IND vs WI, 2nd ODI: दुसऱ्या सामन्यापूर्वीच मोठी बातमी! पहिल्या वनडेत शतक केलेला खेळाडू संघातून बाहेर, कारण काय?

India vs West Indies 2nd ODI: भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात पहिला वनडे सामना तिरुअनंतपुरम येथे झाला होता. या सामन्यात भारताने ८ विकेट्सने विजय मिळवला आणि मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. या सामन्यात भारतासाठी कर्णधार शुभमन गिल आणि विराट कोहली यांनी शतके करत विजय सोपा केला. यात सामन्यात वेस्ट इंडिजसाठी सलामीवीर जस्टिन ग्रीव्ह्जनेही शानदार शतक केले होते, ज्यामुळे वेस्ट इंडिजला २९५ धावांपर्यंत पोहचता आले होते. आता या मालिकेतील दुसरा वनडे सामना गुवाहाटी येथे ३० सप्टेंबर रोजी खेळला जाणार आहे. .Asian Games, Archery: भारताच्या लेकींचा सुवर्णवेध! चीनचा धुव्वा अन् थेट वर्ल्ड रेकॉर्ड करत जिंकलं भारतासाठी सातवं गोल्ड मेडल.वेस्ट इंडिजला धक्कामात्र दुसरा सामना सुरू होण्यापूर्वीच वेस्ट इंडिज संघाला मोठा धक्का बसला आहे. पहिल्या सामन्यातील शतकवीर जस्टिन ग्रीव्ह्ज या सामन्यातून बाहेर झाला आहे. त्याला पोटरीची दुखापत झाल्याने दुसऱ्या वनडे सामन्याला मुकावे लागणार आहे. त्याला तिरुअनंतपुरममध्ये पहिला वनडे सामना खेळताना ही दुखापत झाली. त्याला त्याच्या फलंदाजीदरम्यान पोटरीच्या दुखापतीचा त्रास झाला होता. पण त्याने १०८ चेंडूत १०१ धावांची खेळी करत पहिले वनडे शतक झळकावले होते..ग्रीव्हजने शतक केले, तेव्हा त्याला अनेकदा वैद्यकीय पथकाला मैदानात उपचारासाठी बोलवावे लागले होते. तसेच धाव घेतानाही त्याला वेदना झाल्याचे दिसले होते. तसेच कुलदीप यादवने त्याला बाद केल्यानंतर तो मैदानात आला नाही. त्याने क्षेत्ररक्षणही केले नाही..दरम्यान आता ३ ऑक्टोबरला होणाऱ्या तिसऱ्या सामन्यासाठीही त्याच्या उपलब्धतेवर प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळे आता वेस्ट इंडिजला पुन्हा फलंदाजी फळीत बदल करावे लागणार आहे. शेरफेन रुदरफोर्ड पहिल्या वनडेत वैयक्तिक कारणामुळे खेळला नव्हता, त्याचे वेस्ट इंडिज संघात पुनरागमन होऊ शकते..IND vs WI, 2nd ODI: नितीश रेड्डीचा प्रयोग फसला, नबीचं होणार पदार्पण? भारताला मालिका खिशात घालण्याची संधी, कुठे पाहाणार सामना?.लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की वनडे मालिकेनंतर भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात टी२० मालिकाही खेळली जाणार आहे. या मालिकेसाठी ग्रीव्हजचा वेस्ट इंडिज संघात समावेश नाही. त्यामुळे त्याला विश्रांतीसाठी पुरेसा वेळ मिळू शकतो.वेस्ट इंडिजचा वनडे संघ: शाय होप (कर्णधार), ज्वेल अँड्र्यू, जॉन कॅम्पबेल, केसी कार्टी, रोस्टन चेस, मॅथ्यू फोर्ड, अमीर जांगू, अल्झारी जोसेफ, शामार जोसेफ, विटेल लॉज, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.