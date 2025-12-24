Cricket

Vijay Hazare Trophy : रोहित शर्माच्या सुरक्षेत मोठी चूक; बॉडिगार्डना चकवून 'तो' हिटमॅनजवळ पोहोचला अन्... माजी कर्णधार चिडला Video

Rohit Sharma security lapse Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफीच्या सामन्यांपूर्वी जयपूरच्या एसएमएस स्टेडियमवर सराव करत असताना रोहित शर्माच्या सुरक्षेत मोठी चूक झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. मुंबई विरुद्ध सिक्कीम सामन्यापूर्वीच्या सराव सत्रात एका चाहत्याने बॉडीगार्डना चकवून थेट रोहित शर्माजवळ जाण्याचा प्रयत्न केला.
Rohit Sharma faces security lapse at SMS Stadium, Jaipur

Mumbai vs Sikkim Vijay Hazare Trophy incident : भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा ( Rohit Sharma) ७ वर्षानंतर विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत खेळतोय.. मुंबई विरुद्ध सिक्कीम सामना जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर सुरू आहे आणि रोहितला पाहण्यासाठी १० हजाराहून अधिक प्रेक्षक जमले आहेत. रोहितची क्रेझ किती आहे, हे उपस्थित गर्दीवरून दिसतेय. पण, याच उत्साही प्रेक्षकाकडून चूक झाली आणि रोहितचा पारा चढला.

