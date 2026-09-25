What a Catch! मार्को यान्सेनने दोन बोटावर घेतलेल्या झेलची हवा! फलंदाजासह सारेच स्तब्ध; तेंडुलकरच्या विक्रमाशी बरोबरी, Video

WATCH: MARCO JANSEN PULLS OFF A BLINDER! TWO-FINGER CATCH : ऑस्ट्रेलियाविरुद्धचा पहिला वन डे सामना दक्षिण आफ्रिकेच्या मार्को यान्सेनने गाजवला.. त्याच्या अष्टपैलू कामगिरीच्या जोरावर आफ्रिकेने तीन सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. २६ वर्षाय मार्कोने अफलातून झेल घेऊन ऑसी फलंदाजाला तोंडात बोटं घालण्यास भाग पाडले, तर अष्टपैलू कामगिरी करून त्याने महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरच्या ( Sachin Tendulkar) एका विक्रमाशी बरोबरी केली. आफ्रिकेच्या ८ बाद २९७ धावांचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाचा संघ २३० धावांवर गार झाला. .मॅथ्यू ब्रीत्झकेने १०६ चेंडूंत १४ चौकार व २ षटकारांसह ११२ धावांची खेळी केली. त्याला मार्को यान्सेनने ५९ चेंडूंत ७ चौकार व ४ षटकारांसह ७५ धावांची खेळी करून साथ दिली. टेम्बा बवुमा ( ३०) व रायन रिकेल्टन ( २७) यांनीही ८ बाद २९७ धावसंख्येत हातभार लावला. ऑस्ट्रेलियाच्या नॅथन एलिसने ३, तर अॅडम झम्पाने दोन विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाने सुरुवात दणक्यात केली, परंतु नंतर त्यांचा डाव गडगडला..IND vs WI 1st ODI: ऋतुराज गायकवाड IN, यशस्वी जैस्वाल बाकावरच! नबीचे पदार्पण; पहिल्या वन डेसाठी तगडी Playing XI.कर्णधार मिचेल मार्कशने ३६ चेंडूंत ६० धावा कुटल्या, तर ट्रॅव्हिस हेसने ३६ धावांची खेळी केली. कूपर कॉनली ( ३८) माघारी परतल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाचे फलंदाज गडगडले.. मॅट रेनशॉने ( ४४) खिंड लढवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु यान्सेनच्या अफलातून झेलने त्याला तंबूत जाण्यास भाग पाडले. ऑस्ट्रेलियाचा संपूर्ण संघ ४१.२ षटकांत २३० धावांत तंबूत परतला. केशव महाराजने ४, तर कॉर्बिन बॉश व बीजॉर्न फॉर्टून यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. .Marco Jansen Creates Historyमार्को यान्सेनने या सामन्यात एका विक्रमालाही गवसणी घातली. त्याने या सामन्यात अर्धशतकी खेळीसह चार झेल व एक विकेट घेतली. दक्षिण आफ्रिकेसाठी एकाच वन डे सामन्यात आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध असा पराक्रम करणारा तो पहिलाच खेळाडू ठरला. यापूर्वी सचिन तेंडुलकर ( ६७ धावा, १ विकेट व ४ झेल वि. पाकिस्तान, १९९८), युनूस खान ( ९० धावा, १ विकेट न ४ झेल वि. झिम्बाब्वे, २००२), मायकल क्लार्क ( ६३ धावा, १ विकेट व ४ झेल वि. भारत, २००४) आणि मार्नस लाबुशेन ( ७७ धावा, ३ विकेट्स व ४ झेल वि. इंग्लंड, २०२४) यांनी असा पराक्रम केला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.