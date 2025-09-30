Who is Amanjot Kaur: भारताची फलंदाजी ढेपाळलीच होती, पण अमनजोतने मदतीला धावली; World Cup 2025 मध्ये ठोकलं पहिलं अर्धशतक

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारताच्या अमनजोत कौरने पहिल्या सामन्यात श्रीलंकेविरुद्ध अर्धशतक ठोकून संघाला संकटातून बाहेर काढले. भारताने श्रीलंकेसमोर २७१ धावांचे लक्ष्य ठेवले. अमनजोतच्या नावावर या स्पर्धेतील पहिल्या अर्धशतकाची नोंद झाली..महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत पहिला सामना भारत आणि श्रीलंका संघात गुवाहाटीच्या बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जात आहे. पहिल्याच सामन्याच्या पहिल्या डावात रोमांचक खेळ पाहायला मिळाल आहे. घरच्या मैदानात खेळत असलेल्या भारतीय संघ सुरुवातीला संघर्ष करताना दिसला, मात्र भारतीय संघाच्या मदतीला अमनजोत कौर आणि दीप्ती शर्मा धावल्या. त्यांच्यामुळे भारताला श्रीलंकेसमोर डकवर्थ लुईस नियमानुसार २७१ धावांचे लक्ष्य ठेवता आले. दोघींनीही अर्धशतके केली, पण अमनजोतच्या नावावर या स्पर्धेतील पहिले अर्धशतक करण्याची नोंद झाली.पावसाचा व्यत्यय आलेल्या या सामन्यात श्रीलंकेने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या भारतीय संघाकडून प्रतिका रावल आणि स्मृती मानधनाने डावाची सुरुवात केली. परंतु, स्मृतीला चौथ्याच षटकात उदेशिका प्रबोधनीने ८ धावांवर बाद केले. .World Cup 2025: पहिल्या सामन्यात भारताला सुरुवातीलाच मोठा धक्का, त्यात पावसाचा अडथळा! कशी गेली स्मृती मानधनाची विकेट? VIDEO.पण त्यानंतर प्रतिका रावलला हरलिन देओलची साथ मिळाली. पण या दोघी अत्यंत संयमी फलंदाजी करत होत्या. त्यांच्यात अर्धशतकी भागीदारी झाल्याने भारताने ८० धावांचा टप्पा पार केला होता. पण अशातच त्यांची जोडी इनोका रणवीराने तोडली. तिने प्रतिकाला ३७ धावांवर बाद केले. २६ व्या षटकात रणवीराने भारताला तिहेरी धक्के दिले. तिने हरलिन देओलला ४८ धावांवर आणि पुढच्याच चेंडूवर जेमिमाह रोड्रिग्सला शून्यावर बाद केले. तीन चेंडूंनंतर याच षटकात तिने खेळपट्टीवर स्थिरावलेल्या कर्णधार हरमनप्रीत कौरलाही २१ धावांवर माघारी धाडले. त्यापुढच्याच षटकात ऋचा घोषलाही चामरी अट्टापट्टूने २ धावांवर माघारी धाडले. त्यामुळे ८१ धावांवर १ विकेटवरून भारताची अवस्था २७ षटकात ६ बाद १२४ धावा अशी झाली होती.मात्र, त्यानंतर दीप्ती शर्मा आणि अमनजोत कौर यांची जोडी जमली. या दोघींनी खराब चेंडूचा समाचार घेत आणि एकेरी-दुहेरी धावा काढत धावफलक हलता ठेवला. त्यांनी पाहाता पाहाता शतकी भागीदारीही केली. त्यामुळे भारताने सहज २०० धावांचा टप्पा पार केला होता. .अखेर ही जोडी तोडण्यात प्रबोधनीला यश मिळाले. तिने आक्रमक खेळणाऱ्या अमनजोतला विष्मी गुनरत्नेच्या हातून झेलबाद केले. अमनजोतने ५ चौकार आणि १ षटकारासह ५६ चेंडूत ५७ धावा केल्या. ती बाद झाल्यानंतर दीप्तीला साथ देताना स्नेह राणाने आक्रमक शॉट्स खेळले. यादरम्यान दीप्तीनेही अर्धशतक केले. शेवटच्या षटकात दिप्ती आणि स्नेहने १८ धावा ठोकल्या. त्यामुळे भारताने पावसामुळे ४७ षटकांचा करण्यात आलेल्या या सामन्यात ८ बाद २६९ धावा केल्या. शेवटच्या चेंडूवर दीप्ती बाद झाली. दीप्तीने ५३ चेंडूत ५३ धावा केल्या. तसेच स्नेह राणा १५ चेंडूत २८ धावांवर नाबाद राहिली. श्रीलंकेकडून इनोका रणवीराने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. उदेशिका प्रबोधिनीने २ विकेट्स घेतल्या, तर अचिनी कुलासुरिया आणि चामरी अट्टापट्टू यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..कोण आहे अमनजोत कौर?२५ वर्षीय अमनजोतचा जन्म चंदीगढमध्ये झाला. पण मोहालीत तिने क्रिकेटचे धडे गिरवले. वडील भूपिंदर हे सुतारकाम करतात. त्यामुळे घरची अर्थिक परिस्थितीत साधारण होती. पण ती लहानपणापासून खेळ खेळायची. ती फुटबॉल आणि हँडबॉल खेळायची पण नंतर तिने क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित केले. तिला घरातून तसा फारसा विरोध झाला नाही, विशेष म्हणजे तिच्या आजीने तिची साथ दिली. ती खेळायला जायची, तेव्हा तिची आजी तिच्यासोबत मैदानात जायची. त्यामुळे तिचे तिच्या आजीसोबतही खूप जवळचे नाते आहे. दरम्यान, तिच्या वडिलांना वाटले होते की ती जरी खेळ खेळत असली, तरी फार काळ हे वेड राहणार नाही. मात्र तिने वयाच्या १५ व्या वर्षी नागेश गुप्ता यांची ऍकेडमीत प्रवेश घेतला. तिने सुरुवातीला गोलंदाज म्हणून ट्रेनिंगला सुरुवात केली. पण गुप्ता यांना ती चांगली फलंदाजी करू शकते, हे लक्षात आलं. त्यामुळे ती अष्टपैलू म्हणून घडली. तिने २०१७-१८ च्या हंगामात पंजाबसाठी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये पदार्पणही केले. ती नंतर २०१९-२० मध्ये चंदीगढकडून खेळली. पण नंतर पुन्हा पंजाब संघात परतली..Women World Cup 2025: ४७ वर्षांचा विजेतेपदाचा दुष्काळ संपवणार? महिलांचा एकदिवसीय विश्वकरंडक आजपासून; भारत-श्रीलंका सलामीची लढत.अमनजोतला जानेवारी २०२३ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी२० सामन्यातून पदार्पण केले. तिने पहिल्याच सामन्यात सामनावीर पुरस्कारही जिंकला. त्यानंतर ७ महिन्यातच जुलै २०२३ मध्ये तिचे मीरपूरला बांगलादेशविरुद्ध वनडे पदार्पणही झाले. वनडे पदार्पणातच तिने ४ विकेट्सही घेतल्या. तिला वूमन्स प्रीमियर लीगमध्ये मुंबई इंडियन्सने संघात घेतले. आता अमनजोत वर्ल्ड कपमध्येही खेळत आहे आणि तिने पहिल्याच सामन्याच भारताला संकटातून बाहेर काढत अर्धशतकही ठोकले.अमनजोतने वर्ल्ड कप २०२५ पूर्वी तिने ९ वनडे खेळले असून त्यात ९८ धावा आणि १३ विकेट्स घेतल्या. तसेच १६ टी२० सामन्यांत १६४ धावा आणि ७ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.