IPL 2026 : चेन्नईच्या ताफ्यात दाखल झालेला Macneil Hadley Noronha कोण? UAEत बालपण; DC, KKR, MI साठी दिलेलं ट्रायल...

Why CSK signed Macneil Noronha as replacement player: इंडियन प्रीमियर लीगच्या (IPL) चालू हंगामात चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) संघाने आपल्या ताफ्यात मोठा बदल केला आहे. मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यात उजव्या पायाला दुखापत झाल्यामुळे अष्टपैलू खेळाडू रामकृष्ण घोष याला संपूर्ण हंगामातून बाहेर पडावे लागले आहे. त्याच्या जागी कर्नाटकच्या मॅकनील नोरोन्हा याला चेन्नईने ३० लाख रुपयांच्या करारावर संघात सामील करून घेतले आहे..कोण आहे मॅकनील नोरोन्हा?मॅकनील नोरोन्हा हा कर्नाटकचा एक उदयोन्मुख अष्टपैलू खेळाडू आहे. अलीकडेच झालेल्या २०२४/२५ च्या कर्नल सी. के. नायडू ट्रॉफीमध्ये (Colonel CK Nayudu Trophy) सर्वाधिक धावा केल्याबद्दल त्याला बीसीसीआयच्या 'नमन' पुरस्कार सोहळ्यात प्रतिष्ठित एम. ए. चिदंबरम ट्रॉफी देऊन गौरवण्यात आले होते..त्याने स्पर्धेत दोन त्रिशतके झळकावून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आणि ८ सामन्यांमध्ये १०३७ धावा करून तो सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू ठरला. या स्पर्धेतील चमकदार कामगिरीमुळे त्याला कर्नाटकच्या वरिष्ठ संघातून 'सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी'साठी बोलावणे आले होते, जिथे त्याने आपल्या राज्यासाठी तीन सामने खेळले आहेत. त्याने ५८ धावा केल्या आहेत आणि एक बळी घेतला आहे..त्याने आपले बालपण युएईमध्ये घालवले, असे सांगितले जाते. २४ वर्षीय खेळाडूने आपल्या प्रभावी कामगिरीमुळे 'रेस्ट ऑफ इंडिया'च्या २३ वर्षांखालील संघात स्थान मिळवल्यानंतर, दिल्ली कॅपिटल्स (DC), कोलकाता नाइट रायडर्स (KKR), मुंबई इंडियन्स ( MI) आणि CSK संघांच्या चाचण्यांमध्येही भाग घेतला होता..या हंगामात आयुष म्हात्रे, खलील अहमद आणि नॅथन एलिस यांच्यानंतर CSKचा स्पर्धेतून बाहेर पडणारा घोष हा चौथा खेळाडू आहे.