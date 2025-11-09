IND vs AUS, Video: T20I मालिका विजयानंतर कसं होतं भारताच्या ड्रेसिंग रुममधील वातावरण, 'या' खेळाडूने जिंकलं Impact Player मेडल

भारतीय क्रिकेट संघाने ऑस्ट्रेलियात टी२० मालिका २-१ ने जिंकली. ड्रेसिंग रुममध्ये खेळाडूंचा उत्साह ओसंडून वाहत होता. वॉशिंग्टन सुंदरला 'इम्पॅक्ट प्लेअर ऑफ द सिरिज' मेडल देण्यात आले. .भारतीय क्रिकेट संघाने नुकतीच ऑस्ट्रेलियामध्ये टी२० मालिकेतील अपराजित राहण्याची साखळी कायम केली आहे. भारताने शनिवारी (८ नोव्हेंबर) ऑस्ट्रेलियाला ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेत २-१ अशा फरकाने पराभूत केले. या मालिकेतील पहिला आणि शेवटचा सामना पावसामुळे रद्द झाला. या मालिकेत भारताने ०-१ अशी पिछाडीवर असताना नंतर दमदार पुनरागमन करत ही मालिका जिंकली. शनिवारी पाचवा टी२० सामना ब्रिस्बेन येथे होणार होता, पण ४.५ षटकांचाच खेळ झाल्यानंतर विजांच्या कडकडाट आणि पावसामुळे हा सामना थांबला आणि काही वेळाने रद्द करण्यात आला..IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध गोलंदाजांमुळेच जिंकलो मालिका, आता T20I World Cup आधी... कर्णधार सूर्यकुमारने केलं स्पष्ट.या सामना रद्द झाल्यानंतर भारताच्या ड्रेसिंग रुममधील वातावरण कसे होते, याचा व्हिडिओ बीसीसीआयने शेअर केला आहे. यात दिसते की बाहेर पाऊस असल्याने दोन्ही संघांमध्ये स्टेडियममध्येच हस्तांदोलन झाले. त्यानंतर भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये मालिकेत प्रभाव पाडणाऱ्या खेळाडूला 'इम्पॅक्ट प्लेअर ऑफ द सिरिज' मेडल देण्यात आले. यावेळी खेळाडूंमध्ये मोठा उत्साह होता..हे मेडल देण्याचा मान टीम ऑपरेशन मॅनेजर राहिल खाजा यांना देण्यात आला होता. त्यांनी या मेडलचा विजेता म्हणून अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदर असल्याचे घोषित केले आणि त्याच्या गळ्यात हे मेडल घातले. मेडल जिंकल्यानंतर वॉशिंग्टन सुंदरने राहिल खाजा यांचे आधी आभार मानत त्यांचे कौतुक केले. त्यानंतर तो म्हणाला, ऑस्ट्रेलियात येऊन खेळण्याला मिळणे शानदार आहे. संघाच्या विजयात योगादान देण्याने मला आनंद मिळतो. सर्वांचे आभार. दरम्यान, पाऊस थांबल्यानंतर भारतीय संघाने ट्रॉफीसह मैदानात फोटोशूट केले..वॉशिंग्टनने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तीन टी२० सामने खेळले, त्यातील होबार्टला झालेल्या सामन्यात त्याने महत्त्वपूर्ण ४९ धावांची नाबाद खेळी केली होती, तसेच कॅरारमधील सामन्यात त्याने ३ धावांतच ३ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यानंतर पाचव्या सामन्यातही त्याचा भारताच्या संघात समावेश होता, पण पावसामुळे हा सामना रद्द झाला. पण तो खेळलेल्या दोन्ही सामन्यात त्याने महत्त्वाचे योगदान दिले..AUS vs IND, 5th T20I: विजांचा कडकडाट अन् पाऊस... गॅबावरील पाचवा सामना रद्द; भारताची मालिका जिंकून दौऱ्याची सांगता.पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी - मार्चमध्ये भारत आणि श्रीलंकेत टी२० वर्ल्ड कप खेळवला जाणार आहे. या स्पर्धेपूर्वी भारताची परदेशातील ही शेवटची टी२० मालिका होती. भारताने २००८ नंतर ऑस्ट्रेलियामध्ये आत्तापर्यंत टी२० मालिका पराभूत झालेली नाही. हा विजयी रथ भारताने या मालिकेतही कायम ठेवला आहे. आता भारताचा टी२० संघ डिसेंबरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आणि जानेवारीमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध टी२० मालिका खेळेल. टी२० वर्ल्ड कपपूर्वी मायदेशात होणाऱ्या या मालिका तयारीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.