IND vs WI: भारताविरूद्धच्या कसोटी मालिकेपूर्वी विंडीजला आणखी दुसरा मोठा धक्का; टीममध्ये केला बदल

West Indies Big Blow ahead of India Test Series: भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात २ ऑक्टोबरपासून कसोटी मालिका सुरू होणार आहे. या मालिकेआधीच वेस्ट इंडिज संघाला मोठा धक्का बसला आहे.
  • भारताविरुद्धच्या कसोटी मालिकेपूर्वी वेस्ट इंडिजला मोठा धक्का बसला आहे.

  • प्रमुख गोलंदाज अल्झारी जोसेफ पाठीच्या दुखापतीमुळे मालिकेतून बाहेर झाला आहे.

  • त्याच्या जागी बदली खेळाडूचीही घोषणा झाली आहे.

