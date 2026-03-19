Jasprit Bumrah नंतर कोण? आर अश्विनने टीम इंडियाची दुखती नस पकडली; म्हणाला, आता जिंकताय हे ठिक आहे, पण...

R Ashwin warning about lack of young bowlers India : भारताचा महान फिरकीपटू आर अश्विन याने टीम इंडियाच्या फलंदाजांचे कौतुक करताना भविष्यात भेडसावणारा एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. भारतीय फलंदाजांवर विश्वास दाखवता, हा संघ मर्यादित षटकांच्या आणखी ३-४ ट्रॉफी जिंकेल असे मत व्यक्त केले. पण, त्याने लगेच मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये जसप्रीत बुमराह ( Jasprit Bumrah) निभावत असलेल्या भूमिकेकडे लक्ष वेधले. जसप्रीत खेळतोय तो पर्यंत ठिक आहे, परंतु त्याच्या नंतर कोण? जसप्रीतने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर भारताचा गोलंदाजी विभाग उघडा पडेल, गोलंदाजीतील धार कमी होईल, असे मत अश्विनने व्यक्त केले. जसप्रीतमुळे आता मर्यादित षटकांतील टीम इंडियाची ही कमकुवत बाजू झाकली जात असल्याचेही तो म्हणाला..भारतीय संघाने २०२४ मध्ये ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप उंचावला, २०२५ मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली आणि २०२६ मध्ये ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपचे जेतेपद कायम राखून इतिहास रचला. तीन वर्षांत तीन आयसीसी ट्रॉफी भारताने जिंकल्या आणि यात जसप्रीतचा मोलाचा वाटा राहिला आहे. "आपल्यकडे असलेल्या व्हाईट-बॉल फलंदाजांची गुणवत्ता वाखाणण्याजोगी आहे. मला यात काहीच शंका नाही, की भारत पुढील दशकात मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमधील अनेक ट्रॉफी जिंकेल. हे आमच्या फलंदाजीमुळेच शक्य होईल," असे अश्विन रेव्हस्पोर्ट्स कॉन्क्लेव्हमध्ये म्हणाला. पुढे तो म्हणाला, " जसप्रीत बुमराहनंतर काय होणार? तो या व्हाईट-बॉल संघातील एक महत्त्वाचा खेळाडू आहे.".भारताच्या माजी ऑफ-स्पिनरने गोलंदाज आणि फलंदाज यांच्या कामगिरीतील फरक स्पष्ट करत आपला मुद्दा अधिक अधोरेखित केला. फलंदाजांप्रमाणे आता गोलंदाजीमध्ये तेच आकर्षण उरले नसल्याची खंत त्याने व्यक्त केली. त्याने जवळजवळ उपहासानेच टिप्पणी केली की, षटकार खाऊन प्रेक्षकांचे मनोरंजन करण्यापुरतीच गोलंदाजीची मजल गेली आहे. हा ट्रेंड पुढच्या पिढीला या कलेपासून दूर नेऊ शकतो..तो म्हणाला,"मला चिंता वाटतेय... फलंदाजीप्रमाणे गोलंदाजी आता आकर्षक राहिलेली नाही. युवा खेळाडू गोलंदाज बनण्यासाठी या खेळात येत नाही. जेव्हा मी खेळाचा उल्लेख करतो, तेव्हा फलंदाजी आणि गोलंदाजी, हे दोन वेगळे खेळ आहेत, असा मी विचार करतो. गोलंदाजी हा खेळ तितका आकर्षक राहिलेला नाही. तुम्ही षटकार मारायला देऊन लोकांचे मनोरंजन करत आहात.तर मग, गोलंदाजीमुळे आपण स्पर्धा किंवा मालिका जिंकू शकू, असा विचार करायला खरंच कोणाला आवडेल?".जसप्रीत बुमराह हा भारताचा सर्वोत्तम गोलंदाज आहे आणि यात शंका नाही. पण, अश्विनने उपस्थित केलेला प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. भारताच्या पुढील जलदगती गोलंदाजांमध्ये अर्शदीप सिंग, आकाश दीप, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, मुकेश कुमार व अंशुल कंबोज ही काही नावं आहेत.