Asian Games, Archery: भारताच्या लेकींचा सुवर्णवेध! चीनचा धुव्वा अन् थेट वर्ल्ड रेकॉर्ड करत जिंकलं भारतासाठी सातवं गोल्ड मेडल

India Women's Compound Archery Team Aisan Games Gold Medal: आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत भारताच्या तिरंदाजी महिला संघाने बुधवारची सुरुवात दणक्यात केली आहे. भारताच्या तिरंदाजी महिला संघाने सांघिक कम्पाऊंड प्रकारात सुवर्णपदक जिंकले आहे. त्यांनी फक्त सुवर्णवेधच केलेला नाही, तर विश्वविक्रमाशीही बरोबरी केली आहे. भारताच्या संघात चिकिथा तनिपर्थी, प्रितिका प्रदीप आणि ज्योती सुरेखा वेण्णम यांचा समावेश होता. या तिघींनी भारताला यंदाच्या स्पर्धेतील सातवे पदक जिंकून दिले आहे. .Asian Games: नीरु धंडानंतर भारताच्या महिला रिले संघालाही सुवर्णपदक! गुलवीरची हॅट्रिक, तर दिवसभरात भारताला ८ मेडल्स.अंतिम फेरीत चीनला भारतीय संघाने पराभवाचा धक्का दिला आहे. भारताने हा अंतिम सामना २३८-२३४ अशा गुणांच्या फरकाने जिंकला आणि सुवर्णपदक जिंकले. भारतीय महिलांनी सुरुवातीपासूनच घेतलेली आघाडी शेवटपर्यंत कायम ठेवली होती. त्यामुळे त्यांनी महिला कम्पाऊंड सांघिक प्रकारात विश्वविक्रमाचीही बरोबरी केली. यापूर्वी २०१४ मध्ये कोरिया महिला संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेतच २३८ गुण मिळवून विश्वविक्रम केला होता. त्याच विश्वविक्रमाची बरोबरी आता १२ वर्षांनी चिकिथा, प्रतिका आणि ज्योती यांच्या भारतीय संघाने केली आहे..पहिल्या फेरीतच भारताच्या तिघींनीही अचूक तीर मारत ६०-५८ अशी आघाडी घेतली होती. दुसऱ्या फेरीत चिकिताने ९ गुण मिळववे, पण नंतर प्रतिका आणि ज्योती यांनी सावरत १०-१० गुणांचे अचूक तीर मारत आघाडी कायम ठेवली. दुसऱ्या फेरीत चीनने ५८ गुण मिळवले. तिसऱ्या फेरीतही भारताने ५९ गुण मिळवले, तर चीनने मात्र चांगले पुनरागमन करत ६० गुण मिळवले. तरी तिसऱ्या फेरीनंतर भारताकडे १७८-१७५ अशी आघाडी होती. अखेरच्या फेरीत तिघींनीही अचूक निशाणा साधत ६० गुण मिळवले आणि सुवर्णपदकावर मोहोर उमटवली. अखेरच्या फेरीत चीनला ५८ गुणच मिळवता आले.याच प्रकारात कांस्य पदकाच्या सामन्यात कोरियाने चिनी ताइपेइला २२९-२२८ गुणांच्या फरकाने पराभूत केले. त्यामुळे कोरियाने कांस्यपदक जिंकेल..स्क्वॅशमध्ये महिला संघाचे पदक पक्केमंगळवारी भारताच्या स्क्वॅश महिला संघानेही पदक पक्के केले आहे. भारताच्या महिला स्क्वॅश संघाने उपांत्यपूर्व फेरीत सिंगापूरचा २-० असा पराभव केला आणि उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. त्यामुळे त्यांचे पदक पक्के झाले आहे. उपांत्य फेरीत विजेता संघ सुवर्ण पदकाच्या सामन्यात खेळेल, तसेच पराभूत होणाऱ्या दोन्ही संघांना कांस्य पदक दिले जाते. त्यामुळे भारताचे पदक पक्के झाले..Asian Games 2026: भारताला मिळालं ५ वं गोल्ड! नीरु धंडाने एकाच दिवशी दोन पदकं जिंकून रचला इतिहास.भारताच्या लेकींची सुवर्ण भरारीयंदा भारताला सुवर्णपदके जिंकून देण्यात महिला खेळाडूंचे मोठे योगदान राहिले. भारताने जिंकलेल्या ७ सुवर्णपदकांपैकी ५ पदकांमध्ये महिलांचे योगदान राहिले. यात तिरंदाजी, क्रिकेट, कबड्डी, रिले (4X400) या क्रीडा प्रकारात भारताच्या महिला संघांनी सुवर्णपदक जिंकेल. याशिवाय महिला ट्रॅप प्रकारात नेमबाज नीरु धंडाने सुवर्णपदकाची कमाई केली.याशिवाय भारताच्या पुरुष कबड्डी संघानेही सुवर्णपदक जिंकले, तर १० मीटर एअर पिस्तुल मिश्र सांघिक प्रकारातही भारताला सुवर्णपदक मिळाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.