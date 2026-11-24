Mumbai Indians trials for Kashmir fast bowler: मुंबई इंडियन्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ च्या मिनी-लिलावापूर्वी ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, अल्लाह गझनफर आदी गोलंदाजांना रिलीज करण्याचा निर्णय घेतला. १६ डिसेंबरला खेळाडूंचा लिलाव होणार आहे आणि त्यापूर्वी फ्रँचायझी शॉर्टलिस्ट केलेल्या खेळाडूंची चाचणी घेत आहेत. अनुभवी वेगवान गोलंदाजांना करारमुक्त केल्यानंतर MI ची नजर काश्मीरी युवा गोलंदाजावर आहे आणि त्याची गोलंदाजी पाहून सारे चक्रावले आहेत. .आयपीएल २०२७ च्या पर्वात मुंबई इंडियन्स एका जलदगती गोलंदाजाच्या शोधात नक्की असेल. त्यांच्याकडे जसप्रीत बुमराहसारखा वर्ल्ड क्लास गोलंदाज आहे, परंतु त्याला साथ देणारा भिडू ते शोधत आहेत. त्यामुळेच त्यांनी काश्मिरचा गोलंदाज फैझान निसारला ( Who Is Faizan Nisar?) ट्रायलसाठी बोलावल्याची चर्चा सोशल मीडियावर सुरू आहे. निसारचा भेदक मारा पाहून फलंदाजांना नक्कीच धडकी भरेल, परंतु या चर्चा किती खऱ्या आहेत, हे समजू शकलेलं नाही..निसार हा पुलवामा (गुडूरा) येथील वेगवान गोलंदाज आहे. तो अचूक यॉर्कर्स आणि वेगासाठी तो ओळखला जातो. आयपीएलमधील राजस्थान रॉयल्स संघाचा नेट बॉलर म्हणून त्याची निवड झाली होती. स्थानिक क्रिकेट स्पर्धांमध्येही तो सक्रिय आहे. त्याने पुलवामा येथील राष्ट्रीय क्रिकेटपटू उमर नझीर यांच्या अकादमीत प्रशिक्षण घेतले आहे. जम्मू-काश्मीर प्रीमियर लीग, पुलवामा प्रीमियर लीग आणि इतर अनेक स्थानिक ट्वेंटी-२० स्पर्धांमध्ये त्यांनी चमकदार कामगिरी केली आहे..मुंबई इंडियन्स (MI) करारमुक्त केलेले खेळाडू - ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, अल्लाह गझनफर, अथर्व अंकोलेकर, केशव महाराज, दानिश मलेवार, मयंक मार्कंडे, मयंक रावत, मोहम्मद इझार (३० लाख), रॉबिन मिन्झ, रुचित अहिर, क्रिश भगत, महिपाल लोमरोरसंघात कायम केलेले खेळाडू - अर्शदीप सिंग (ट्रेड), अश्वनी कुमार, कॉर्बिन बॉश, जसप्रीत बुमराह, मिचेल सँटनर, नमन धीर, क्विंटन डी कॉक, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, रोहित शर्मा, रायन रिकेल्टन, शार्दुल ठाकूर, शेरफेन रदरफोर्ड, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, विल जॅक्स. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.