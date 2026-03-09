T20 World Cup विजेती टीम इंडिया पुन्हा निळ्या जर्सीत केव्हा दिसणार? जाणून घ्या २०२६ मधील वेळापत्रक; संजू पुन्हा इंग्लंड, किवींना झोडणार

Team India full cricket schedule 2026 all formats: भारतीय संघाने रविवारी अहमदाबाच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर ऐतिहासिक ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला... न्यूझीलंडवर ९६ धावांनी विजय मिळवून भारताने वर्ल्ड कप उंचावला आणि आता टीम इंडिया पुन्हा निळ्या जर्सीत केव्हा दिसणार, याची आता उत्सुकता आहे. २८ मार्चपासून इंडियन प्रीमिअर लीग सुरू होणार आहे आणि त्यामुळे टीम इंडियाचे शिलेदार त्यांच्या त्यांच्या फ्रँचायझीकडून खेळताना दिसतील. त्यामुळे ३१ मे पर्यंत तरी भारतीय खेळाडू एकत्रित निळ्या जर्सीत दिसण्याची शक्यता नाहीच... पण, जूननंतर भारतीय संघ तगड्या प्रतिस्पर्धींना भिडायला सज्ज होणार आहे..ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप हा खऱ्या अर्थाने संजू सॅमसनचा होता.. फक्त ६ सामन्यांत त्याने ३२१ धावा करताना प्लेअर ऑफ दी टुर्नामेंटचा पुरस्कार जिंकला. संघ संकटात असताना संजूला संधी मिळाली आणि त्याने त्याच्यावरील विश्वास सार्थ ठरवला. विंडीजविरुद्ध नाबाद ९७, इंग्लंडविरुद्ध ( उपांत्य फेरी) ८९ आणि न्यूझीलंडविरुद्ध फायनलमध्ये ८९ धावांची अविस्मरणीय खेळी त्याने साकारली. तो सहज शतक झळकावू शकला असता, परंतु त्याने वैयक्तिक शतकापेक्षा संघाच्या हिताचा विचार केला. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनीही याच गोष्टीसाठी खेळाडूंचे कौतुक केले..T20 World Cup 2026: गौतम गंभीरने जेतेपदाची ट्रॉफी ३ जणांना केली समर्पित; पहिले नाव राहुल द्रविडचे, अन्य दोघंही तितकेच महत्त्वाचे .संजूने या उल्लेखनीय कामगिरीसह ट्वेंटी-२० संघातील त्याचे स्थान पक्के केले आहे आणि आता तो भविष्यात आणखी मालिकांसाठी सज्ज झाला आहे. त्यात ऑलिम्पिक २०२८ चाही समावेश आहेच...आता भारतीय संघ पुन्हा केव्हा निळ्या जर्सीत दिसणार आहे, ते पाहूयात... .Afghanistan tour of India schedule६ ते १० जून - एकमेव कसोटी, न्यू चंदिगढ१४ जून - पहिली वन डे - धर्मशाला१७ जून - दुसरी वन डे - लखनौ२० जून - तिसरी वन डे - चेन्नईIndia in England Schedule१ जुलै - पहिली ट्वेंटी-२० - चेस्टर ले स्ट्रीट४ जुलै - दुसरी ट्वेंटी-२० - मँचेस्टर७ जुलै - तिसरी ट्वेंटी-२० - नॉटिंगहॅम९ जुलै - चौथी ट्वेंटी-२० - ब्रिस्टॉल११ जुलै - पाचवी ट्वेंटी-२० - साऊथहॅम्पट१४ जुलै - पहिली वन डे - बर्मिंगहॅम१६ जुलै - दुसरी वन डे - कार्डीफ१९ जुलै - तिसरी वन डे - लंडन.Sanju Samson Speech : 'मी पूर्णपणे तुटलो होतो... पण, देवाची माझ्यासाठी वेगळीच योजना होती,' संजू सॅमसनचे डोळे पाणावले.August 2026२ कसोटी सामने वि. श्रीलंका ( अवे)September – October 2026३ ट्वेंटी-२० वि. अफगाणिस्तान ( अवे)आशियाई स्पर्धा३ वन डे वि. वेस्ट इंडिज ( होम)५ ट्वेंटी-२० वि. वेस्ट इंडिज ( होम)November 2026२ कसोटी वि. न्यूझीलंड ( अवे)३ वन डे वि. न्यूझीलंड ( अवे)५ ट्वेंटी-२० वि. न्यूझीलंड ( अवे )December 2026३ वन डे वि. श्रीलंका ( होम)५ ट्वेंटी-२० वि. श्रीलंका ( होम).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.