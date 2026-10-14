IND vs WI 4th T20I : वेस्ट इंडिजने हैदराबादचं मैदान मारलं, भारताला पराभूत करत मालिकेत बरोबरी; सॅमसनची फिफ्टी व्यर्थ

वेस्ट इंडिजने बुधवारी (१४ ऑक्टोबर) हैदराबादमध्ये भारताविरुद्धच्या चौथ्या टी२० सामन्यात थरारक विजय मिळवला. वेस्ट इंडिजने हा सामना २४ धावांनी जिंकत ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेत २-२ अशी बरोबरी केली आहे. त्यामुळे आता या मालिकेतील पाचवा सामना निर्णायक असेल. दरम्यान, चौथ्या सामन्यातील वेस्ट इंडिजच्या विजयात कर्णधार शे होप, शेरफेन रुदरफोर्ड्स आणि किमो पॉल यांचे मोलाचे योगदान राहिले. या सामन्यात वेस्ट इंडिजने भारतासमोर २४८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताला १९.३ षटकात सर्वबाद २२३ धावा करता आल्या. भारतासाठी सलामीवीर संजू सॅमसनने केलेलं आक्रमक अर्धशतक व्यर्थ ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.