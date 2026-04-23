Video Viral : येडे गबाळे! PSL च्या टॉसच्या वेळेस मारामारी, डेव्हिड वॉर्नरला काय चाललंय कळेना... हसावं की पळावं? झाला कन्फ्युज...

PSL mascot fight Karachi Kings vs Lahore Qalandars video: पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये एक भन्नाट आणि मजेदार प्रकार घडला असून त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. कराची किंग्स आणि लाहोर कलंदर्स यांच्या सामन्यापूर्वी टॉसच्या वेळी दोन्ही संघांच्या मॅस्कॉट्समध्ये अचानक भांडण सुरू झाले.
PSL mascot fight Karachi Kings vs Lahore Qalandars video

PSL mascot fight Karachi Kings vs Lahore Qalandars video

Swadesh Ghanekar
Updated on

Funny moment in PSL David Warner reaction to mascot fight viral clip: पाकिस्तान सुपर लीग २०२६ मध्ये रोज त्यांचा फज्जा उडताना दिसतोय. कधी खेळाडू भांडताना दिसत आहेत, कधी फ्रँचायझीने दिलेल्या जर्सीचा रंग उडून चेंडू गुलाबी होत आहे, तर कधी गचाळ क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतेय.. आता एक नवीन प्रकरण समोर आलं आहे आणि यावेळी पाकिस्तानींना 'येडे गबाळे'च म्हणावं लागेल. लाहोर कलंदर्स विरुद्ध कराची किंग्स, सामन्याच्या नाणेफेकीच्या वेळेस हा प्रसंग घडला आणि Video viral झाला आहे.

