WI vs ZIM, T20 WC: वेस्ट इंडिजचा विजय अन् टीम इंडिया स्पर्धेबाहेर? झिम्बाब्वेविरुद्धच्या निकालाने सर्व गणित बिघडले, आता फक्त आणि फक्त...

How India can qualify after West Indies beat Zimbabwe: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या सुपर ८ फेरीतील ग्रुप १ मध्ये वेस्ट इंडिजने झिम्बाब्वेवर दणदणीत १०७ धावांनी विजय मिळवत स्पर्धेत मोठी उलथापालथ घडवून आणली.
Super 8 Group 1 qualification scenario T20 World Cup : वेस्ट इंडिजने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सुपर ८ मधील ग्रुप १ मध्ये सोमवारी झिम्बाब्वेला पराभूत केले. या विजयाने मात्र टीम इंडियाचे उपांत्य फेरीत पोहोचण्याचे गणित बरेच बदलले आहे आणि आता सूर्यकुमार यादवच्या टीमला बरीच बेरीज-वजाबाकी करावी लागणार आहे. वेस्ट इंडिजच्या २५४ धावांचा पाठलाग करताना झिम्बाब्वेचा संपूर्ण संघ १४७ धावांत तंबूत परतला. वेस्ट इंडिजने १०७ धावांनी विजय मिळवून इतिहास रचला आणि ग्रुप १ मध्ये अव्वल स्थानावर झेप घेतली, तेही तगड्या नेट रन रेटने.

