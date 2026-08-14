IND vs SL 1st Test : भारत-श्रीलंका पहिली कसोटी Live कुठे पाहाल? जाणून घ्या वेळ, ठिकाण अन् मोबाईलवर कुठे पाहता येणार

India vs Sri Lanka Test match live streaming on mobile : भारत-श्रीलंका यांच्यातल्या मालिकेतील पहिला कसोटी सामना १५ ऑगस्टपासून गॉल येथे खेळवण्यात येणार आहे. या मालिकेत निर्भेळ यश मिळवून भारतीय संघ जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या अंतिम सामन्याच्या शर्यतीत कायम राहण्याच्या प्रयत्नात आहे. भारतीय संघ सध्या ४८.१५ टक्क्यांसह पाचव्या क्रमांकावर आहे आणि त्यांना उर्वरित ९ पैकी किमान ८ कसोटी सामने जिंकावे लागणार आहे. त्यामुळे श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेत कोणतीही चूक करण्यास भारतीय संघ तयार नाही. पण, ही मॅच तुम्हाला कुठे पाहता येणार? वेळ काय? याबाबतची सर्व माहिती जाणून घेऊयात.भारत-श्रीलंका यांच्यातला पहिला सामना गॉल येथील आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. भारताने गॉलवर आतार्यंत खेळलेल्या पाचपैकी २ कसोटी सामन्यांत विजय मिळवला आहे, तर तीनमध्ये हार पत्करावी लागली आहे. २०१७ साली गॉल येथे भारतीय संघ शेवटचा कसोटी सामना खेळला होता आमि त्यात ३०४ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला होता.अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.IND vs SL 1st Test: मालिका सुरू होण्यापूर्वीच गौतम गंभीरची फलंदाजाला धमकी? चांगला नाही खेळलास तर संघाबाहेर करेन... एकच खळबळ .आज गॉलमध्ये पावसाची शक्यता आहे आणि सामन्याच्या पहिल्या दिवशीही पावसाचा अंदाज आहे. AccuWeather नुसार, दिवसभरात पाऊस पडण्याची ८२ टक्के शक्यता आहे. शनिवारी सकाळी ८ वाजता पाऊस पडण्याची ६५ टक्के शक्यता आहे. भारत आणि श्रीलंका यांच्यात आतापर्यंत एकूण ४६ कसोटी सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी, भारतीय संघाने २२ सामने जिंकले आहेत, तर श्रीलंकन संघाने केवळ ७ सामने जिंकले आहेत. १७ सामने अनिर्णित राहिले आहेत..श्रीलंकेत भारतीय संघाने एकूण २४ कसोटी सामने खेळले आहेत. यापैकी, त्यांनी ९ सामने जिंकले आहेत आणि ७ गमावले आहेत, तर ८ सामने अनिर्णित राहिले आहेत. भारताने श्रीलंकेच्या भूमीवर आपले शेवटचे पाच कसोटी सामने जिंकले असून, येथे त्यांचा शेवटचा पराभव २०१५ मध्ये झाला होता. ( ताज्या क्रीडा बातम्यांसाठी - Click Here ).धक्कादायक! उद्यापासून IND vs SL कसोटी मॅच अन् त्यापूर्वी खेळाडूंच्या मारहाणीत श्रीलंकेतील क्रिकेट प्रशिक्षकाचा मृत्यू; नेमकं काय घडलं?.Where to watch India vs Sri Lanka 1st Test onlineभारत आणि श्रीलंका यांच्यातला पहिला सामना भारतीय वेळेनुसार सकाळी १० वाजल्यापासून सुरू होणार आहे. त्यापूर्वी अर्धातास आधी टॉस उडवला जाईल.या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर केले जाणार आहे, तर मोबाईलवर तुम्हा सोनी लिव्ह अॅप किंवा वेबसाईटवरही मॅच पाहता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.