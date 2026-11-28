Who Is Ankon Aich : कोलकाता येथील स्थानिक क्रिकेट स्पर्धेत एका खेळाडूने आपल्या फलंदाजीने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. अवघ्या १३२ चेंडूंत नाबाद २३६ धावा आणि एकाच षटकात सलग ६ षटकार ठोकत अंकन आईचने मोठा विक्रम केला आहे. त्याच्या या खेळीची सध्या क्रिकेटविश्वात चर्चा सुरू आहे. युवराज सिंगच्या ६ षटकारांची आठवण करून देणाऱ्या या खेळाडूबद्दल अनेकांना उत्सुकता आहे. नेमका कोण आहे हा अंकन आईच आणि त्याची क्रिकेटची सुरुवात कशी झाली, जाणून घेऊया..Who is Ketan Mhatre? मैत्री, आईचा आशीर्वाद, जिद्दीची गाथा; ४१ बाईक्स अन् ७ फोर-व्हीलर जिंकणारा सुपरस्टार... Rohit Sharma चा जबरा फॅन.अंकन आईच हा पश्चिम बंगालमधील उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील हाबरा या छोट्या शहरातील रहिवासी आहे. त्याचे वडील हार्डवेअरचं दुकान चालवतात. कोणत्याही मोठ्या क्रिकेट कुटुंबाची पार्श्वभूमी नसतानाही अंकनने मेहनतीच्या जोरावर क्रिकेटमध्ये आपली ओळख निर्माण केली आहे. तो सध्या कोलकात्यातील मोहनलाल क्लबकडून खेळतो..अंकनला क्रिकेटची आवड घरातूनच लागली. विशेष म्हणजे त्याचा जुळा भाऊ अर्पण हादेखील क्रिकेटपटू आहे. दोघांनीही लहानपणापासून एकत्र क्रिकेटचा सराव केला आहे. क्रिकेटसोबतच अंकन शिक्षणाकडेही लक्ष देतो. तो सध्या कोलकात्यातील रवींद्र भारती विद्यापीठात शिक्षण घेत आहे..भारताचा स्टार फलंदाज विराट कोहली हा अंकनचा आदर्श आहे. विराटची आक्रमक फलंदाजी आणि फिटनेस यांचा त्याच्यावर प्रभाव आहे. सीएबी सेकंड डिव्हिजन वन-डे लीगमध्ये साऊथ सबर्बन क्लबविरुद्ध खेळताना त्याने आपली आक्रमक फलंदाजी दाखवून दिली. या सामन्यात त्याने १३ चौकार आणि २५ षटकार ठोकले. विशेष म्हणजे सोमुजित सेनच्या एका षटकात सलग सहा षटकार मारत त्याने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं..Rohit Sharma: मुंबईच्या पलटनसाठी रोहित शर्माचा खास संदेश! कर्णधारपदाची धुरा पुन्हा हाती येताच हिटमॅन नेमकं काय म्हणाला?.स्थानिक क्रिकेटमध्ये दमदार कामगिरी केल्यानंतर आता अंकनचं पुढचं लक्ष्य बंगालच्या अंडर-२३ संघात स्थान मिळवण्याचं आहे. त्याच्या या खेळीमुळे निवड समितीचं लक्ष त्याच्याकडे वेधलं गेलं आहे. त्यामुळे आगामी काळात त्याला बंगालच्या संघाकडून खेळण्याची संधी मिळते का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. स्थानिक क्रिकेटमधील या कामगिरीनंतर अंकनला मोठ्या स्पर्धांमध्ये खेळताना पाहण्यासाठी क्रिकेटप्रेमी उत्सुक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.