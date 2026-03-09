Cricket

T20 World Cup विजेती टीम इंडिया पुन्हा निळ्या जर्सीत केव्हा दिसणार? जाणून घ्या २०२६ मधील वेळापत्रक; संजू पुन्हा इंग्लंड, किवींना झोडणार

When is India’s next match after T20 World Cup 2026 final? ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा थरार संपल्यानंतर आता चाहत्यांना एकच प्रश्न पडला आहे, टीम इंडिया पुन्हा निळ्या जर्सीत केव्हा दिसणार? आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील व्यस्त वेळापत्रक पाहता भारतीय संघाला विश्रांती फार काळ मिळत नाही. वर्ल्ड कपनंतर लगेचच भारतीय संघ विविध देशांविरुद्ध मालिका खेळण्यासाठी सज्ज होणार आहे.
Team India full cricket schedule 2026 all formats: भारतीय संघाने रविवारी अहमदाबाच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर ऐतिहासिक ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला... न्यूझीलंडवर ९६ धावांनी विजय मिळवून भारताने वर्ल्ड कप उंचावला आणि आता टीम इंडिया पुन्हा निळ्या जर्सीत केव्हा दिसणार, याची आता उत्सुकता आहे. २८ मार्चपासून इंडियन प्रीमिअर लीग सुरू होणार आहे आणि त्यामुळे टीम इंडियाचे शिलेदार त्यांच्या त्यांच्या फ्रँचायझीकडून खेळताना दिसतील. त्यामुळे ३१ मे पर्यंत तरी भारतीय खेळाडू एकत्रित निळ्या जर्सीत दिसण्याची शक्यता नाहीच... पण, जूननंतर भारतीय संघ तगड्या प्रतिस्पर्धींना भिडायला सज्ज होणार आहे.

