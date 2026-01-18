IND vs NZ, ODI: न्यूझीलंडविरुद्ध मालिका तर गमावली, आता विराट कोहली-रोहित शर्मा भारतीय संघाकडून पुन्हा कधी खेळणार?

When Will Rohit Sharma and Virat Kohli Play Next? भारतीय क्रिकेट संघाने न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिका गमावली. रविवारी इंदोरला झालेल्या वनडे मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यात न्यूझीलंडने भारताविरुद्ध ४१ धावांनी विजय मिळवला. यामुळे न्यूझीलंडने ही मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकून इतिहास घडवला. न्यूझीलंडने या मालिकेतील पहिला सामना गमावला होता. पण नंतरचे दोन्ही सामने न्यूझीलंडने जिंकले आणि पहिल्यांदाच भारतात वनडे मालिका जिंकली. चालू हंगामातील ही अखेरची वनडे मालिका होती. यानंतर आता भारत आणि न्यूझीलंड संघात टी२० मालिका २१ जानेवारीपासून सुरू होईल. त्यामुळे आता विराट कोहली (Virat Kohli) आणि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) पुन्हा खेळताना कधी दिसणार, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. .IND vs NZ, 3rd ODI: न्यूझीलंडने पहिल्यांदा भेदला भारताचा अभेद्य किल्ला! इंदोरमध्ये उधळला विजयाचा गुलाल, विराट कोहलीचं शतक व्यर्थ.विराट कोहली आणि रोहित शर्मा या दोघांनी जून २०२४ मध्येच आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती. त्यानंतर मे २०२५ मध्ये त्यांनी कसोटी क्रिकेटमधूनही निवृत्ती घेतली. त्यामुळे हे दोघेही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये केवळ वनडे प्रकारात खेळताना दिसतात. मात्र आता भारतीय संघ २१ ते ३१ जानेवारीदरम्यान न्यूझीलंड विरुद्ध टी२० मालिका खेळताना दिसणार आहे. त्यानंतर ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा भारत आणि श्रीलंकेत होणार असल्याने त्यादरम्यान बाकी आंतरराष्ट्रीय मालिका नसतील. तसेच त्यानंतर भारतात आयपीएल २०२६ खेळवले जाणार आहे. त्यामुळे विराट आणि रोहित आयपीएल २०२६ स्पर्धेत खेळतील..मात्र विराट आणि रोहित यांना पुन्हा भारताच्या जर्सीत खेळताना पाहाण्यासाठी मात्र चाहत्यांना आता ६ महिने वाट पाहावी लागणार आहे. कारण भारतीय संघ आता पुढची वनडे मालिका जून २०२६ मध्ये अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळणार आहे. अफगाणिस्तानचा संघ जूनमध्ये भारतात तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळणार आहे. या मालिकेत आता विराट आणि रोहित खेळताना दिसू शकतात. या मालिकेपासून २०२७ वर्ल्ड कपसाठी रंगीत तालीमही सुरू होईल. २०२६ मध्ये भारताला १८ वनडे सामने खेळायचे आहेत. यातील तीन सामने न्यूझीलंडविरुद्ध खेळून झाले आहेत. आता थेट जूनमध्ये भारताच्या वनडे सामन्यांना सुरुवात होईल. अफगाणिस्ताविरुद्धच्या वनडे मालिकेनंतर भारतीय संघ जुलैमध्ये इंग्लंड दौऱ्यात तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळणार आहे. त्यानंतर डिसेंबरपर्यंत भारतीय संघ वेस्ट इंडिज, न्यूझीलंड आणि श्रीलंकेविरुद्ध वनडे मालिका खेळवली जाणार आहे..भारताचे वनडेतील २०२६ मधील वेळापत्रकअफगाणिस्तानचा भारत दौराजून २०२६ - ३ वनडे (वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेले नाही)भारताचा इंग्लंड दौरा (वन डे मालिका)१४ जुलै - पहिला सामना, एजबॅस्टन, बर्मिंगहॅम१६ जुलै - दुसरा सामना, सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ१९ जुलै - तिसरा सामना, लॉर्ड्स, लंडन.IND vs NZ 3rd ODI: 'चेस मास्टर' विराट कोहली लढला अन् विश्वविक्रमी सेंच्युरीही ठोकली; मालिका विजयासाठी भारताच्या आशा जिवंत.वेस्ट इंडिजचा भारत दौरासप्टेंबर २०२६ - तीन वनडे (वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेले नाही)भारताचा न्यूझीलंड दौराऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२६ - तीन वनडे (वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेले नाही)श्रीलंकेचा भारत दौराडिसेंबर २०२६ - तीन वनडे (वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेले नाही).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.