Vijay Hazare Trophy : रोहित शर्माच्या सुरक्षेत मोठी चूक; बॉडिगार्डना चकवून 'तो' हिटमॅनजवळ पोहोचला अन्... माजी कर्णधार चिडला Video

Mumbai vs Sikkim Vijay Hazare Trophy incident : भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा ( Rohit Sharma) ७ वर्षानंतर विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत खेळतोय.. मुंबई विरुद्ध सिक्कीम सामना जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर सुरू आहे आणि रोहितला पाहण्यासाठी १० हजाराहून अधिक प्रेक्षक जमले आहेत. रोहितची क्रेझ किती आहे, हे उपस्थित गर्दीवरून दिसतेय. पण, याच उत्साही प्रेक्षकाकडून चूक झाली आणि रोहितचा पारा चढला..२०१८ नंतर पहिल्यांदाच विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळणाऱ्या रोहित शर्माने आतापर्यंत स्पर्धेत १८ सामने खेळले आहेत. त्या १८ सामन्यांपैकी १७ डावांमध्ये रोहित शर्माने ३८.७ च्या सरासरीने ५८१ धावा केल्या आहेत. या काळात त्याने एक शतक आणि तीन अर्धशतके झळकावली आहेत. शार्दूल ठाकूरच्या नेतृत्वाखाली रोहित विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत खेळतोय आणि सिक्कीमने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे..Vijay Hazare Trophy : वैभव सूर्यवंशीने इतिहास रचला! अवघ्या ३६ चेंडूंत झळकावले शतक; मोडला शाहिद आफ्रिदीचा विक्रम....मुंबई संघाकडून सर्फराज खान याचा भाऊ मुशीर खान याने विजय हजारे ट्रॉफीत आज पदार्पण केले. काल रोहित जेव्हा जयपूर येथे दाखल झाला, तेव्हा त्याला पाहण्यासाठी गर्दी जमली होती. सराव सत्रातही रोहितला चिअर करण्यासाठी हजारो चाहते जमले होते. त्यापैकी एकाने सुरक्षा भेदून रोहितच्या जवळ पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. त्याला रोहितसोबत सेल्फी काढायचा होता, पण सुरक्षारक्षकांनी त्याला लगेच मागे केले. हा प्रकार पाहून रोहितच्या चेहऱ्यावर राग दिसला..दरम्यान, तुषार देशपांडेने दुसऱ्याच षटकात सिक्कीमला धक्का दिला. सलामीवीर ए रजेराला त्याने शून्यावर झेलबाद केले. १३व्या षटकात तनुश कोटियनने दुसरा सलामीवीर के साई सात्विकचा त्रिफळा उडवला. सात्विकने ५५ चेंडूंत ३४ धावा करताना ४ चौकार लगावले. हे वृत्त लिहिले तेव्हा सिक्कीमच्या १४.४ षटकांत २ बाद ६५ धावा झाल्या होत्या. आशिष थापा आणि क्रांती कुमार फलंदाजी करत होते..मुंबईचा संघ - शार्दुल ठाकूर (कर्णधार), रोहित शर्मा, इशान मुलचंदानी, मुशीर खान, अंगक्रिश रघुवंशी, सर्फराज खान, सिद्धेश लाड, चिन्मय सुतार, आकाश आनंद, हार्दिक तामोरे, शाम्स मुलानी, तनुश कोटियन, तुषार देशपांडे, ओंकार टरमळे, सिलव्हेस्टर डीसुजा, साईराज पाटील, सुर्यांश शेडगे.