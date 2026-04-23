Video Viral : येडे गबाळे! PSL च्या टॉसच्या वेळेस मारामारी, डेव्हिड वॉर्नरला काय चाललंय कळेना... हसावं की पळावं? झाला कन्फ्युज...

Funny moment in PSL David Warner reaction to mascot fight viral clip: पाकिस्तान सुपर लीग २०२६ मध्ये रोज त्यांचा फज्जा उडताना दिसतोय. कधी खेळाडू भांडताना दिसत आहेत, कधी फ्रँचायझीने दिलेल्या जर्सीचा रंग उडून चेंडू गुलाबी होत आहे, तर कधी गचाळ क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतेय.. आता एक नवीन प्रकरण समोर आलं आहे आणि यावेळी पाकिस्तानींना 'येडे गबाळे'च म्हणावं लागेल. लाहोर कलंदर्स विरुद्ध कराची किंग्स, सामन्याच्या नाणेफेकीच्या वेळेस हा प्रसंग घडला आणि Video viral झाला आहे..लाहोर कलंदर्स व कराची किंग्स यांच्यात टॉसच्या वेळी अजब घटना घडली. यावेळी कराची व लाहोर यांचे मॅस्कॉट मैदानावर होते आणि टॉस होण्यापूर्वी दोघांमध्ये मैत्रीपूर्ण भांडण दाखवण्यात आले. हा सर्व प्रकार पाहून बाजूलाच उभ्या असलेल्या डेव्हिड वॉर्नरला ही काय वेड्यांची जत्रा सुरू आहे, असे वाटले. हा व्हिडीओ सोशल मीडिया गाजवतोय .सामन्याबद्दल बोलायचे झाल्यास लाहोरने प्रथम फलंदाजी करताना ६ बाद १९९ धावा केल्या. फखर जमानने ४१ चेंडूंत ५ चौकार व ३ षटकारांसह ६१ धावांची खेळी केली. वॉर्नरने भन्नाट थ्रो करून मोहम्मद फारूकला ( १८) रन आऊट केले. अब्दुल्ला शफिकने ३६ चेंडूंत ६२ धावा करताना लाहोरचा डाव सावरला. डॅनिएल सॅमसने ९ चेंडूंत २० धावा करून संघाला १९९ धावांपर्यंत पोहोचवले. मोईन अलीने दोन विकेट्स घेतल्या..Video Viral: पाकिस्तानी गोलंदाजाने आज मार खाल्लाच असता... फलंदाजाने बॅट उगारली, दोघांनी अडवले नाहीतर घडला असता अनर्थ....लक्ष्याचा पाठलाग करताना वॉर्नरला अपेक्षित साथ मिळाली नाही. जेसन रॉय ( ९), रिझा हेंड्रिक्स ( १०) व सलमान आघा ( १४) हे अपयशी ठरल्याने कराचीची अवस्था ३ बाद ६९ अशी झाली होती. हे वृत्त लिहिले तेव्हा वॉर्नर ३३ चेंडूंत ४० धावांवर खेळत होता, तर मोईन अलीही १० चेंडूंत २४ धावांवर नाबाद होता. कराचीने १२ षटकांत ३ बाद १०३ धावा केल्या होत्या. त्यांना अजून ९७ धावा हव्या होत्या..