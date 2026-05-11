IPL 2026 Controversy : टीम डेव्हिडवर बंदीची कारवाई? RCB vs MI सामन्यात नको ते करून बसलाय... Viral Video ची नेटकऱ्यांमध्ये चर्चा

Why Tim David controversy is trending on social media? मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यातला रविवारी झालेला सामना रोमहर्षक ठरला. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या प्ले ऑफसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या लढतीत शेवटच्या चेंडूवर RCB ने थरारक विजय मिळवला आणि MI चे आव्हान संपुष्टात आणले. १६७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना RCB ला शेवटच्या चेंडूवर दोन धावा हव्या होत्या आणि रसिख सलाम याने झेप घेत दुसरी धाव पूर्ण केली. या अविश्वसनीय विजयानंतर RCB च्या डग आऊटमध्ये जल्लोष पाहायला मिळाला आणि त्याचवेळी टीम डेव्हिडने अश्लील हावभाव केले. त्याचा हा Video सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. .टीम डेव्हिडला या कृतीची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. डगआऊटमध्ये उभा राहून दोन्ही हातांच्या मधल्या बोटाने MI कडे इशारा करताना व्हिडीओत दिसत आहे. डेव्हिडने यापूर्वी मुंबई इंडियन्सकडून तीन आयपीएल हंगाम खेळले आहेत. MI सोबतच्या आपल्या कार्यकाळात त्याने अनेक महत्त्वपूर्ण खेळी केल्या. २०२५ च्या आयपीएल लिलावात त्याला RCB संघात सामील करण्यात आले. कालच्या सामन्यात तो पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला..Suryakumar Yadav Reaction: पुढच्या वर्षी आणखी जोमाने पुनरागमन करू... सूर्यकुमार पॅक अपनंतर काय म्हणाला? कोणावर खापर फोडले?.संघाच्या विजयानंतर आनंद साजरा करणे वेगळं आणि असे अश्लील हावभाव करणे, चुकीचे असल्याचे नेटकरी म्हणत आहेत. काहीजण याला खेळाच्या भावनेच्या विरोधात मानत आहेत. डेव्हिडच्या अश्लील हावभावाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर, 'सकाळ'ला त्या फुटेजची पडताळणी करता आली नाही. ऑस्ट्रेलियन फलंदाजाने हे हावभाव RCBvsMI सामन्यादरम्यान केले होते की, इतर कोणत्या सामन्यादरम्यान, हे देखील अद्याप कळलेले नाही. पण, त्याच्यावर बंदीची कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्यातरी बीसीसीआय किंवा आयपीएलने डेव्हिडच्या 'अश्लील' हावभावाविरोधात कोणतीही कारवाई केलेली नाही.https://x.com/MiddleCricket/status/2053692552990331120?s=20प्रथम फलंदाजीला आलेल्या MI कडून तिलक वर्मा ( ५७) व नमन धीर ( ४७) यांनी चांगला खेळ केला. भुवनेश्वर कुमारने चार बळी घेतले. RCB कडून कृणाल पांड्याने ४६ चेंडूंत ४ चौकार व ५ षटकारांसह ७३ धावा केल्या. जेकब बेथेलने २७ धावांचे योगदान दिले. कॉर्बिन बॉशने चार विकेट्स घेतल्या. शेवटच्या षटकात विजयासाठी १५ धावा हव्या असताना राज बावाने मुंबईला सामन्यात ठेवले होते. पण, शेवटच्या चेंडूवर दोन धाव घेत RCB ने बाजी मारली. त्याआधी तिसऱ्या चेंडूवर भुवनेश्वर कुमारने मारलेला षटकार निर्णयाक ठरला.RCB ने या विजयासह इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या गुणतालिकेत अव्वल क्रमांकावर झेप घेतली. पण, ११ सामन्यांतील आठव्या पराभवामुळे MI स्पर्धेबाहेर फेकला गेला आहे. प्ले ऑफच्या शर्यतीतून लखनौ सुपर जायंट्सनंतर मुंबई इंडियन्सही बाहेर पडले आहेत.