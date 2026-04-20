Who is Krish Bhagat? ३ दिवसांपूर्वी रिप्लेसमेंट, आज Mumbai Indians कडून पदार्पण; आमदाराचा पुतण्या IPL 2026 गाजवण्यासाठी सज्ज

Krish Bhagat replacement player to IPL debut story: मुंबई इंडियन्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या अहमदाबाद येथे खेळवण्यात आलेल्या गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या सामन्यात दोन युवा खेळाडूंना पदार्पणाची संधी दिली आहे. रोहित शर्मा आजच्या सामन्याला मुकला आहे आणि रायन रिकेल्टनचेही नाव प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दिसत नाही. अशात कर्णधार हार्दिक पांड्याने ( Hardik Pandya) नाणेफेक करताना दोन युवा खेळाडूंची नावं घेतली... दानिश मालेवार व क्रिश भगत हे दोन खेळाडू मुंबई इंडियन्सकडून पदार्पण करत आहेत. विदर्भचा दानिश पदार्पणात सलामीला आला, परंतु फार कमाल करता आली नाही. आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे, ते क्रिश भगत याच्याकडे....Krish Bhagat Goes from Replacement to MI Playing XIतीन दिवसांपूर्वी IPL 2026 मधून बाहेर झालेल्या अथर्व अंकोलेकरच्या जागी मुंबई इंडियन्सने क्रिश भगतची निवड केली होती. पंजाबचे प्रतिनिधित्व करणारा २१ वर्षीय क्रिश हा अष्टपैलू खेळाडू आहे. तो गेल्या दोन वर्षांपासून मुंबई इंडियन्सच्या ट्रायल्सचा भाग राहिला आहे. त्याने २०२६ मध्ये 'डीवाय पाटील ट्वेंटी-२० चषक' स्पर्धेत 'रिलायन्स संघा'चे प्रतिनिधित्व केले आहे. मुंबई इंडियन्ससाठी खेळलेल्या प्रत्येक सत्रात आणि सराव सामन्यांमध्ये, त्याने आपल्या समर्पण, कामाप्रतीची निष्ठा आणि खेळाचा दर्जा यांद्वारे संघाच्या प्रशिक्षक वर्गाला सातत्याने प्रभावित केले आहे..Who is Danish Malewar? पदार्पणात २०० धावा करून ८१ वर्षांचा इतिहास बदलणाऱ्या विदर्भच्या पोट्ट्याचे MI कडून पदार्पण....क्रिश, हा जालंधर पश्चिमचे आमदार मोहिंदर भगत यांचा पुतण्या आहे. कारकिर्दीच्या सुरुवातीला त्याला पाठीच्या कण्याला गंभीर दुखापत झाली होती, परंतु त्यावर मात करून त्याने यशस्वी पुनरागमन केले. त्याने ७ प्रथम श्रेणी सामन्यात ७ विकेट्स घेतल्या आहेत व १४५ धावा केल्या आहेत. ९ लिस्ट ए सामन्यात ९ विकेट्स व ५२ धावा त्याच्या नावावर आहेत. पण, कूचबिहार ट्रॉफीमध्ये त्याने ५०० हून अधिक धावा करून सर्वांचे लक्ष वेधले होते..विजय हजारे ट्रॉफीत उत्तराखंड विरुद्धच्या सामन्यात त्याने ५१ धावांची महत्त्वपूर्ण अर्धशतकी खेळी केली होती. तेच कर्नल सी.के. नायडू ट्रॉफीमध्ये त्याने ३० विकेट्स घेण्याची किमया साधली होती..IPL 2026 : पाजी, बरं झालं रिषभ पंतला तुम्ही घेतले! PBKS च्या चाहत्यांनी उडवली खिल्ली, Sanjiv Goenka यांचा चेहरा पडला... VIDEO .Gujarat Titans XI: शुभमन गिल, बी साई सुदर्शन, जॉस बटलर, ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंग्टन सुंदर, शाहरुख खान, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, अशोक शर्मा.Mumbai Indians XI: दानिश मालेवार, क्विंटन डी कॉक, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, शेरफाने रदरफर्ड, मिचेल सँटनर, क्रिश भगत, जसप्रीत बुमराह, अल्लाह गझनफर.