड मत व्यक्त करताना म्हटले की, ‘‘भारतीय क्रिकेटपटूंना दुखापतीतून बरे होण्यासाठी अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागत असेल, तर त्यासाठी बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सला दोष देता येणार नाही. .कारण खेळाडू हे मशिन नसतात की ठरलेल्या वेळेत ते नेहमीच पूर्णपणे फिट होतील.’’सेंटर ऑफ एक्सलन्स आणि भारतीय संघाच्या व्यवस्थापनामध्ये उत्तम समन्वय असल्याचेही व्ही. व्ही. एस. लक्ष्मण यांनी स्पष्ट केले. जसप्रीत बुमरा, हर्षित राणा, हार्दिक पंड्या, वॉशिंग्टन सुंदर आणि फलंदाज साई सुदर्शन हे सध्या आपापल्या दुखापतींमधून सावरण्यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये उपचार व पुनर्वसन घेत आहेत..बुमराह, साई सुदर्शनसह स्टार्स दुखापतग्रस्त; VVS Laxman यांचे टीकाकारांना चोख प्रत्युत्तर, 'CoE केवळ रिहॅब सेंटर नाही, तर...'.व्ही. व्ही. एस. लक्ष्मण म्हणाले, ‘‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स हे केवळ दुखापतीनंतर पुनर्वसन करण्याचे ठिकाण नाही. खेळाडूंना सर्वोत्तम कामगिरी करण्यास मदत करण्याची त्याची मोठी भूमिका आहे. त्यामुळे दुखापतींसाठी कोणाला दोष देणे योग्य नाही. पुरुष आणि महिला दोन्ही संघांच्या टीम मॅनेजमेंटसोबत सेंटर ऑफ एक्सलन्सचा सातत्याने आणि सुरळीत संवाद सुरू असतो.’’.ते पुढे म्हणाले की, ‘‘खेळाडूंच्या फिटनेससाठी काही निश्चित नियम आणि वेळापत्रक असते, मात्र प्रत्येक खेळाडूच्या शरीराची दुखापतीनंतरची प्रतिक्रिया वेगळी असते. त्यामुळे ठरलेल्या वेळेत तो पूर्णपणे फिट होईलच असे नाही. खेळाडू मशीन नाही. त्याच्या शरीराची स्थिती पाहून त्याच्यावरील व्यायाम आणि कामाचा भार हळूहळू वाढवला जातो. दुखापत झाल्यापासून तो पूर्णपणे फिट होईपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू असते.’’.फिटनेसचे ठरावीक निकषखेळाडूला सेंटर ऑफ एक्सलन्समधून संघात परत पाठवण्यापूर्वी काही ठरावीक फिटनेस निकष पूर्ण करावे लागतात. व्ही. व्ही. एस. लक्ष्मण म्हणाले, ‘‘जोपर्यंत खेळाडूने ठरवलेले फिटनेस निकष पूर्ण केलेले नसतील किंवा त्याची क्षमता त्यापेक्षा चांगली झालेली नसेल, तोपर्यंत आम्ही त्याला सोडत नाही.’’ दरम्यान, खेळाडू संघात परतल्यानंतर पहिल्याच सामन्यापासून आपल्या क्षमतेनुसार सर्वोत्तम कामगिरी करू शकेल, हा त्यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले..निवड प्रक्रियेची माहितीबीसीसीआयचे सचिव देवाजित सैकिया यांनी संघ निवडीची प्रक्रिया स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, ‘‘मालिकेसाठी संघाची निवड साधारणपणे संघ रवाना होण्याच्या तीन ते चार आठवडे आधी केली जाते. त्यामुळे त्या वेळी एखादा खेळाडू पूर्णपणे फिट आहे की नाही, हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. म्हणूनच दुखापतग्रस्त खेळाडूच्या नावासमोर फिटनेसच्या अधीन अशी अट ठेवली जाते. पुढील २१ ते २८ दिवसांत खेळाडू पूर्णपणे फिट झाला, तर त्याला संघासोबत नेले जाते.’’‘‘आम्ही अशा खेळाडूला थेट नाकारत नाही. प्रत्यक्ष प्रवासाची किंवा सामना खेळण्याची वेळ येईपर्यंत तो पूर्णपणे फिट होऊ शकतो,’’ असे देवाजित सैकिया यांनी स्पष्ट केले..बुमरा आणि सुदर्शनचे उदाहरणजसप्रीत बुमरा आणि साई सुदर्शन यांच्या उदाहरणातून व्ही. व्ही. एस. लक्ष्मण यांनी ही प्रक्रिया समजावून सांगितली. संघ निवड समिती सेंटर ऑफ एक्सलन्सकडून खेळाडूच्या फिटनेसचा अहवाल मागवते. हा अहवाल निवड समितीचे अध्यक्ष, संघाचे मुख्य प्रशिक्षक आणि बीसीसीआयला पाठवला जातो. जसप्रीत बुमरा आणि साई सुदर्शन यांच्या नावासमोर ‘फिटनेसच्या अधीन’ अशी अट होती. त्यामुळे त्यांची श्रीलंका दौऱ्यासाठी निवड होणार होती, मात्र त्यांना फिटनेस प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक होते. खेळाडूची प्रगती अपेक्षेप्रमाणे होत नसेल, तर सेंटर ऑफ एक्सलन्सकडून निवड समिती आणि प्रशिक्षकांना माहिती दिली जाते. त्यामुळे खेळाडू आंतरराष्ट्रीय मालिकेसाठी अजून तयार नसल्यास त्याला संघात घेतले जात नाही..Sanju Samson: विराट कोहलीचा सल्ला मानला, पण जेमतेम दीड वर्षच पाळता आला; संजू सॅमसनने सांगितला खास किस्सा, नेमक काय म्हणाला संजू?.दुखापती चिंतेचा विषय नाहीअनेक प्रमुख खेळाडू सातत्याने दुखापतग्रस्त होत असल्याबाबत विचारले असता व्ही. व्ही. एस. लक्ष्मण यांनी ही बाब फार मोठी चिंता नसल्याचे सांगितले. ‘‘उच्च पातळीवर खेळताना खेळाडूंना १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रयत्न करावे लागतात. त्यामुळे दुखापती या खेळाडूच्या कारकिर्दीचा एक भाग आहेत. दुखापत होऊ नये याचा सतत विचार करत राहिलात, तर तुम्ही तुमच्या क्षमतेनुसार सर्वोत्तम खेळ करू शकणार नाही,’’ असे ते म्हणाले. दुखापतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज असल्याचेही व्ही. व्ही. एस. लक्ष्मण यांनी सांगितले. दुखापत म्हणजे केवळ नकारात्मक बाब न मानता ती खेळाचा एक भाग आहे, असे पाहणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.