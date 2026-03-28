Viral Video : रोहित शर्माचा पारा चढला... गाडीच्या बोनेटवर जोरात हात आपटला अन्... सुरक्षारक्षकापासून सारेच पाहू लागले

Why Rohit Sharma got angry in latest viral clip? भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा बऱ्याच दिवसानंतर क्रिकेटच्या मैदानावर दिसणार आहे. भारतासाठी आता फक्त वन डे क्रिकेट खेळणारा रोहित इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठी सज्ज झाला आहे. रोहित पहिल्यापेक्षा खूपच तंदुरुस्त दिसतोय.. त्याने जवळपास १५ किलो वजन कमी केल्याचे वृत्त आहे आणि त्याचा हा नवा लूक पाहून MI च्या मालकीण नीता अंबानी यांनीही आश्चर्य व्यक्त केले होते. पण, रोहितचा एक व्हिडीओ सध्या चाहत्यांचं टेंशन वाढवणारं आहे. .एरवी शांत आणि खोडकर दिसणारा रोहित, या VIDEO मध्ये प्रचंड संतापलेला दिसतोय.. ३८ वर्षीय रोहितचा पारा एवढा चढला की त्याने त्याचा हात जोरात त्याच्या गाडीवर आदळला.. रोहितची ही कृती पाहून आजूबाजूला असलेले सुरक्षारक्षकही चकित झाले. एका छोट्या तांत्रिक अडचणीमुळे रोहित भडकला होता. रोहित जेव्हा आपले सामान गाडीत भरण्याचा प्रयत्न करत होता, तेव्हा त्याला गाडीची डिकी जाम झालेली आढळली आणि तिथूनच वादाला सुरुवात झाली. डिकी उघडण्यास विलंबा झाल्याने वैतागलेल्या रोहितने ड्रायव्हरवर राग काढला..Ohh Shit... मुंबई इंडियन्सचा उद्या सामना अन् दोन स्टार खेळाडू खेळणार नसल्याची धडकली बातमी, दोघांनी गाजवलाय T20 WC 2026.रोहितने २०१३ मध्ये रिकी पाँटिंगकडून मुंबई इंडियन्स संघाची सूत्रे हाती घेतली आणि त्याने या फ्रँचायझीला एका बलाढ्य संघात रूपांतरित केले. रोहितच्या नेतृत्वाखाली MI ने पाच आयपीएल विजेतेपदे व एक चॅम्पियन्स लीग ट्रॉफी जिंकली. त्याने आयपीएलमध्ये एकूण ७०४६ पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत आणि ३०० षटकारांचा टप्पा पार करणारा तो पहिला भारतीय ठरला आहे. VIRAL VIDEO मध्ये रोहित म्हणतोय की, अरे खुला नही, खोल यार.. क्या कर रहे हो....रोहितला संघात कायम ठेवण्यासाठी मुंबईने १६.३० कोटींची रक्कम दिली. त्याने २७२ सामने खेळले आहेत आणि २०२६ मध्ये मुंबईला सहावे विजेतेपद मिळवून देण्यासाठी तो प्रयत्नशील असणार आहे. मुंबई इंडियन्सचा IPL 2026 मधील पहिला सामना २९ मार्च रोजी कोलकाता नाइट रायडर्सविरुद्ध वानखेडे स्टेडियमवर होणार आहे आणि २३ एप्रिल व २ मे रोजी MI vs CSK या एल क्लासिको लढती होतील..IPL 2026 FULL SCHEDULE: मुंबई इंडियन्सच्या ग्रुपमध्ये लिंबू टिंबू संघ! गतविजेत्या RCB च्या गटात CSK; १०संघाचे वेळापत्रक एका क्लिकवर.Mumbai Indians (MI)२९ मार्च: वि. कोलकाता नाईट रायडर्स – सायंकाळी ७:३० वाजता,मुंबई०४ एप्रिल: वि. दिल्ली कॅपिटल्स – दुपारी ३:३० वाजता, दिल्ली७ एप्रिल: वि. राजस्थान रॉयल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, गुवाहाटी१२ एप्रिल: वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु – सायंकाळी ७:३० वाजता, मुंबई१६ एप्रिल: वि. पंजाब किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, मुंबई२० एप्रिल: वि. गुजरात टायटन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, अहमदाबाद२३ एप्रिल: वि. चेन्नई सुपर किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, मुंबई२९ एप्रिल: वि. सनरायझर्स हैदराबाद – सायंकाळी ७:३० वाजता, मुंबई२ मे: वि. चेन्नई सुपर किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता,चेन्नई०४ मे: वि. लखनौ सुपर जायंट्स – सायंकाळी ७:३० वाजता,मुंबई१० मे: वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु – सायंकाळी ७:३० वाजता, रायपूर१४ मे: वि. पंजाब किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता,धर्मशाला२० मे: वि. कोलकाता नाईट रायडर्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, कोलकाता२४ मे: वि. राजस्थान रॉयल्स – दुपारी ३:३० वाजता, मुंबई.