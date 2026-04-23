Video Viral: पाकिस्तानी गोलंदाजाने आज मार खाल्लाच असता... फलंदाजाने बॅट उगारली, दोघांनी अडवले नाहीतर घडला असता अनर्थ...

PSL 2026 controversy Pakistan players fight video: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2026) मध्ये खेळाडूंमधील वाद टोकाला गेल्याचे पाहायला मिळाले आहे. पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद आमीर (Mohammad Amir) आणि अनुभवी फलंदाज फहीम अश्रफ ( Faheem Ashraf ) यांच्यात मैदानातच जोरदार 'राडा' पाहायला मिळाला. हा वाद इतका वाढला की, प्रकरण जवळपास हाणामारीपर्यंत पोहोचले होते..हा प्रकार क्वेटा ग्लॅडिएटर्स आणि पेशावर झल्मी यांच्यातील सामन्यादरम्यान घडला. मोहम्मद आमीरने फलंदाजी करत असलेल्या फहीमला बाद केले. त्यानंतर आमीरने 'चल नीघ' अशी तापट प्रतिक्रिया दिली. आमीरचे हे वागणे फहीमला अजिबात आवडले नाही. त्यानेही तत्काळ आमीरला प्रत्युत्तर दिले. दोघांमधील शाब्दिक युद्ध इतके वाढले की, फहीमने संतापून आमीरच्या दिशेने आपली बॅट उगारली. मैदानावरील वातावरण अत्यंत तणावाचे बनले होते. पण, खेळाडूंनी मध्यस्थी केली आणि फहीमला अडवले..बदमाश पाकिस्तानी ! Mohsin Naqvi ने पत्रकाराला किडनॅप केले? PCB प्रमुखावर गंभीर आरोप, एका Video ने जगभरात खळबळ.कराचीच्या नॅशनल स्टेडियमवर १७ व्या षटकात ही घटना घडली, जेव्हा आमीरने फहीमला बाद केले आणि इस्लामाबादची धावसंख्या १६.३ षटकांत ९९/७ झाली. आमीरने फहीमला एक आखूड चेंडू टाकला, जो त्याने चौकारासाठी यष्टीरक्षकाकडे ढकलण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडू बॅटची अगदी हलकीशी कड घेऊन यष्टीरक्षक मोहम्मद रिझवानकडे गेला. पंचांनी झेलबादसाठी बोट वर करताच, गोलंदाज आणि फलंदाज यांच्यात शाब्दिक चकमक सुरू झाली..या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखा पसरला आहे. क्रिकेट चाहत्यांनी या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. "क्रिकेट हा सभ्य गृहस्थांचा खेळ आहे, तिथे अशा वर्तनाला जागा नाही," अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मोहम्मद आमीर त्याच्या आक्रमक स्वभावासाठी ओळखला जातो, तर फहीम हा शांत संयमी खेळाडू मानला जातो, मात्र या घटनेने दोघांच्याही शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे..पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) आणि पीएसएलच्या शिस्तपालन समितीने या घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे. नियमांनुसार, मैदानात प्रतिस्पर्धी खेळाडूचा अपमान करणे किंवा हिंसक वर्तन करणे हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. या दोन्ही खेळाडूंवर मॅच फीमध्ये कपात किंवा काही सामन्यांची बंदी घातली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.