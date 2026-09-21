Asian Games, Cricket Live Streaming: सलग दुसऱ्यांदा गोल्ड मेडल जिंकणार टीम इंडिया? श्रीलंकेविरुद्ध रंगणार फायनल; कुठे पाहाणार?

India vs Sri Lanka Asian Games Final: आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेतील महिला क्रिकेटमध्ये भारतीय महिला संघाने अंतिम फेरीत धडक मारली आहे. भारताने रविवारी बांगलादेशविरुद्ध झालेल्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात ११४ धावांनी विजय मिळवत दिमाखात फायनलमध्ये जागा मिळवली आहे. त्यामुळे भारतीय संघ आता सलग दुसऱ्यांदा सुवर्णपदक जिंकण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरणार आहे.आता अंतिम सामन्यात भारताचा सामना श्रीलंकेविरुद्ध होणार आहे. दोन्ही संघांसाठी हा सामना महत्त्वाचा असून, अंतिम सामना जिंकून सुवर्णपदक आपल्या नावावर करण्याचा भारतीय संघाचा प्रयत्न असेल. हा सामना मंगळवारी (२२ सप्टेंबर) खेळवला जाणार आहे..भारत विरुद्ध श्रीलंका फायनलभारत आणि श्रीलंका यांच्यातील हा अंतिम सामना कोरोजी स्पोर्ट्स पार्क, निश्शिन येथे होणार आहे. भारतीय वेळेनुसार सकाळी १०.३० वाजता सामन्याला सुरुवात होईल. त्याआधी सकाळी १० वाजता टॉस होईल..IND vs SL Final: फायनलमध्ये श्रीलंकेचा सामना कसा करणार? हरमनप्रीत कौरने उघड केला टीम इंडियाचा प्लॅन; फलंदाजांना दिला खास सल्ला .भारतीय महिला संघाने याआधी २०२३ च्या हांगझोऊ आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकलं होतं. अंतिम सामन्यात भारताने श्रीलंकेचा १९ धावांनी पराभव केला होता. त्यामुळे यंदाच्या अंतिम सामन्यातही दोन्ही संघ पुन्हा आमनेसामने येणार आहेत..आशिया कपमध्येही भारताचा श्रीलंकेवर विजयभारत आणि श्रीलंका महिला संघ नुकत्याच झालेल्या आशिया कप २०२६ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यातही आमनेसामने आले होते. या सामन्यात भारतीय संघाने श्रीलंकेचा ७२ धावांनी पराभव केला होता..आता आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात पुन्हा एकदा भारत आणि श्रीलंका यांच्यात सामना होणार आहे. त्यामुळे या सामन्यातही भारताच्या फलंदाजीची जबाबदारी स्मृती मंधाना, शेफाली वर्मा आणि कर्णधार हरमनप्रीत कौर यांच्यावर असेल..WOMEN'S ASIA CUP 2026 FINAL: पाकिस्तानचा पत्ता कट अन् भारतासमोर श्रीलंकेचं आव्हान! महिला एशिया कप फायनल कधी, कुठे आणि किती वाजता?.सामना कुठे पाहता येणार?भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील महिला क्रिकेटचा अंतिम सामना टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनेलवर पाहता येणार आहे. तसेच Sony LIV ॲप आणि वेबसाइटवरही सामन्याचं थेट प्रक्षेपण पाहता येईल.मंगळवारी होणाऱ्या या अंतिम सामन्यात विजय मिळवत भारतीय महिला संघाला सलग दुसरं सुवर्णपदक जिंकण्याची संधी आहे. त्यामुळे आता भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील या सामन्याकडे क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.