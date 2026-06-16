Vaibhav Sooryavanshi ला मॅच सोडून "घरी जा" असं का म्हटलं? इंडिया अ च्या सामन्यात अचानक का वाढला तणाव; जाणून घ्या काय घडलं

Vaibhav Sooryavanshi: भारताचा युवा आणि स्टार खेळाडू वैभव सूर्यवंशी(Vaibhav Sooryavanshi) पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. भारत अ संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर असून तिथे त्रिकोणी मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील चौथ्या सामन्यात भारत आणि श्रीलंका अ संघाच्या खेळाडूंमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता..भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील हा सामना सुपर ओव्हरपर्यंत गेला होता. सुपर ओव्हरमध्ये श्रीलंका अ संघाने विजय मिळवला आणि त्यानंतरच मैदानावर वादाला सुरुवात झाली. मात्र, त्या वेळी श्रीलंकन खेळाडूने वैभव सूर्यवंशीला नेमकं काय म्हटलं होतं, याचा आता खुलासा झाला आहे..भारतीय संघात खळबळ! आम्हाला काय ते स्पष्ट सांगा... 'सीनियर्स' थेट BCCI कडे पोहोचले, गौतम गंभीरला खिजगणतीतही नाही धरले....या सामन्यात दोन्ही संघांमध्ये चांगलीच चुरशीची लढत पाहायला मिळाली. निर्धारित षटकांनंतर सामना बरोबरीत राहिल्याने निकालासाठी सुपर ओव्हर खेळवण्यात आली. मात्र, त्यामध्ये श्रीलंका अ संघाने बाजी मारत विजय मिळवला..याच दरम्यान वादाची घटना घडली. वैभव सूर्यवंशी आणि श्रीलंकन खेळाडूंमध्ये जोरदार बाचाबाची झाली. हा वाद इतका वाढला की दोघांनी एकमेकांना हाताने ढकलल्याचेही पाहायला मिळाले. परिस्थिती बिघडत असल्याचे लक्षात येताच दोन्ही संघांतील खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफने हस्तक्षेप करत दोघांना वेगळे केले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..नेमकं काय घडलं मैदानात?क्रिकबझच्या वृत्तानुसार, श्रीलंका अ संघाचा खेळाडू विशेन हालांबागे याने वैभव सूर्यवंशीला, "मॅच संपली, आता घरी जा," असे उद्देशून टोमणे मारले. या वक्तव्यामुळे वैभव संतापला आणि त्यानेही प्रत्युत्तर दिले. काही क्षणांतच दोन्ही खेळाडूंमध्ये शाब्दिक वाद सुरू झाला. परिस्थिती इतकी तापली की दोन्ही संघांतील खेळाडूंना आणि सपोर्ट स्टाफला हस्तक्षेप करावा लागला. अखेर वरिष्ठ खेळाडूंच्या मध्यस्थीनंतर हा वाद शांत झाला..Rohit Sharma: इतिहास बदलण्याची वेळ आलीय! T20 वर्ल्ड कपपूर्वी 'हिटमॅन' टीम इंडियाबद्दल काय म्हणाला? वाचा.विशेष म्हणजे, या घटनेपूर्वीच भारत अ संघाचा कर्णधार तिलक वर्मा आणि पंचांमध्ये सुपर ओव्हर खेळवण्याच्या निर्णयावरून मतभेद झाल्याची माहिती समोर आली होती. त्यामुळे सामन्यादरम्यान वातावरण आधीपासूनच तणावपूर्ण होते. अशा परिस्थितीत पराभवानंतर भावना अनावर झाल्यामुळे हा वाद आणखी चिघळल्याचे मानले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.