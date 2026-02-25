T20 WC, IND vs ZIM: भारतीय संघाला नेट रन रेट सुधरवायचा असेल तर झिम्बाब्वेविरुद्ध काय करावं लागेल? आपला संघ -३.८०० असा अडचणीत सापडलाय

How India can improve NRR against Zimbabwe T20 World Cup 2026 : ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्याचं गणित सोडवणं आता भारताच्याच हातात आहे. सुपर ८मधील लढतीत भारताला दक्षिण आफ्रिकेकडून दारूण पराभव पत्करावा लागला. ७६ धावांच्या फरकाच्या पराभवाने टीम इंडियाला अडचणीत आणले आहे. आता भारताला उर्वरित दोन सामन्यांत फक्त विजय मिळवणे पुरेसे नाही, तर नेट रन रेटमध्येही त्यांना प्रचंड सुधारणा करावी लागणार आहे. भारताच्या ग्रुप १ मध्ये जर एक किंवा त्यापेक्षा अधिक संघाचे समान गुण झाल्यास नेट रन रेटच महत्त्वाचा ठरणार आहे..वेस्ट इंडिजचा संघ सध्या ग्रुप १ मध्ये अव्वल स्थानावर आहे आणि त्यांचा नेट रन रेट हा ५.३५० इतका जबरदस्त आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेचा ३.८०० असा नेट रन रेट आहे. आफ्रिकेकडून हार पत्करावी लागल्याने भारताचा नेट रन रेट हा -३.८०० असा झाला आहे आणि त्यानंतर सर्वात कमी नेट रन रेट हा झिम्बाब्वेचा ( -५.३५०) आहे. या गटातून अजून एकाही संघाचे उपांत्य फेरीतील स्थान पक्के झालेले नाही आणि त्यामुळे चौघांना संधी आहे..IND vs ZIM, T20 WC: संजू सॅमसनला संधी दिली जाणार का? भारतीय प्रशिक्षकाचं स्पष्ट उत्तर; म्हणाले, आमचे दोन्ही ओपनर डावखुरे आहेत....भारताला नेट रन रेटचं भूत डोक्यावर नको असेल, तर त्यांनी उर्वरित दोन्ही सामने ( वि. झिम्बाब्वे व वि. वेस्ट इंडिज) जिंकावे लागतील आणि त्याचवेळी दक्षिण आफ्रिका त्यांचे उर्वरित सामने जिंकावे, यासाठी प्रार्थना करावी लागेल. म्हणजे भारतीय संघ ४ गुणांसह दुसऱ्या स्थानावरून उपांत्य फेरीत पोहोचेल. या गटात आफ्रिका ६ गुणांसह अव्वल राहील..पण, नेट रन रेटमध्ये सुधारणा करण्यासाठी त्यांना झिम्बाब्वेविरुद्ध मोठा विजय मिळवावा लागेल. भारताने प्रथम फलंदाजी केल्यास त्यांना तो सामना ७७ धावांच्या फरकाने जिंकावा लागेल, तर त्यांचा नेट रन रेट हा सकारात्मक होईल.पण, जर भारतीय संघावर धावांचा पाठलाग करायची वेळ आल्यास गणित आणखी अवघड होईल. सजमा झिम्बाब्वेने विजयासाठी १५० धावांचे लक्ष्य ठेवल्यास, भारताला ११ षटकांच्या आत ते गाठावे लागेल. याने -३.८०० असा नेट रन रेट ०.००१ असा सकारात्मक होईल..Rinku Singh: रिंकू सिंगची वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उर्वरित सामन्यातून माघार? टीम इंडियाच्या प्रशिक्षकांनी दिले महत्त्वाचे अपडेट्स.चेपॉकची खेळपट्टी ही फलंदाजांसाठी नंदनवन असण्याची शक्यता आहे. येथे अफगाणिस्तान विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात झालेल्या सकाळच्या सामन्यात हे चित्र दिसले होते किवींनी १८० धावांच्या लक्ष्याचा सहज पाठलाग केला होता. झिम्बाब्वेच्या फिरकीविरुद्ध भारतीय फलंदाज चमकतील अशी आशा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.