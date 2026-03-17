पत्नी देवीशाचा एक प्रश्न अन् सूर्यकुमार यादवच्या कारकीर्दिला मिळाली कलाटणी; T20 World Cup विजेत्या कर्णधाराने अखेर सिक्रेट सांगितले

Suryakumar Yadav motivational story interview highlights: पत्नी देवीशाने तो प्रश्न विचारला नसता तर कदाचित मी टीम इंडियामध्ये दिसलोही नसतो... अशी प्रांजळ कबुली ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार सूर्यकुमार यादवने दिली आहे. २०१८ मध्ये देविशाने सूर्याला एक साधा प्रश्न विचारला, जर तुला भारतीय संघात खेळायचे आहे, तर तू त्या दृष्टीने काय प्लान आखले आहेत? त्या विचार करणाऱ्या लावणाऱ्या प्रश्नाच्या ८ वर्षानंतर सूर्या आज भारताचा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार आहे.."आम्ही २०१६ मध्ये लग्न केलं आणि तेव्हा मी KKR कडून खेळत होतो. सर्वकाही सुरळीत सुरू होतं. मी चांगला खेळत होतो, आनंद घेत होतो आणि तिने माझा हा प्रवास पाहिला आहे. माझी दिनचर्या तिला माहित होती. २०१८ मध्ये मी मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात दाखल झालो. त्यानंतर आम्ही थोडा वेगळा विचार करायला सुरूवात केली," असे सूर्याने एका पॉडकास्टवर सांगितले.."ती मला म्हणाली की, तुझ्या वयोगटात तुझ्यासोबत खेळलेले बरेच जण आता भारतासाठी खेळत आहेत, तुझ्या मनात काय आहे? मी म्हणालो: 'मलाही भारतासाठी खेळायचं आहे'. 'कसे खेळणार?', तिने विचारले," असे सूर्याने सांगितले. "तिच्यासोबत ते एक छानसं संभाषण होतं, त्यात कुठेही वाद नव्हता. आपल्या प्रयत्नांमध्ये एक पाऊल पुढे कसं टाकता येईल यावर ती चर्चा होती. मला भारतासाठी खेळायचं असेल आणि भारतासाठी सामने जिंकायचे असतील, तर मी ते कसं करू शकतो?," असं ३५ वर्षीय खेळाडूने पत्नीसोबत झालेल्या आपल्या कारकिर्दीला कलाटणी देणाऱ्या खासगी संवादाबद्दल सांगितले..स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी जेव्हा अतिरिक्त मेहनत घेण्यास सुरुवात केली, तेव्हा ते सत्यात उतरलं. तो म्हणाला,"आम्ही बराच बदल केला. डाएटवर लक्ष केंद्रित केलं. विकेंडमध्ये मित्रांच्या भेटीगाठी ते शनिवार-रविवार विश्रांती... सोमवार ते शुक्रवारचे वेळापत्रक तयार केले. त्याचा फायदाही झाला आणि आयपीएल २०१८ मध्ये मी ५१२ धावा केल्या आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्येही प्रगती केली. त्यावर्षी मला मुंबई इंडियन्सकडून सलामीला खेळण्याची संधी मिळाली आणि मी धावाही केल्या. २०१९ व २०२० मध्येही तसाच खेळ केला. तेव्हा मी खेळाचा आता आणखी चांगला आनंद तुलतोय, असे तिला जाणवू लागले. २०२१ मध्ये माझी भारतीय संघात निवड झाली." .देविशा एकाद्या मजबूत भिंतीसारखी माझ्या मागे उभी राहिली, असेही सूर्या म्हणाला. "पडद्याआड राहून मला प्रामाणिक गोष्टी सांगण्यात तिचा मोठा प्रभाव राहिला आहे. तिची इच्छा फक्त माझी प्रगती होण्याची होती आणि तुम्हाला एकत्र प्रगती करायची असेल, तर संवाद प्रामाणिक असणे आवश्यक आहे," असे सूर्या म्हणाला.