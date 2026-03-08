T20 WC, IND vs NZ Final मध्ये जर बरोबरी झाली किंवा सामनाच रद्द झाला, कोणाला मिळणार विजेतेपद? काय सांगतो नियम, जाणून घ्या

अहमदाबादमध्ये नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना रविवारी (८ मार्च) भारत आणि न्यूझीलंड संघात खेळला जाणार आहे. या सामन्यानंतर या स्पर्धेचा विजेता संघ मिळणार आहे. हा सामना जिंकून तिसऱ्यांदा टी२० वर्ल्ड कपचे (T20 World Cup) विजेतेपद नावावर करण्यासाठी भारतीय संघ उत्सुक आहे, तर न्यूझीलंड संघ पहिल्यांदाच टी२० वर्ल्ड कपची ट्रॉफी उचलण्यात आतुर आहे. त्यामुळे या दोन्ही संघात रोमांचक सामना पाहायला मिळण्याची चाहत्यांना अपेक्षा असणार आहे. .T20 WC, IND vs NZ: सेमीफायनल झाली, आता फायनलची बारी! MS Dhoni सूर्याच्या टीम इंडियाला चिअर करण्यासाठी अहमदाबादमध्ये दाखल; Video.या सामन्याची खेळपट्टी लाल आणि काळी अशा मिश्र मातीची असून त्यावर उसळी मिळणार आहे. त्यामुळे वेगवान गोलंदाजाना मदत मिळू शकते. पण त्याचबरोबर ही खेळपट्टी फलंदाजांसाठीही पोषक असल्याचे सांगण्यात येत आहे.दरम्यान या सामन्यावेळी पावसाची शक्यताही अत्यंत कमी आहे. तापमान सामन्याच्या सुरुवातीला साधारण ३७ डिग्रीच्या आसपास असेल, तर सामन्याच्या शेवटी ते २८ डिग्रीपर्यंत घसरू शकते. त्यामुळे खेळाडूंना उष्णता जाणवू शकते. त्यामुळे हा सामना पावसामुळे रद्द होणार नाही..सामना रद्द झाला तर काय?(What if the match gets canceled) मात्र, अन्य कोणत्याही कारणाने रविवारी हा सामना पूर्ण होऊ शकला नाही, तर सोमवारी (९ मार्च) राखीव दिवस ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान वर्ल्ड कपच्या नियमानुसार अंतिम सामन्याचा निकाल लागण्यासाठी किमान १० -१० षटकांचा सामना होणे गरजेचे आहे. जर हा सामना रविवारी पूर्ण झाला नाही, तर ज्या स्थितीत तो थांबला, त्याच स्थितीत तो सोमवारी सुरू होईल. मात्र, जर कोणत्याही कारणाने रविवारी किंवा सोमवारीही सामना पूर्ण झाला नाही, तर मात्र दोन्ही संघांना संयुक्तपणे विजेता घोषित केले जाईल..सामन्यात जर बरोबरी झाली तर?(If Match Ends In Tie)आयसीसी स्पर्धांमध्ये यापूर्वीही सामन्यांमध्ये बरोबरी झाली आहे. त्याचही २०१९ वनडे वर्ल्ड कपमधील अंतिम सामन्यातील बरोबरी, तर सर्वांच्याच लक्षात असेल. इतकेच नाही तर टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतही काही दिवसांपूर्वी दक्षिण आफ्रिका आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील सामन्याच बरोबरी झाल्यानंतर दोन सुपर ओव्हर खेळवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे जर आता रविवारी होणाऱ्या अंतिम सामन्यात जर भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात बरोबरी झाली, तर काय निकाल लागणार? असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल..T20 World Cup मधून बाहेर पडल्यानंतर इंग्लंड मायदेशी मग आम्हीच भारतात का अडकलो? द. आफ्रिका-वेस्ट इंडिज खेळाडू ICC वर तापले.जर निर्धारित २०-२० षटकांनंतर दोन्ही संघांची धावसंख्या सारखीच असेल आणि सामन्यात बरोबरी झाली, तर सुपर ओव्हर खेळवली जाईल. पण जर पहिली सुपर ओव्हरही बरोबरीत सुटली, तर पुन्हा सुपर ओव्हर घेतली जाईल, जोपर्यंत एक संघ विजेता होत नाही, तोपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहिल. त्यामुळे यात किती सुपर ओव्हर खेळल्या जाणार याचं बंधन नसेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.