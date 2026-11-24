India A vs UAE Asia Cup Rising Stars : आशिया चषक रायझिंग स्टार स्पर्धेतील यूएईविरुद्धचा सामना भारतासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. नेपाळला २६ धावांवर गुंडाळून स्पर्धेत दणक्यात सुरूवात करणाऱ्या तिलक वर्माच्या संघाला पाकिस्तानकडून हार पत्करावी लागली. त्यामुळे उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत राहण्यासाठी भारताला मंगळवारी सुरू असलेला सामना जिंकावा लागणार आहे. पण, भारताच्या या मार्गात हरप्रीत सिंग भाटिया (Harpreet Singh Bhatia) उभा राहिला आणि त्याने खणखणीत शतक झळकावून संघाला मजबूत स्थितीत आणले..यूएईने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला, परंतु हर्षित राणा व अर्शद खान यांनी यूएईच्या दोन्ही सलामीवीरांना २० धावांत माघारी पाठवले. हरप्रीत सिंग व मुहम्मद शाहदाद ही जोडी काहीकाळ मैदानावर उभी राहिली. दोघांच्या ७१ धावांच्या भागीदारीला हर्ष दुबेने ब्रेक लावला आणि शाहदाद २८ धावांवर माघारी परतला. इथान डीसोजाने ( २५) चौथ्या विकेटसाठी हरप्रीतसह ६० धावा जोडल्या.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Priyansh Arya smashes Highest T20 score : १९ षटकार, ७ चौकार! प्रियांश आर्यने ठोकली ट्वेंटी-२०तील सर्वोच्च धावसंख्या, ख्रिस गेलचा विक्रम मोडला; द्विशतक थोडक्यात हुकले\n.एकाबाजूने विकेट पडत असताना हरप्रीत मैदानावर शड्डू ठोकून उभा राहिला आणि त्याने शतक पूर्ण केले. हरप्रीतने १४४ चेंडूंत १२ चौकार व ४ षटकारांसह १३० धावांची खेळी केली आणि संघाला ८ बाद २४९ धावा केल्या. कर्णधार बसिल हमीद ३६ धावांवर नाबाद राहिला. .WHO IS HARPREET SINGH BHATIA?डावखुरा फलंदाज आणि अष्टपैलू खेळाडू असलेला हरप्रीत सिंग हा मध्य प्रदेशातील दल्ली राजहरा नावाच्या एका लहानशा गावचा रहिवासी आहे. २००८-०९ मध्ये त्याने कूचबिहार ट्रॉफीमध्ये सात सामन्यांत ७०९ धावा केल्या, ज्यामुळे त्याला त्या हंगामातील सर्वोत्कृष्ट १९ वर्षांखालील क्रिकेटपटूचा पुरस्कार मिळाला. २००९ मध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या १९ वर्षांखालील दौऱ्यासाठी त्याची भारतीय संघाचा उपकर्णधार म्हणून निवड झाली. त्या दौऱ्यावर त्याने ५२.४० च्या सरासरीने एकूण २६२ धावा केल्या. .त्याच वर्षी त्याने मध्य प्रदेशसाठी रणजी ट्रॉफीमध्ये पदार्पण केले आणि न्यूझीलंडमधील वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठीच्या १९ वर्षांखालील संघात त्याची निवड झाली. आता त्याने आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट रायडर्स, पुणे वॉरियर्स या संघांचे प्रतिनिधित्व केले होते. त्याच्या नावावर ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये ११४ सामन्यांत ३१३३ धावा आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.