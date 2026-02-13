हे तुम्हाला माहित्येय का? सचिन तेंडुलकर, वसिम अक्रम एकाच संघाकडून श्रीलंकेविरुद्ध खेळले होते; India-Pakistan यांचा मिश्र संघ उतरलेला मैदानावर अन्..

When India and Pakistan played together for Sri Lanka 1996: भारत-पाकिस्तान यांच्यातल्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सामन्याची सर्वांना उत्सुकता आहे. दोन्ही देशांनी आयसीसीसोबत केलेल्या करारानुसार उभय संघ एकमेकांविरुद्ध तटस्थ ठिकाणी खेळणार आहेत. त्यामुळेच IND vs PAK सामना १५ फेब्रुवारीला कोलंबो येथे होणार आहे. बऱ्याच वर्षांनी भारत वि. पाकिस्तान सामना श्रीलंकेत होत आहे आणि या निमित्ताने ३० वर्षांपूर्वीचा एक सामना चाहत्यांना आठवतोय.. १३ फेब्रुवारी १९९६ मध्ये वसिन अक्रम आणि सचिन तेंडुलकर एकाच संघातून खेळले होते आणि भारत व पाकिस्तान देश श्रीलंकेच्या मदतीसाठी पुढे आले होते..३१ जानेवारी १९९६ रोजी मध्ये कोलंबो शहराच्या इतिहासातील सर्वात भीषण बॉम्ब हल्ल्यांपैकी एक झाला होता. फुटीरतावादी लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम (LTTE) ने श्रीलंकेच्या सेंट्रल बँकेच्या तळावर दारूगोळ्यांनी भरलेल्या ट्रकचा स्फोट केला, ज्यामध्ये ९१ जण ठार आणि १४०० जखमी झाले होते. सरकारी सैन्याने जाफना शहराचा ताबा घेतल्यामुळे, शाळा बंद पडल्या, कार्यालये बंद पडली आणि कोलंबोच्या सामान्य कामकाजात मोठा अडथळा निर्माण झाला..AUS vs ZIM : ऑस्ट्रेलियाचे वर्ल्ड कपमधील आव्हान संपुष्टात? झिम्बाब्वेच्या अविश्वसनीय विजयाने 'ब' गटाचे समीकरण बदलले... .१२ संघांचा सहभाग असलेला वन डे वर्ल्ड कप भारत, पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली होणार होता. त्या बॉम्ब हल्ल्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने सुरक्षेच्या कारणास्तव श्रीलंकेचा दौरा न करण्याची घोषणा केली. वेस्ट इंडिजने पावलावर पाऊल ठेवले. तेव्हा तिन्ही बोर्डांनी एक योजना आखली. भारत आणि पाकिस्तान प्रत्येकी सहा खेळाडू श्रीलंकेत खेळायला पाठवतील. कोलंबोतील खेतारामा येथे ४० षटकांचा सामना खेळून, श्रीलंका क्रिकेटसाठी सुरक्षित आहे, हे त्यांना जगाला सिद्ध करायचे होते..या संघाचे नेतृत्व मोहम्मद अझरुद्दीनने केले होते. त्यात वसीम अक्रम आणि वकार युनूस, तसेच अनिल कुंबळे, सईद अन्वर, इजाज अहमद आणि तेंडुलकर हेही होते. जेव्हा हा संघ श्रीलंकेत उतरला तेव्हा भारत-पाकिस्तानच्या संयुक्त संघाचे हिरो म्हणून स्वागत करण्यात आले. स्थानिक अहवालांनुसार, मंगळवार असूनही आणि सामन्याची घोषणा २४ तासांपूर्वीच झाली असली तरी किमान १०,००० चाहते मैदानावर आले होते..IND vs PAK : पाकड्यांनी लायकी दाखवली! इंग्लिश फॅन्सला धक्काबुक्की, धमकी अन्... पाकिस्तानी मार खाणारच होता, पण... Video.४० षटकांच्या या सामन्यात श्रीलंकेने प्रथम फलंदाजी करताना ९ बाद १६८ धावा केल्या होत्या. कुंबळेने १२ धावांत ४ बळी घेतले आणि आशिष कपूरने ३४ धावांत २ बळी घेतले. भारत-पाकिस्तानच्या संयुक्त संघाने लक्ष्याचा सहज पाठलाग केला. सचिनने सर्वाधिक ३६ धावा केल्या. हा सामना होऊनही ऑस्ट्रेलिया व वेस्ट इंडिज संघाचे मतपरिवर्तन झाले नाही आणि ते त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिले. परिणामी श्रीलंकेला दोन्ही सामन्यांत पुढे चाल मिळाली. शेवटी श्रीलंका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात लाहोर येथे अंतिम सामना झाला, जो लंकेने जिंकला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.