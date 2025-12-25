Lucky Girl : विराट कोहलीच्या मॅचसाठी प्रेक्षकांना बंदी, पण तिला ऑफिसच्या बाल्कनीतून पाहायला मिळाले शतक, Video Viral

Girl watches Virat Kohli century from office balcony Video : विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेमध्ये विराट कोहलीने १४ वर्षानंतर स्थानिक क्रिकेटमध्ये पुनरागमन केले. त्याचा खेळ पाहण्यासाठी चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण झाला होता, परंतु हा सामना पाहण्यासाठी प्रेक्षकांना स्टेडियममध्ये उपस्थित राहण्याची परवानगी नव्हती. त्यात या सामन्याचे थेट प्रक्षेपणही केले गेले नाही. त्यामुळे विराटची खेळी कुणालाच पाहता आली नाही, परंतु बंगळुरूमधील BCCI सेंटर ऑफ एक्सलन्सजवळ काम करणाऱ्या एका मुलीने तिच्या ऑफिसच्या बाल्कनीतून कोहलीची मॅचविनिंग सेंच्युरी पाहिली. तिने हा व्हिडीओ सोशळ मीडियावर व्हायरल झाला...x.विजय हजारे ट्रॉफीची सुरुवात २४ डिसेंबर रोजी झाली आणि विराटने त्याच्या घरच्या दिल्ली संघाचे प्रतिनिधित्व केले. दिल्लीने आंध्र प्रदेशचा सामना केला आणि या सामन्यात वर्चस्व गाजवले. थेट प्रक्षेपण नसल्यामुळे आणि प्रेक्षकांना मैदानात प्रवेश करण्यास मनाई असल्याने, चाहत्यांना या स्टार फलंदाजाची खेळी पाहता आली नाही. पण, चाहत्यांनी त्यातूनही जुगाड केला अन् चाहते कोहलीची फलंदाजी पाहण्यासाठी मैदानाबाहेर झाडांवर चढलेले दिसले. \t.त्यात एक नवीन व्हिडिओ समोर आला आहे,ज्यामध्ये एक तरुणी आणि तिची सहकारी त्यांच्या ऑफिसच्या बाल्कनीतून सामना पाहत आहेत. ती कोहली फलंदाजी करत असताना चिअर करताना दिसत आहे आणि तिने व्हिडिओवर लिहिले आहे, "ऑफिसच्या बाल्कनीतून कोहलीचे शतक पाहतेय.".विराट कोहलीनेही विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत शतकी खेळी केली. दिल्ली संघाकडून खेळताना विराटने १०१ चेंडूंत १४ चौकार व ३ षटकारांसह १३१ धावांची खेळी केली. त्याच्या या खेळीने दिल्लीला आंध्रविरुद्ध ४ विकेट्स राखून विजय मिळवून दिला. विराटने पहिली धाव घेताच त्याने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये १६००० धावांचा टप्पा पूर्ण केला. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये असा पराक्रम करणारा सचिन तेंडुलकरनंतर ( Sachin Tendulkar) हा दुसरा भारतीय ठरला. .Viral Video : रोहित भाऊ, वडापाव खाणार का? प्रेक्षकांमधून मिळाली आवडत्या पदार्थाची ऑफर; भारी होती हिटमॅनची रिअॅक्शन.विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये २६ डिसेंबरला पुन्हा खेळेल . दिल्लीचा सामना बंगळुरूमधील बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये गुजरातविरुद्ध होईल. भारतीय वेळेनुसार हा सामना सकाळी ९ वाजता सुरू होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.