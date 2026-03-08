Cricket

T20 WC, IND vs NZ Final मध्ये जर बरोबरी झाली किंवा सामनाच रद्द झाला, कोणाला मिळणार विजेतेपद? काय सांगतो नियम, जाणून घ्या

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या अंतिम सामन्यात भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात बरोबरी झाली किंवा सामना रद्द झाला, तर काय होईल, जाणून घ्या.
India vs New Zealand | T20 World Cup 2026

अहमदाबादमध्ये नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना रविवारी (८ मार्च) भारत आणि न्यूझीलंड संघात खेळला जाणार आहे. या सामन्यानंतर या स्पर्धेचा विजेता संघ मिळणार आहे.

हा सामना जिंकून तिसऱ्यांदा टी२० वर्ल्ड कपचे (T20 World Cup) विजेतेपद नावावर करण्यासाठी भारतीय संघ उत्सुक आहे, तर न्यूझीलंड संघ पहिल्यांदाच टी२० वर्ल्ड कपची ट्रॉफी उचलण्यात आतुर आहे. त्यामुळे या दोन्ही संघात रोमांचक सामना पाहायला मिळण्याची चाहत्यांना अपेक्षा असणार आहे.

India vs New Zealand | T20 World Cup 2026
