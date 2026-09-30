IND vs WI 2nd ODI : वेस्ट इंडिजने इतिहास घडवला! सर्वोच्च धावसंख्या, भारताविरुद्ध वर्ल्ड रेकॉर्ड; कॅम्बेल, होप अन् जांगूचे शतक, ४०० पार

India vs West Indies 2nd ODI Marathi Cricket News: जॉन कॅम्बेल, शे होप व आमीर जांगू यांनी भारतीय गोलंदाजांच्या अक्षरशः चिंधड्या उडवल्या. या तिघांनी वैयक्तिक शतक झळकावताना भारतासमोर चारशेपार धावांचे लक्ष्य ठेवले. वेस्ट इंडिजने १९८३ मध्ये भारताविरुद्ध ८ बाद ३३३ धावा केल्या होत्या आणि तो विक्रम आज मोडला गेला. वेस्ट इंडिजने वन डे क्रिकेटमधील त्यांच्या सर्वोच्च धावसंख्येचा विक्रमही मोडला. २०१९ मध्ये त्यांनी इंग्लंडविरुद्ध ३८९ धावा केल्या होत्या. भारताविरुद्ध वन डेत ४०० पार धावा करणारा तो तिसरा संघ ठरला. .टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय भारतासाठी आत्मघातकी ठरला. प्रसिद्ध कृष्णाने पाचव्या षटकात विंडीजचा ओपनर केसी कार्टीला ( ९) माघारी पाठवल्यानंतर शुभमन गिल आनंदी झाला होता. पण, जॉन कॅम्बेलने भारतीय गोलंदाजांच्या आनंदावर पाणी फिरवले. त्याने तुफान फटकेबाजी करून ६६ चेूंडत शतक झळकावले आणि हे भारताविरुद्ध विंडीज फलंदाजाचे वेगवान शतक ठरले. गुरनूर ब्रारने भारताला ही विकेट मिळवून दिली, कॅम्बेल ६८ चेंडूंत ९ चौकार व ५ षटकारांसह १०१ धावांवर झेलबाद झाला..IND vs WI 2nd ODI : विराट कोहली Shocked, चाहता Rocked! पोस्टर पाहून फलंदाज स्तब्ध, असं काय लिहिलं होतं?.कॅम्बेल व कर्णधार शे होप यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ११० धावा जोडल्या. कॅम्बेलच्या विकेटनंतर यजमानांना सामन्यावर पकड घ्यायची संधी मिळालेली, परंतु विराटने दोन सोपे झेल टाकले. शे होपने त्याचा फायदा उचलून भारतीय गोलंदाजांना सैरभैर केले आणि अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने आमीर जांगूसह तिसऱ्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी केली. विंडीजने २५.३ षटकांत दोनशे धावांचा टप्पा ओलांडला आणि हा भारताविरुद्धचा तिसरा सर्वात जलद टप्पा राहिला. पाकिस्तानने १९९७ मध्ये २५.१ षटकांत, दक्षिण आफ्रिकेने २०१८ मध्ये २५.२ षटकांत आणि श्रीलंकेने २००९ मध्ये २५.५ षटकांत भारताविरुद्ध द्विशतकीय आकडा गाठला होता..विंडीजने चारशे धावांच्या दिशेने आगेकूच सुरू केली होती आणि जांगू व होप यांनी खेळपट्टीचा पुरेपूर फायदा उचलला. दरम्यान, नमन धीरला दुखापतीमुळे उपचार घेऊन मैदान सोडावे लागले. त्याचा डावा घोटा एकदा नाही, तर दोनदा मुरगळला आहे. रिप्लेमध्ये सुद्धा ते खूप वेदनादायक दिसत होते आणि तो डावा पाय ओढत मैदानाबाहेर गेला. होपने ९० चेंडूंत त्याचे वन डेतील २० वे शतक पूर्ण केले आणि भारताविरुद्धचे ते त्याचे चौथे शतक ठरले. त्याने ब्रायन लाराला ( १९ शतकं) मागे सोडले. १३१ चेंडूंत १८१ धावांची सेट भागीदारी कुलदीप यादवने तोडली. होप ९४ चेंडूंत ८ चौकार व ३ षटकारांसह १०४ धावांवर झेलबाद झाला..IND vs WI 2nd ODI : विराट कोहली Shocked, चाहता Rocked! पोस्टर पाहून फलंदाज स्तब्ध, असं काय लिहिलं होतं?.पण, जांगून ७० चेंडूंत त्याचे दुसरे शतक झळकावले आणि त्यानंतर त्याने धावांचा वेग वाढवण्याचा प्रयत्न केला. त्यात रवींद्र जडेजाला विकेट मिळाली. जांगू ७७ चेंडूंत १३ चौकार व ३ षटकारांसह ११४ धावांवर माघारी परतला. कुलदीपने आणखी एक विकेट घेताना किमो पॉलला ( ३) माघारी पाठवले आणि वन डे तील २०० विकेट्स पूर्ण केल्या. मोहम्मद शमीनंतर सर्वात वेगाने २०० विकेट्स घेण्याचा मान त्याने पटकावला. विंडीजने नंतर विकेट गमावल्या खऱ्या, परंतु त्यांनी ४०० धावांचा टप्पा पार करून इतिहास घडवला.. त्यांनी प्रथमच वन डेत ४०० धावा केल्या आणि त्याही भारताविरुद्ध... विंडीजने ७ बाद ४०५ धावांचे विशाल आव्हान उभे केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.