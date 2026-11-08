IND U19 vs PAK U19: कोण आहे अर्जुन राजपूत? पाकिस्तानी गोलंदाजांना एकटा नडला अन् ठोकलं झुंजार शतक; Video

U19 Asia Cup 2026, India vs Pakistan: १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेत रविवारी (८ नोव्हेंबर) भारतीय युवा संघाचा सामना पारंपारिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानच्या युवा संघाशी होत आहे.या सामन्यात भारतीय संघ सुरुवातीलाच मोठ्या संकटात सापडले होते. पण भारतीय संघासाठी १९ वर्षीय अर्जुन राजपूत (Arjun Rajput) संकटमोचक ठरला आहे. त्याने एकाकी झुंज देत शतकी खेळी केली. त्यामुळे भारताला दीडशे धावांचा टप्पा पार करता आला. .IND U19 vs PAK U19, Live Streaming: भारताने जिंकला टॉस! पाकिस्तानचे हिशेब चुकते करण्याची संधी, Playing XI मध्ये द्रविड-सेहवाग.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण भारताची सुरुवात अत्यंत निराशाजनक राहिली. फॉर्ममध्ये असणारा भारताचा कर्णधार लक्ष्य रायचंदानीला अली रझाने दुसऱ्याच चेंडूवर त्रिफळाचीत केले. त्यामुळे तो शून्यावरच माघारी परतला. त्यानंतर आर्यवीर सेहवागला साथ देण्यासाठी व्हीके विनित आला. पण त्यालाही २९ चेंडूत ८ धावांवर असताना अली रझानेच बाद केले. यशवर्धन चौहानला १ धावेवर रिझवनुल्लाने त्रिफळाचीत केले. त्यामुळे नंतर आर्यवीर आणि अर्जुन राजपूत यांच्यावर मोठी जबाबदारी होती. परंतु, आर्यवीरनेही ४० चेंडूत २२ धावा करून विकेट गमावली. .अन्वय द्रविडही अर्जुनला फारशी साथ देऊ शकला नाही. तरी अर्जुन एका बाजूने फक्कम खेळत होता. तो मोठे शॉट्सही खेळत होता. परंतु, अन्वय अर्जुनसोबत ४४ धावांची भागीदारी करून १० धावांवर बाद झाला. मनल चौहानने अर्जुनची साथ दिली. अर्जुनने आक्रमक खेळताना आधी अर्धशतक पूर्ण केले आणि तो शतकाच्या दिशेने निघाला होता. दुसऱ्या बाजूने जरी भारतीय फलंदाज संघर्ष करत असले तरी अर्जुन मात्र चांगल्या लयीत खेळत होता. मनलही १९ चेंडूत ११ धावा करून बाद झाला. त्यामुळे अर्जुनने यशवीर गौडला साथीला घेतले. अर्जुनने ८० चेंडूतच शतकाला गवसणी घातली. तो शतकानंतरही चांगली खेळत होता. पण अखेर त्याचाच मोठा अडथळा रिझवनुल्लाने दूर केला. त्याने अर्जुनला फरहान युसफच्या हातून झेलबाद केले. अर्जुनने ८५ चेंडूत ११ चौकार आणि ५ षटकारांसह १०७ धावांची खेळी केली. त्याच्या शतकामुळे भारताने १७० धावांचा टप्पा मात्र ओलांडला..कोण आहे अर्जुन राजपूत?अर्जुन राजपूतचा जन्म ९ ऑक्टोबर २००७ रोजी पंजाबमधील जलंधर शहरात झाला. त्याच्या क्रिकेटच्या स्वप्नाला त्याच्या वडिलांची साथ मिळाली. घरातील आर्थिक स्थितीत तशी बेताचीच होती. त्याचे वडील छोले-कुल्चे विकायचे. त्यातूनच त्यांनी अर्जुनच्या स्वप्नाला बळ देण्यासाठी पुंजी जमा केली. अनेकदा कर्जही काढलं, पण त्यांनी अर्जुनचं क्रिकेटपटू होण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न केले. आता त्यांची स्वत:ची बेकरी असून सध्या ते ही बेकरी सांभाळत आहेत. अर्जुननेही त्याच्या कष्टाचं आता चीज केलं आहे.७ व्या वर्षापासून क्रिकेटचे धडे गिरवणारा अर्जुन लहानपणापासूनच त्याच्या कामगिरीने लक्ष वेधत आहे. त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये विविध वयोगटात खेळताना त्याची प्रतिभा दाखवली आहे. त्यामुळेच त्याची निवड भारताच्या १९ वर्षांखालील संघातही झाली. तो अष्टपैलू खेळाडू असून डाव्या हाताने फलंदाजी करतो, तर उजव्या हाताने फिरकी गोलंदाजी करतो. त्याने १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेतच नेपाळविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात ३ विकेट्सही घेतल्या होत्या. अर्जुन युवराज सिंहचा चाहता असून त्याला आदर्श मानतो..IND A vs NZ A, Test: जैस्वालच्या शतकानंतर सुदर्शन, जुरेल अन् तिलक वर्माचा न्यूझीलंडला दणका; भारताच्या साडेचारशे धावा पार.त्याने काही दिवसांपूर्वीच झालेल्या १९ वर्षांखालील विनू मंकड ट्रॉफी २०२६-२७ वनडे स्पर्धेत पंजाब युवा संघाचे नेतृत्व केले होते. त्याने या स्पर्धेत दमदार फलंदाजीही करताना ८ सामन्यांत १३९ च्या सरासरीने ६९५ धावा ठोकल्या होत्या. त्याने उपांत्य सामन्यात विदर्भाविरुद्ध महत्त्वाची ५२ धावांचीखेळी केली होती, त्यामुळे त्याला सामनावीर पुरस्कारही मिळाला होता. तसेच अंतिम सामन्यात त्याने मुंबईविरुद्ध ३३ चेंडूंमध्ये नाबाद ५५ धावा करत पंजाबला विजेतेपदापर्यंत पोहचवले होते.अर्जुनने कुच बिहार ट्रॉफीमध्येही चांगली कामगिरी केली होती. तसेच शेर-ए-पंजाब टी२० कप स्पर्धेतही त्याने प्रभावित केले होते. त्याने लुधियाना लायन्सकडून खेळताना मोहालीविरुद्ध ४६ चेंडूत ७८ धावांची खेळीही केली होती. याआधीही त्याने १९ वर्षांखालील भारतीय संघासाठीही अनेकदा चांगली कामगिरी करत लक्ष वेधले आहे. आता पुढच्या महिन्यात होणाऱ्या आयपीएल लिलावाआधी अर्जुनने शतक केलेलं असल्याने अनेक फ्रँचायझींचं लक्षही त्याच्याकडे वेधले गेले असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.