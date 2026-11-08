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IND U19 vs PAK U19: कोण आहे अर्जुन राजपूत? पाकिस्तानी गोलंदाजांना एकटा नडला अन् ठोकलं झुंजार शतक; Video

Who is Arjun Rajput? १९ वर्षांखालील आशिया कप स्पर्धेत भारतीय संघाकडून पाकिस्तानविरुद्ध अर्जुन राजपूतने खणखणीत शतक केले आहे. तो भारतीय संघासाठी या सामन्यात संकटमोचक ठरला. त्याच्याबद्दल जाणून घ्या.
Arjun Rajput | U19 Asia Cup 2026 | India vs Pakistan

Arjun Rajput | U19 Asia Cup 2026 | India vs Pakistan

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

U19 Asia Cup 2026, India vs Pakistan: १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेत रविवारी (८ नोव्हेंबर) भारतीय युवा संघाचा सामना पारंपारिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानच्या युवा संघाशी होत आहे.

या सामन्यात भारतीय संघ सुरुवातीलाच मोठ्या संकटात सापडले होते. पण भारतीय संघासाठी १९ वर्षीय अर्जुन राजपूत (Arjun Rajput) संकटमोचक ठरला आहे. त्याने एकाकी झुंज देत शतकी खेळी केली. त्यामुळे भारताला दीडशे धावांचा टप्पा पार करता आला.

Arjun Rajput | U19 Asia Cup 2026 | India vs Pakistan
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