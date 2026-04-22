Who is Ajitesh Argal? विराट कोहलीला वर्ल्ड कप जिंकून देणारा बनला अम्पायर... IPL 2026 मध्ये LSG vs RR सामन्यातून पदार्पण; बनू शकला असता टीम इंडियाचा स्टार, पण...

Ajitesh Argal Virat Kohli U19 World Cup teammate: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या लखनौ सुपर जायंट्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यातल्या सामन्यात एक नाव अचानक चर्चेत आलं, ते म्हणजे अजितेश अरगल... २००८ मध्ये विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप जिंकला होता आणि फायनलमध्ये मॅन ऑफ दी मॅच ठरणारा अजितेश आज IPL 2026 मध्ये अम्पायर म्हणून मैदानावर उतरला आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या २००८ च्या वर्ल्ड कप फायनलमध्ये अजितेशने शानदार कामगिरी केली होती. त्याने ५ षटकांत केवळ ७ धावा देऊन २ बळी घेतले होते. या कामगिरीसाठी त्याला 'मॅन ऑफ द मॅच' पुरस्काराने गौरवण्यात आले होते..तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये बडोदा संघाकडून खेळायचा. त्याने १० प्रथम श्रेणी (First-Class) सामन्यांत २४ बळी घेतले आहेत. २००८ च्या पहिल्या आयपीएल हंगामात तो किंग्स इलेव्हन पंजाब संघाचा भाग होता, मात्र त्याला सामना खेळण्याची संधी मिळाली नाही. खेळाडू म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर अजितेशने पंच म्हणून नवी कारकीर्द सुरू केली. २०२३ मध्ये त्याने बीसीसीआयची पंच परीक्षा उत्तीर्ण केली. अजितेश आयकर विभागात (Income Tax Department) 'इन्स्पेक्टर' पदावर कार्यरत आहे. खेळाडू कोट्यातून त्याची या पदावर निवड झाली होती..अजितेशने २०१५ मध्ये आपला शेवटचा व्यावसायिक क्रिकेट सामना खेळला. त्यानंतर त्याने खेळाडू म्हणून मैदानावर राहण्याऐवजी क्रिकेटच्या नियमांचा अभ्यास करून पंच होण्याचा निर्णय घेतला. WPL २०२६ मध्ये त्याने अनेक सामन्यांत पंच म्हणून चोख कामगिरी बजावली. अजितेश हा त्या ऐतिहासिक संघाचा भाग होता ज्यातून अनेक मोठे स्टार खेळाडू भारताला मिळाले. २००८च्या त्या वर्ल्ड कप विजेत्या संघात विराट कोहली, रवींद्र जडेजा, मनिष पांडे, सिद्धार्थ कौल हे चांगले खेळाडू होते..