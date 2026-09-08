Duleep Trophy 2026: हा, मुलगा कमाल आहे! वैभव सूर्यवंशीच्या सांगण्यावरून DRS घेतला अन् सामन्यात ट्विस्ट आला Video Viral

Duleep Trophy 2026 Vaibhav Sooryavanshi review viral moment : दुलीप ट्रॉफी स्पर्धेच्या फायनलमध्ये वैभव सूर्यवंशीने नेतृत्व गुणाचेही कौशल्या दाखवले. फलंदाजीत वैभवचा हात सध्याच्या घडीला पकडणारा कुणीच नाही, त्यात त्याने गोलंदाजी व क्षेत्ररक्षणातही आपली चमक दाखवली आहे. दुलीप ट्रॉफीत त्याच्यातले नेतृत्वगुणही पाहायला मिळाले. पूर्व विभागाकडून खेळणाऱ्या वैभवने दक्षिण विभागाविरुद्ध आक्रमक खेळ केला आणि आता त्याच्या एका निर्णयाने सामन्यात ट्विस्ट आलाय... वैभवच्या सांगण्यावरून कर्णधार इशान किशनने ( Ishan Kishan) DRS घेतला आणि तो योग्य ठरला..इशानच्या विक्रमी २७० धावांच्या खेळीने पूर्व विभागाला पहिल्या डावात ७०८ धावा उभारून दिल्या. इशानने त्याच्या खेळीत ३० चौकार व ७ षटकार खेचले. त्याच्यासह कुमार कुशाग्र मैदानावर उभा राहिला आणि १०१ धावांची खेळी केली. शिखर मोहमनचे ( ८५) शतक थोडक्यात हुकले, तर वैभव ( ४४), अनुकूल रॉयल ( ४५) आणि कौनैन कुरेशी ( ४०) यांनीही दक्षिण विभागाच्या गोलंदाजांवर हात साफ केले. त्यांच्याकडून त्रिपुरण विजयने चार विकेट्स घेतल्या. मोहम्मद सिराजची पाटी २५-३-१४०-० अशी कोरी राहिली..Vaibhav Sooryavanshi ची फटकेबाजी पाहून तिलक वर्मा वैतागला; १५ वर्षाच्या पोराला उगाच भिडला, अम्पायरची पळापळ... Video .आता दक्षिण विभागाला मुकेश कुमारने सुरुवातीलाच धक्के दिले. रिकी भुई सहाव्या षटकात माघारी परतला. पण, या विकेटचे श्रेय वैभवला द्यायला हवे. मुकेश कुमारने टाकलेला चेंडू लेगसाईडने रिकीच्या बॅट अन् पॅडच्या जवळून यष्टिरक्षकाच्या हाती विसावला. कुमार कुशाग्रने जोरदार अपील केले आणि वैभवने कर्णधार इशानला DRS घेण्यास सांगितले. १ सेकंदाचा कालावधी शिल्लक असताना इशानने अम्पायरकडे मागणी केली आणि रिप्लेमध्ये चेंडू व बॅटचा स्पर्श झाल्याचे दिसले व रिकीला १ धावेवर माघारी जावे लागले..वैभवने सांगितल्याप्रमाणे DRS घेतल्याने पूर्व विभागाला ही विकेट मिळाली आणि सुरुवातीलाच त्यांच्यावर दडपण तयार झाले. एन जगदीशन व देवदत्त पडिक्कल यांनी काहीकाळ संघर्ष केला, परंतु एस मोहनने ही जोडी तोडली. जगदीशन ३२ धावांवर झेलबाद झाला. श्रीलंका दौऱ्यावर सलग शतक झळकावणाऱ्या देवदत्तने ६२ धावांची खेळी केली, परंतु कुमारने त्याला बाद केले. मोहम्मद शमीने चौथा धक्का देताना शैक रशीदला ( २७) पायचीत पकडून दक्षिण विभागाची अवस्था ४ बाद १३१ अशी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.