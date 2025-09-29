IND vs WI: भारताविरूद्धच्या कसोटी मालिकेपूर्वी विंडीजला आणखी दुसरा मोठा धक्का; टीममध्ये केला बदल

भारताविरुद्धच्या कसोटी मालिकेपूर्वी वेस्ट इंडिजला मोठा धक्का बसला आहे. प्रमुख गोलंदाज अल्झारी जोसेफ पाठीच्या दुखापतीमुळे मालिकेतून बाहेर झाला आहे. त्याच्या जागी बदली खेळाडूचीही घोषणा झाली आहे. .भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात २ ऑक्टोबरपासून दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेला सुरुवात होणार आहे. या मालिकेसाठी वेस्ट इंडिजने संघाची घोषणा काही आठवड्यांपूर्वीच केली आहे, मात्र मालिकेला काही दिवसच शिल्लक असताना त्यांना मोठे धक्के बसले आहेत. आता वेस्ट इंडिजचा प्रमुख गोलंदाज अल्झारी जोसेफ या संपूर्ण मालिकेतून बाहेर झाला आहे..India Squad vs WI: इंग्लंड-ऑस्ट्रेलियात संधीही न दिलेल्या ईश्वरनला भारतीय संघातून का वगळलं? आगरकरने स्पष्ट शब्दातच दिलं उत्तर.जोसेफला पाठीला दुखापत झाली आहे. त्यामुळे तो भारताविरुद्ध कसोटी मालिकेत खेळणार नाही. त्याच्याऐवजी जेडिया ब्लेड्स या डावखुऱ्या वेगवान गोलंदाजाला वेस्ट इंडिज संघात संधी देण्यात आली आहे. याबाबत वेस्ट इंडिज क्रिकटने माहिती दिली आहे की 'अल्झारी जोसेफ आगामी भारताविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतून पाठीच्या दुखापतीमुळे बाहेर बडला आहे. त्याने पाठीत वेदना होत असल्याची तक्रार केली होती, त्यानंतर त्याचे स्कॅन करण्यात आले. यामध्ये त्याच्या आधीच्या दुखापतीने पुन्हा डोके वर काढल्याचे दिसले आहे.'.दरम्यान, जोसेफच्या जागेवर जेसन होल्डरला संधी देण्याबाबत विचारण्यात आले होते, पण त्याने वैद्यकिय कारणाने यासाठी नकार दिला. त्यामुळए जेडिया ब्लेड्सला संधी देण्यात आली आहे.तथापि, वेस्ट इंडिजला बसलेला हा दुसरा मोठा धक्का आहे. यापूर्वी वेगवान गोलंदाज शामर जोसेफही दुखापतीमुळे मालिकेतून बाहेर झाला आहे. त्याच्या जागेवर जोहान लिन या अष्टपैलू खेळाडूला संधी देण्यात आली आहे..भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात पहिला सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर २ ते ६ ऑक्टोबर दरम्यान खेळवला जाणार आहे. त्यानंतर दिल्लीमध्ये १० ते १४ ऑक्टोबर दरम्यान दुसरा कसोटी सामना खेळवला जाणार आहे..IND vs WI Test Series : टीम इंडियाला भिडण्यापूर्वी विंडीजचा संघ झाला कमकुवत; ऑस्ट्रेलियाला रडवणाऱ्या खेळाडूची माघार, कारण काय? .भारताविरुद्ध कसोटी मालिकेसाठी वेस्ट इंडिजचा संघ - रोस्टन चेस (कर्णधार), जोमेल वॉरिकन, केव्हलॉन अँडरसन, अॅलिक अथानाझे, जॉन कॅम्पबेल, टॅगेनरीन चंदरपॉल, जस्टिन ग्रीव्हज, शाय होप, टेविन इमलाच, जेडिया ब्लेड्स, जोहान लिन, ब्रँडन किंग, अँडरसन फिलिप, खॅरी पियरे आणि जेडेन सील्स