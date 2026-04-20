Who is Danish Malewar? पदार्पणात २०० धावा करून ८१ वर्षांचा इतिहास बदलणाऱ्या विदर्भच्या पोट्ट्याचे MI कडून पदार्पण...

Mumbai Indians new player Danish Malewar biography stats: विजयपथावर परतण्यासाठी मैदानावर उतरलेल्या मुंबई इंडियन्सने त्यांच्या संघात आज दोन युवा खेळाडूंना संधी दिली आहे. गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या महत्त्वाच्या सामन्यात MI ने दानिश मालेवार (Danish Malewar ) व मध्यमगती गोलंदाज कृष भगत ( Krish Bhagat ) यांना पदार्पणाची संधी दिली आहे. GT ने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. क्विंटन डी कॉकसह आज दानिश मुंबईसाठी डावाची सुरुवात करताना दिसेल..Danish Malewar made his IPL debut for Mumbai Indiansदानिश मालेवारचा जन्म ८ ऑक्टोबर २००३ मध्ये विदर्भात झाला. २१ वर्षीय दानिश उजव्या हाताचा 'टॉप-ऑर्डर' फलंदाज आणि उजव्या हाताने 'लेग-ब्रेक' गोलंदाजी करणारा खेळाडू आहे. भारतीय देशांतर्गत क्रिकेटमधील एक उदयोन्मुख प्रतिभा म्हणून त्याची सर्वत्र दखल घेतली जाते. मुंबई इंडियन्सने ३० लाख रुपयांच्या (मूळ किंमत) बोलीवर आपल्या संघात सामील करून घेतले आहे..MI vs GT Live : मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात दोन युवा खेळाडूंचे पदार्पण! एक नागपूरचा पठ्ठ्या, तर दुसरा पंजाबचा...; जाणून घ्या Playing XI.मालेवारने आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीची सुरुवात 'सिटी जिमखाना अकादमी'मध्ये केली. तिथे प्रशिक्षक स्वरूपराज श्रीवास्तव आणि नितीन गावंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्याने सराव सुरू केला; या प्रशिक्षकांनी दानिशमधील शिस्त आणि जिद्द त्वरित ओळखली. वयाच्या १२ व्या वर्षापर्यंतच त्याने विदर्भच्या १४ वर्षांखालील संघाचे प्रतिनिधित्व केले. एकदा एका दौऱ्यावरून पहाटे २ वाजता परतल्यानंतरही, दुसऱ्या दिवशी सकाळी होणाऱ्या १४ वर्षांखालील गटाच्या अंतिम सामन्यात खेळण्याचा त्याने आग्रह धरला आणि अत्यंत कमी विश्रांती मिळूनही त्या सामन्यात त्याने शतक झळकावले..विदर्भ संघाच्या 'रणजी करंडक' विजेत्या मोहिमेतील एक महत्त्वाचा घटक ठरलेल्याा दानिशने, २०२४-२५ च्या हंगामात नऊ सामन्यांमध्ये ५२ च्या सरासरीने एकूण ७८३ धावा केल्या. यामध्ये दोन शतके आणि सहा अर्धशतकांचा समावेश होता. सचिन तेंडुलकर आणि के.एल. राहुल यांना तो आदर्श मानतो. व्हिनू मांकड करंडक आणि कूच बिहार करंडक यांसारख्या स्पर्धांमध्ये त्याने सातत्यपूर्ण कामगिरी करून निवडकर्त्यांचे लक्ष वेधून घेतले..दानिश खऱ्या अर्थाने चर्चेत आला ते दुलीप ट्रॉफी २०२५ मुळे. त्याने मध्य विभागाकडून खेळताना पदार्पणातच २०३ धावांची ऐतिहासिक द्विशतकी खेळी केली. २०० धावा पूर्ण झाल्यावर तो 'रिटायर आऊट' (Retire Out) झाला, असा पराक्रम करणारा तो ८१ वर्षांतील पहिला भारतीय ठरला. विदर्भ प्रो ट्वेंटी- २० लीगमध्ये त्याने भारत रेंजर्स संघाकडून खेळताना अवघ्या ५५ चेंडूत १२० धावा कुटल्या होत्या.