Cricket

Mohammed Shami न खेळण्यामागचं कारण? इयान बिशप यांच्या प्रश्नावर रिषभ पंत गांगरला... त्याच्या हावभावामुळे काहीतरी बिनसल्याचं संशय

Rishabh Pant reaction on Mohammed Shami question: राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध लखनौ सुपर जायंट्स सामन्याच्या टॉसवेळी घडलेला एक विचित्र संवाद सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. समालोचक इयान बिशप यांनी मोहम्मद शमी संघात नसल्याबद्दल प्रश्न विचारला असता, लखनौचा कर्णधार ऋषभ पंत गोंधळलेला दिसला.
Rishabh Pant looked uncomfortable after Ian Bishop repeatedly asked about Mohammed Shami’s absence

Swadesh Ghanekar
Updated on

Ian Bishop asks Rishabh Pant about Mohammed Shami : अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एक कसोटी व ३ वन डे सामन्यांसाठी टीम इंडियाची घोषणा मंगळवारी करण्यात आली. मोहम्मद शमीला पुन्हा संघात स्थान न मिळाल्याने, सर्वांनी आश्चर्य व्यक्त केले. त्यात इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये लखनौ सुपर जायंट्सच्या लढतीतही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये शमीचं नाव गायब दिसले. शमी का खेळत नाही, हा साधा प्रश्न माजी खेळाडू इशान बिशप यांनी नाणेफेकीच्या वेळेस LSG चा कर्णधार रिषभ पंतला विचारला.. तेव्हा तो थोडा गांगरला आणि वारंवार प्रश्न विचारूनही त्याने उत्तर देणे मात्र टाळले. त्यामुळे आता वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे.

