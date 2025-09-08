Who is IAS Sakshi Sawhney? युवराज सिंगने कौतुक केलं, त्या साक्षी साहनी आहेत तरी कोण? व्यक्त केली भेटण्याची इच्छा

साक्षी साहनी या २०१४ बॅचच्या आयएएस अधिकारी असून अमृतसरच्या पहिल्या महिला उपायुक्त आहेत.त्यांनी पंजाबमधील पूरपरिस्थितीत थेट लोकांमध्ये जाऊन मदतकार्य केले आणि विश्वास संपादन केला.माजी क्रिकेटपटू युवराज सिंग यांनी सोशल मीडियावर त्यांचे कौतुक करत त्यांना ‘आशेचा किरण’ म्हटले..Sakshi Sawhney biography and achievements as IAS officer in Punjab : उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये सध्या पूरजन्य परिस्थिती ओढावली आहे. सातत्याने होत असलेल्या पावसाने नद्यांच्या पाण्याची पातळी वाढलेली आहे आणि त्यामुळे अनेक भागातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. पंजाबमध्येही पुरामुळे लोकांवर मोठे संकट ओढवले आहे. अशा परिस्थितीत साक्षी साहनी नामक तरुणी आशेचा किरण बनून आल्या आहेत. भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू युवराज सिंग यानेही सोशल मीडियावर साक्षी साहनी यांचे कौतुक केले आहे....युवराजने इंस्टाग्रामवर पोस्ट लिहिली की, पंजाब कठीण काळातून जात आहे आणि अशा परिस्थितीत, साक्षी साहनी यांच्यासारखे अधिकारी आपल्याला आशेचा किरण दाखवत आहेत. अमृतसरच्या पहिल्या महिला डेप्युटी कमिशनर म्हणून, त्यांनी पुराच्या वेळी लोकांच्या खांद्याला खांदा लावून काम केले. पुरात सर्वाधिक बाधित झालेल्या भागांमध्ये त्या स्वतः उपस्थित राहिल्या, लोकांच्या व्यथा ऐकल्या आणि मदत केली..ENG vs SA : इंग्लंडने टीम इंडियाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला, वन डे क्रिकेटमध्ये इतिहास घडवला! द. आफ्रिकेचा सर्वात लाजीरवाणा पराभव.जेव्हा संकट येते, तेव्हा खरं नेतृत्व कर्तव्याला आणि स्वतःपेक्षा देशाला प्राधान्य देतात. साक्षी साहनी आणि देशभरातील अशा अनेक नायकांप्रती मी आदर आणि कृतज्ञता व्यक्त करतो. त्या राज्याच्या कल्याणासाठी काम करत राहतील, अशी आशा आहे. त्यांना लवकरच भेटण्याची मला उत्सुकता आहे, असे युवी लिहितो...कोण आहेत साक्षी साहनी?साक्षी साहनी या २०१४ च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी आणि अमृतसरच्या पहिल्या महिला उपायुक्त आहेत. त्या मदतकार्याचा आढावा घेण्यासाठी पोहोचल्या तेव्हा लोकांनी तिला मिठी मारली आणि आशीर्वाद दिले. साक्षी साहनी यांनी २०१३ मध्ये यूपीएससी परीक्षेत सहावा क्रमांक मिळवला होता. त्या पंजाबच्या रहिवासी आहेत. तिच्या कुटुंबात अनेक सरकारी अधिकारी आहेत. साक्षी साहनी यांचे वडील आयआरएस अधिकारी होते, तर आई एका शाळेत प्राचार्य आहेत. त्यांची बहीण बँकिंग क्षेत्रात काम करते..US OPEN 2025 Prize Money : कार्लोस अल्कराजला बक्षीस म्हणून किती रुपये मिळाले? IPL विजेत्या, उपविजेत्यांच्या एकूण रकमेपेक्षाही अधिक.साक्षी साहनी एका खाजगी शाळेत शिकल्या आणि त्यानंतर त्यांनी हैदराबादच्या नालसर विद्यापीठातून बीए एलएलबी पदवी मिळवली. तिने आठ सुवर्णपदके जिंकली. साक्षी साहनी यांना सुरुवातीपासूनच कायद्याचा अभ्यास करायचा होता. पण अभ्यासादरम्यान त्यांना वाटले की नागरी सेवक बनून लोकांना मदत करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. म्हणून त्यांनी यूपीएससी परीक्षेची तयारी सुरू केली. २०१२ मध्ये कॉलेजमध्ये असताना पहिल्यांदाच यूपीएससी परीक्षा दिली. पण निबंधात कमी गुण मिळाल्यामुळे त्यांची निवड होऊ शकली नाही..पावसामुळे पंजाबमध्ये पूरपरिस्थिती बिकट झाली आहे. मृतांचा आकडा ४३ वर पोहोचला आहे. १९८८ नंतर पंजाबमध्ये हा सर्वात मोठा पूर आहे. यामुळे २३ जिल्ह्यांमधील १.७५ लाख हेक्टर जमिनीवरील पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत..FAQs प्र.१: साक्षी साहनी कोण आहेत? उ. : साक्षी साहनी या २०१४ बॅचच्या आयएएस अधिकारी असून सध्या अमृतसरच्या पहिल्या महिला उपायुक्त म्हणून कार्यरत आहेत.प्र.२: साक्षी साहनी यांनी कोणत्या परीक्षेत टॉप केले? उ. : त्यांनी यूपीएससी सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षा २०१३ मध्ये सहाव्या क्रमांकाने उत्तीर्ण केली.प्र.३: साक्षी साहनी यांचे शैक्षणिक पार्श्वभूमी काय आहे? उ. : त्यांनी नालसर विद्यापीठ, हैदराबाद येथून बीए एलएलबी पदवी घेतली असून आठ सुवर्णपदके जिंकली आहेत.प्र.४: पंजाब पूर काळात त्यांची भूमिका काय होती? उ. : त्या स्वतः पूरग्रस्त भागांमध्ये जाऊन लोकांना मदत करत होत्या, शिबिरांचे व्यवस्थापन आणि थेट संवाद साधत होत्या.प्र.५: युवराज सिंग यांनी त्यांचं कौतुक का केलं? उ. : कारण साक्षी साहनी यांनी संकटाच्या काळात खऱ्या नेतृत्वाचे दर्शन घडवून लोकांना आशा आणि आधार दिला.प्र.६: साक्षी साहनी यांच्या कुटुंबात कोण काय करतात? उ. : त्यांचे वडील आयआरएस अधिकारी, आई शाळेच्या प्राचार्या आणि बहीण बँकिंग क्षेत्रात काम करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.