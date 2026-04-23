Video Viral: पाकिस्तानी गोलंदाजाने आज मार खाल्लाच असता... फलंदाजाने बॅट उगारली, दोघांनी अडवले नाहीतर घडला असता अनर्थ...

Mohammad Amir Faheem Ashraf fight PSL video full incident: पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये एक धक्कादायक प्रकार घडला असून त्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. मोहम्मद आमीर आणि फहीम अश्रफ यांच्यातील वाद इतका वाढला की तो मारामारीपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
HUGE FIGHT BETWEEN MOHAMMAD AMIR AND FAHEEM ASHRAF IN PSL

HUGE FIGHT BETWEEN MOHAMMAD AMIR AND FAHEEM ASHRAF IN PSL

Swadesh Ghanekar
Updated on

PSL 2026 controversy Pakistan players fight video: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2026) मध्ये खेळाडूंमधील वाद टोकाला गेल्याचे पाहायला मिळाले आहे. पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद आमीर (Mohammad Amir) आणि अनुभवी फलंदाज फहीम अश्रफ ( Faheem Ashraf ) यांच्यात मैदानातच जोरदार 'राडा' पाहायला मिळाला. हा वाद इतका वाढला की, प्रकरण जवळपास हाणामारीपर्यंत पोहोचले होते.

Related Stories

No stories found.