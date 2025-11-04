Cricket

भारतीय महिला क्रिकेटपटूंसाठी बॉलिवूड अभिनेत्रीने तिची संपूर्ण ब्रँड एंडोर्समेंट रक्कम दान केली होती, तुम्हाला माहित्येय का कोण आहे ती?

ICC Women's World Cup : भारतीय महिला संघाने वन डे वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास रचला. बीसीसीआयचे माजी अध्यक्षांनी 'महिला क्रिकेट होतंच कसं, ते बघतो.' असे वादग्रस्त विधान ऐकेकाळी केलं होतं आणि २०२५ मध्ये महिला क्रिकेटपटूंनी विश्वविजेती होण्याचा मान पटकावला.
Swadesh Ghanekar
Updated on

Bollywood Actress Once Donated Her Endorsement Earnings to India Women’s Team : हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने २ नोव्हेंबर २०२५ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करून वन डे वर्ल्ड कप जिंकला. भारताच्या २९८ धावांचा पाठलाग करताना आफ्रिकेचा संघ २४६ धावांवर गडगडला अन् हरमनप्रीतच्या संघाने ५२ धावांनी विजय मिळवला. २००५ व २०१७ मध्ये भारतीय महिलांना उप विजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते आणि ती खंत खेळाडूंच्या मनात कायम होती. त्यामुळेच त्यांनी दमदार कामगिरी करून हे स्वप्न सत्यात उतरवले.

