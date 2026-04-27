IPL 2026 : आता, खरी मजा येणार! CSK ने ११० चेंडूंत २१५ धावा चोपणाऱ्या मुंबईच्या खेळाडूला बोलावलं; कोण आहे Ayush Vartak?

Chennai Super Kings injury replacement 2026 IPL: आयपीएल २०२६ च्या हंगामात चेन्नई सुपर किंग्सला (CSK) दुखापतींमुळे मोठा फटका बसला आहे. फॉर्मात असलेला फलंदाज आयुष म्हात्रे आणि वेगवान गोलंदाज खलील अहमद यांनी दुखापतीमुळे स्पर्धेतून माघार घेतली आहे. महेंद्रसिंग धोनीची दुखापत अद्याप बरी झालेली नाही. .नॅथन एलिस हा स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वीच दुखापतीमुळे बाहेर झाला आहे. त्याच्याजागी संधी मिळालेल्या स्पेन्सर जॉन्सनला पाठीच्या दुखापतीने सतावले आहे. मॅथ्यू शॉर्टही संघाबाहेर आहेच. या सर्व समस्यांशी झगडणाऱ्या CSK ने मुंबईच्या तगड्या ऑल राऊंडरला ट्रायल साठी बोलावले आहे. .चेन्नईने आतापर्यंत ८ पैकी ३ सामने जिंकून ६ गुणांसह तालिकेत सहावे स्थान पटकावले आहे. CSK ची सुरुवात काही खास झाली नव्हती, परंतु संजू सॅमसनच्या शतकाने चित्र बदललं आणि त्यांनी मागील पाचपैकी ३ सामन्यांत विजय मिळवले आहेत. प्ले ऑफसाठी त्यांना उर्वरित ६ पैकी पाच सामने जिंकावे लागतील. अशात दुखापतींचा सामना करणाऱ्या चेन्नईने मुंबई आणि पारसी जिमखानाचा अष्टपैलू खेळाडू आयुष वर्तक ( Ayush Vartak ) याला ट्रायलसाठी बोलावले आहे. आयुष आज रात्री चेन्नईत दाखल होईल, अशी माहिती समोर येत आहे. चेन्नईने अद्याप अधिकृत अपडेट दिलेले नाहीत..Who is Ayush Vartak?आयुष वर्तक हा मुंबईचा उदयोन्मुख अष्टपैलू खेळाडू जातो. उजव्या हाताने फलंदाजी आणि उजव्या हाताने मध्यम-वेगवान गोलंदाजी, ही त्याची खेळण्याची शैली आहे. त्याने रोहित शर्मा आणि शार्दुल ठाकूर यांचे प्रशिक्षक दिनेश लाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण घेतले आहे. तो मुंबईच्या २३ वर्षांखालील संघाचा महत्त्वाचा खेळाडू आणि कर्णधार राहिला आहे..स्टेट ए ट्रॉफी (२०२५) या स्पर्धेत त्याने ६ डावात ७२.६० च्या सरासरीने आणि १६९.६२ च्या स्ट्राईक रेटने ३६३ धावा कुटल्या. त्यामध्ये त्याने २६ षटकार मारले होते. कूच बिहार ट्रॉफी २०२३ मध्ये तो मुंबईचा सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज ठरला होता. त्याने मंगलौर सीसी १९ वर्षांखालील स्पर्धेत अवघ्या ११० चेंडूत नाबाद २१५ धावा केल्या होत्या. तसेच टाइम्स शील्ड स्पर्धेतही त्याने द्विशतक झळकावले आहे.