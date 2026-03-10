कीर्ती आझाद काय म्हणाले, यावर मी आता काय बोलू? इशान किशनचा Video Viral; माजी खेळाडूनं केलंय वादग्रस्त विधान....

Indian cricketer Ishan Kishan response to Kirti Azad remark: भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला आणि खेळाडूंचे त्यांच्या त्यांच्या शहरात जंगी स्वागत होताना दिसतेय.. भारताचा स्टार फलंदाज इशान किशन हाही मंगळवारी पाटणा विमानतळावर पोहोचला आणि चाहत्यांनी त्याच्या स्वागतासाठी गर्दी केली होती. त्याचवेळी पत्रकारांनीही इशानभवती गराडा घातला आणि त्याला प्रश्न विचारले. यात एका पत्रकाराने इशानला माजी खेळाडू कीर्ती आझाद यांच्या वादग्रस्त विधानाबाबत प्रश्न विचारला आणि त्यावरील इशानची प्रतिक्रिया व्हायरल झाली आहे..भारताचा सलामीवीर अभिषेक शर्मा वर्ल्ड कप स्पर्धेत अपयशी ठऱत असताना इशानने आपल्या फटकेबाजीने मैदानावर वादळ आणले. या स्पर्धेत भारताकडून सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये इशान ३१७ धावांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या संजू सॅमसनने ३२१ धावा केल्या आहेत. वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी इशान दोन वर्ष भारतीय संघाबाहेर होता. दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावरून त्याने मानसिक आरोग्यासाठी विश्रांती मागितली आणि तो संघाबाहेर झाला तो झालाच....भारताला जेतेपदाच्या हॅट् ट्रिकची संधी! T20 World Cup 2028 साठी १२ संघ पात्र, कसा असेल उर्वरित ८ जागांसाठीचा मार्ग?.पण, त्यानंतर त्याने देशांतर्गत क्रिकेटचे मैदान गाजवले. झारखंडकडून खेळताना त्याने सय्यद मुश्ताक अली, विजय हजारे ट्रॉफीत उल्लेखनीय कामगिरी केली. त्याच्या या खेळीची निवड समितीने दखल घेतली आणि वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी संघ जाहीर करताना इशानच्या नावाच्या समावेश करण्यात आला. इशानने संधीचं सोनं करताना स्पर्धेत ३१७ धावा कुटल्या आणि भारताच्या ऐतिहासिक विजयात सिंहाचा वाटा उचलला...पाटणा येथे इशानने पत्रकारांशी संवाद साधला.. तो म्हणाला, "हा वर्ल्ड कप जिंकणे, ही भारतीयांसाठी खूप चांगली गोष्ट आहे. भविष्यातही असाच खेळ करून आणखी स्पर्धा जिंकू अशी मला आशा आहे. आमची ही कामगिरी अनेक खेळाडूंसाठी प्रेरणादायी ठरेल, यासाठी मी प्रयत्न करत राहीन..." त्याचवेळी पत्रकाराने माजी क्रिकेटपटू व राजकारणी कीर्ती आझाद यांच्या वादग्रस्त विधानाबाबत विचारले... त्यावर इशानने दिलेली प्रतिक्रिया व्हायरल झाली आहे. .कीर्ती आझाद यांचे वादग्रस्त विधान...भारतीय संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेदरम्यान अनेक मंदिरांमध्ये दर्शनासाठी गेल्याचे पाहायला मिळाले. वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतरही आयसीसी प्रमुख जय शाह , कर्णधार सूर्यकुमार यादव व मुख्य प्रशिक्षक गौत गंभीर हे अहमदाबादच्या हनुमान मंदिरात गेले होते. त्यावरून आझाद यांनी X पोस्ट लिहिली होती आणि त्यावरून वादही झाला...१९८३ मध्ये कपिल देव यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही वर्ल्ड कप जिंकला. आमच्या त्या संघात हिंदू, मुस्लिम, सिख आणि ख्रिश्चन खेळाडू होते. ती विजयी ट्रॉफी आम्ही आपल्या मातृभूमित आणली होती... पण, आता मी पाहतोय की, भारतीय क्रिकेट ट्रॉफी मंदिरात घेऊन जात आहेत.. मग मशिदीत का नाही? चर्चमध्ये का नाही? गुरूद्वारात का नाही? हा संघ भारताचे प्रतिनिधित्व करतोय.. सूर्यकुमार यादव किंवा जय शाह यांच्या कुटुंबियाचे नाही....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.