भारतीय महिला क्रिकेटपटूंसाठी बॉलिवूड अभिनेत्रीने तिची संपूर्ण ब्रँड एंडोर्समेंट रक्कम दान केली होती, तुम्हाला माहित्येय का कोण आहे ती?

Bollywood Actress Once Donated Her Endorsement Earnings to India Women's Team : हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने २ नोव्हेंबर २०२५ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करून वन डे वर्ल्ड कप जिंकला. भारताच्या २९८ धावांचा पाठलाग करताना आफ्रिकेचा संघ २४६ धावांवर गडगडला अन् हरमनप्रीतच्या संघाने ५२ धावांनी विजय मिळवला. २००५ व २०१७ मध्ये भारतीय महिलांना उप विजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते आणि ती खंत खेळाडूंच्या मनात कायम होती. त्यामुळेच त्यांनी दमदार कामगिरी करून हे स्वप्न सत्यात उतरवले. .पण, भारतीय संघाचा हा प्रवास आता दिसतोय तेवढा सुखकर नक्कीच नव्हता.. भारतीय महिला खेळाडूंना सुरुवातीला त्यांच्या अस्तित्वापासून ते प्रत्येक गोष्टीसाठी संघर्ष करावा लागला. दशकापूर्वी महिला क्रिकेट हे Women's Cricket Association of India (WCAI) च्या अत्यारिखाली होती. त्यांना स्पॉन्सर मिळता मिळत नव्हते आणि त्यामुळे परदेशातील मालिकेत स्वखर्चाने त्यांना प्रवास करावा लागायला. भारताची माजी कर्णधार मिताली राज ( Mithali Raj) हिने काही दिवसांपूर्वी एका मुलाखतीत सांगितले होते की, २००५ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी त्यांना प्रती सामना १००० असे ८ सामन्यांचे ८००० रुपयेच मिळाले होते..Women's World Cup Team: वर्ल्ड कपच्या सर्वोत्तम संघात हरमनप्रीत कौरला स्थान नाही; भारताच्या तीन खेळाडूंची निवड, कॅप्टन कोण?.पण, भारतीय महिला क्रिकेटसाठी बॉलिवूड अभिनेत्री मंदिरा बेदी ( Mandira Bedi ) उभी राहिली होती. २००३च्या दौऱ्यासाठी स्पॉन्सर मिळवताना भारतीय महिला संघ झगडत असताना मंदिराने तिच्या ब्रॉडकास्टींग फी मधील सर्व रक्कम महिला क्रिकेटला दिली होती. तिने WCAI ला आर्थिक मदत केली होती. डायमंड ज्वेलरीच्या जाहीरातीसाठी मिळालेली सर्व रक्कम तिने WCAI ला दिली होती. तिच्या या कृतीमुळे महिला संघाला इंग्लंड दौऱ्यावर जाण्यासाठी विमान तिकिटं खरेदी करता आले होते. .इतकेच नाही तिने भारतीय महिला क्रिकेटला प्रायोजक मिळावे, यासाठी प्रयत्नही केले होते आणि निधी गोळा केला होता. भारताचे महान क्रिकेटपटू सुनील गावस्कर यांची बहिण नुतन यांनी सांगितले की, WCAI ला सुरुवातीला खूप संघर्ष करावा लागला. १९७३ मध्ये ही संघटना स्थापन झाली आणि २००६ पर्यंत भारतीय महिला संघ निवडण्याची जबाबदारी त्यांनी पार पाडली. त्यानंतर बीसीसीआयने महिला क्रिकेटला आपल्या पंखाखाली घेतले. पण, जेव्हा जुन्या आठवणींचा उजाळा घेतो, तेव्हा महिला क्रिकेटसाठी पैसे नव्हते, पण या खेळाडू खेळाप्रती असलेल्या त्यांच्या प्रेमाखातर खेळत राहिले. .भारतीय महिला संघाची 'ती' कृती अन् R Ashwin ने पुरुषांच्या संघाचे काढले वाभाडे; म्हणाला, ते फक्त प्रसिद्धीसाठी बाता मारतात, पण...आंतरराष्ट्रीय दौऱ्याचा एक किस्सा नुतन यांनी सांगितला. त्या म्हणाल्या, न्यूझीलंड दौऱ्यावर मुलींना राहण्यासाठी हॉटेल बूक करण्याचेही पैसे नव्हते. तेव्हा आमचे खेळाडू तिथे स्थायिक झालेल्या भारतीयांच्या घरी राहिल्या होत्या. इंग्लंड दौऱ्यावर तिकिटासाठी पैसे मंदिरा बेदीने दिले होते. तिने जाहीरातीतून मिळालेली सर्व रक्कम WCAI ला दिली होती.