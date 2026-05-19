Mohammed Shami न खेळण्यामागचं कारण? इयान बिशप यांच्या प्रश्नावर रिषभ पंत गांगरला... त्याच्या हावभावामुळे काहीतरी बिनसल्याचं संशय

Ian Bishop asks Rishabh Pant about Mohammed Shami : अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एक कसोटी व ३ वन डे सामन्यांसाठी टीम इंडियाची घोषणा मंगळवारी करण्यात आली. मोहम्मद शमीला पुन्हा संघात स्थान न मिळाल्याने, सर्वांनी आश्चर्य व्यक्त केले. त्यात इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये लखनौ सुपर जायंट्सच्या लढतीतही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये शमीचं नाव गायब दिसले. शमी का खेळत नाही, हा साधा प्रश्न माजी खेळाडू इशान बिशप यांनी नाणेफेकीच्या वेळेस LSG चा कर्णधार रिषभ पंतला विचारला.. तेव्हा तो थोडा गांगरला आणि वारंवार प्रश्न विचारूनही त्याने उत्तर देणे मात्र टाळले. त्यामुळे आता वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे. .स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात आलेला लखनौ सुपर जायंट्सचा संघ इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये आणखी एका संघाचे गणित बिघडवण्यासाठी सज्ज आहे. मागील सामन्यात त्यांनी चेन्नई सुपर किंग्सला पराभूत केले होते. आज त्यांच्यासमोर राजस्थान रॉयल्सचे आव्हान आहे. राजस्थान १२ सामन्यांत १२ गुणांसह अजूनही प्ले ऑफच्या शर्यतीत आहे आणि त्यांना उर्वरित दोन्ही सामने जिंकायचे आहे. त्यांना सलग तीन सामन्यांत हार पत्करावी लागली आहे. त्यामुळे हा सामना RR साठी खूप महत्त्वाचा आहे..RR vs LSG यांच्या हेड टू हेड विक्रमात राजस्थानचा संघ ५-२ असा आघाडीवर आहे. पण, जयपूरच्या मैदानावर LSG कडे २-१ अशी आघाडी आहे आणि आजचा सामना जयपूरलाच होत आहे. रियान परागला हॅमस्ट्रींग दुखापतीमुळे आजच्या सामन्यालाही मुकावे लागले आणि त्यामुळे यशस्वी जैस्वाल नेतृत्व करतोय. त्याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पण, रियान इम्पॅक्ट प्लेअरमध्ये दिसत आहे. सुशांत मिश्रा, संदीप शर्मा प्लेइंग इलेव्हनमध्ये परतले आहेत, तर रवींद्र जडेजा हा अजूनही दुखापतीतून सावरलेला नाही..Lucknow Super Giants : मिचेल मार्श, जॉश इंग्लिस, निकोलस पूरन, रिषभ पंत, आयुष बडोनी, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, मोहसिन खान, मयांक यादव, आकाश सिंग, प्रिंस यादव.Rajasthan Royals : यशस्वी जैस्वाल, लुआन ड्रे प्रेटोरियस, ध्रुव जुरेल, डोनोव्हन फरेरा, शुभम दुबे, दासून शनाका, जोफ्रा आर्चर, सुशांत मिश्रा, संदीप शर्मा, ब्रृजेश शर्मा, यश राज पुंजाLSG च्या संघात मोहसिन खान आणि आयुष बडोनी हे दोन बदल पाहायला मिळाली... मोहम्मद शमी व एडन मार्करम हे आज खेळत नाहीए. रिषभ पंत म्हणाला, एडन (मार्कराम) संघात नाही कारण तो त्याच्या वैयक्तिक कामासाठी घरी गेला आहे आणि शमीच्या जागी मोहसिन खेळतोय..टॉसच्या वेळी नेमके काय घडले?पंत - शमी आज खेळत नाही, मोहसिन खेळतोयबिशप - शमी न खेळण्यामागे काही कारण?पंत - Yeahबिशप - शमी का खेळत नाही ?पंत - मोहसिनबिशप - मला तसं नाही विचारायचं, शमी न खेळण्यामागचं कारण सांग..पंतने प्रश्नार्थक चेहरा केला.बिशप - प्लेइंग इलेव्हनमधून कोण बाहेर?पंत - शमी बाहेर आणि मोहसिन खेळतोयबिशप - मी तेच विचारतोय..पंत - एडन आऊट, बडोनी इनबिशप- ओके, ही चर्चा इथेच सोडूयापंतने मान हलवली.