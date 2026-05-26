Who is Kulwant Khejroliya? वेटर ते IPL 2026... कुलवंतला मोठ्या सामन्यात GT ने दिली संधी, माजी खेळाडूलाच RCB विरुद्ध उतरवले...

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans, Qualifier 1 : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील दोन तुल्यबळ संघ, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्स, हे क्वालिफायर १ मध्ये आज भिडणार आहेत. दोन्ही संघांनी प्रत्येकी १८ गुणांसह गुणतालिकेत अव्वल दोनमध्ये आपली जागा पक्की केली, फक्त नेट रन रेटमुळे RCB वरचढ ठरली आहे. पण, सांघिक कामगिरीची तुलना करता GT चा खेळ उल्लेखनीय झालेला दिसतोय. RCB vs GT हेड टू हेड रेकॉर्ड ४-४ असा बरोबरीत असल्याने आज जिंकणारा संघ आघाडी घेईल..क्वालिफायर १ चा सामना धर्मशाला येथे होणार आहे आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे गुजरात टायटन्स येथे आतापर्यंत एकही सामना खेळलेला नाही. पण, या संघाच्या गोलंदाजांनी यंदाचे आयपीएल गाजवले आहे. पॉवर प्लेमध्ये त्यांनी ८.७६च्या इकॉनॉमीने सर्वाधिक ३० विके्टस घेतल्या आहेत, तर RCB २८ विकेट्ससह त्यांच्या मागे आहेत. धर्मशाला येथील दोन्ही रात्रीचे सामने पाठलाग करणाऱ्या संघाच्या बाजूने झुकलेले होते. दाट गवताचे मैदान, कितीही कोरडे असले तरी, सुरुवातीला चेंडू किंचित थांबतो आणि तापमान कमी झाल्यावर तो स्थिरावतो. त्यात लहान आउटफिल्ड आणि डोंगरावरील विरळ हवेची भर पडल्याने धावसंख्येचा बचाव करणे अत्यंत कठीण होऊन बसते..IPL 2026 Qualifier 1: विराट कोहलीने GT विरुद्धच्या सामन्यापूर्वी RCB ची चिंता वाढवली... समोर आले धक्कादायक अपडेट्स.GT ने यापूर्वी २०२२, २०२३ आणि २०२५ मध्ये प्ले ऑफमध्ये खेळले आहेत. GT चा कर्णधार शुभमन गिलने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. अर्शद खानच्या जागी संघात कुलवंत खेजरोलिया याचा समावेश केला गेला आहे..Why Gujarat Titans picked Kulwant Khejroliya against RCBकुलवंत खेजरोलिया डावखुरा मध्यम-वेगवान गोलंदाज आहे. १३ मार्च १९९२ रोजी राजस्थानमध्ये जन्मलेला कुलवंत सध्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मध्य प्रदेश संघाचे प्रतिनिधित्व करतो. दुखापतग्रस्त पृथ्वीराज याराच्या जागी गुजरात टायटन्सने त्याचा संघात समावेश केला. कुलवंतचा क्रिकेटमधील प्रवास अतिशय संघर्षमय राहिला आहे. सुरुवातीच्या काळात क्रिकेटमध्ये संधी न मिळाल्यामुळे त्याने पैशांसाठी एका रेस्टॉरंटमध्ये वेटरची नोकरी देखील केली होती. त्यानंतर तो राजस्थानमधून दिल्लीत आला आणि तेथून त्याच्या व्यावसायिक क्रिकेटला सुरुवात झाली..IPL 2026 : चार सामने अन् Orange Cap साठी ७ दावेदार! विराटचा शेवटचा क्रमांक, Vaibhav Sooryavanshi पण आहे पुढे, टॉपर कोण?.फेब्रुवारी २०२४ मध्ये बडोद्याविरुद्ध खेळताना कुलवंतने रणजी ट्रॉफीच्या इतिहासात सलग ४ चेंडूंत ४ विकेट्स घेणारा केवळ तिसरा भारतीय गोलंदाज बनण्याचा मान मिळवला. २०१८-१९ च्या मोसमात दिल्लीकडून खेळताना त्याने हरियाणाविरुद्ध शानदार हॅट्ट्रिक घेतली होती आणि ३१ धावांत ६ विकेट्स (६/३१) ही त्याची सर्वोत्तम कामगिरी ठरली. तो आतापर्यंत मुंबई इंडियन्स (२०१७), रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (२०१८-२०१९), दिल्ली कॅपिटल्स (२०२१), कोलकाता नाईट रायडर्स (२०२३) आणि गुजरात टायटन्स (२०२५-२०२६) या संघांसोबत राहिला आहे .