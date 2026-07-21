What A Match! ४७ धावांची गरज अन् ६ विकेट्स हाता होत्या... न्यूझीलंडने ३८ धावांत गमावले ५ फलंदाज; पुढे जे घडले त्यावर विश्वास बसणार नाही Video Viral

New Zealand vs West Indies one-wicket thriller: भारत-इंग्लंड यांच्यातली एकतर्फी वन डे मालिका पाहून कंटाळला असाल, तर वेस्ट इंडिज-न्यूझीलंड यांच्यातली मालिका नक्की पाहायला हवी... वेस्ट इंडिज दौऱ्यावर गेलेल्या किवी संघाने सोमवारी झालेला चौथा वन डे सामना गाजवला. १८९ धावांच्या माफक लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडला संघर्ष करण्यास विंडीजने भाग पाडले. लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या किवींना ४७ धावाच हव्या होत्या आणि हातात ६ विकेट्स होत्या. पण, वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजांनी ३८ धावांत ५ फलंदाज माघारी पाठवून किवींची गोची केली... त्यानंतर जे घडले ते विश्वास बसण्यासारखे नव्हते....वेस्ट इंडिजला ४४.४ षटकांत सर्वबाद १८८ धावांपर्यंतच मजल मारता आली. एकीम ऑगस्टेने ३३ आणि आमीर जंगूने ५१ धावांची खेळी करून किवी गोलंदाजांना टक्कर दिली. मॅथ्यू फिशर ( ३-४०), मिचेल सँटनर ( २-३६) व मिचेल ब्रेसवेल ( २-३५) यांनी प्रभावी मारा केला. मालिकेत २-१ अशा आघाडीवर असलेला न्यूझीलंडचा संघ हा सामना सहज जिंकेल, असे वाटले होते. पण....मॅथ्यू फोर्डने सुरुवातीच्या षटकांत धक्के देताना किवींची अवस्था २ बाद ६ धावा अशी केली. त्यानंतर जेडन सिल्सने १०व्या षटकात विल यंगची ( २०) विकेट मिळवली. टॉम लॅथमही ५ धावांवर माघारी परतला. पण, मार्क चॅपमन आणि मिचेल ब्रेसवेल ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. ब्रेसवने ३१ चेंडूंत ३२ धावांचे योगदान दिले. त्यानंतर कर्णधार सँटरनेही चांगला खेळ केला. चॅपमन ८२ चेंडूंत ८० धावांवर माघारी परतला अन् न्यूझीलंडचा डाव गडगडला..विजयासाठी ४७ धावा हव्या असताना किवींच्या हातात ६ विकेट्स होत्या. पण, गुदाकेश मोतीने एकामागून एक धक्के दिले आणि न्यूझीलंडने ३८ धावांत ५ विकेट्स गमावल्या. सँटनर व जेडन लेनॉक्स ही जोडी मैदानावर उभी होती आणि त्यांनी सामना जवळ आणला. ४४ चेंडूंत ३ धावा आवश्यक असताना सँटनरचा झेल उडाला होता आणि विंडीजचे दोन खेळाडू तो टिपण्यासाठी पळाले. पण झेल सुटला अन् विंडीजच्या हातून मॅचही गेली. न्यूझीलंडने १ विकेट राखून मॅच जिंकली आणि मालिकेत ३-१ अशी विजयी आघाडी घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.