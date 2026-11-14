IND vs PAK Asia Cup Final: पाकिस्तानच्या जबड्यातून विजय खेचला; आपला भारत आशियाचा राजा झाला

U19 Asia Cup 2026, India vs Pakistan Final : १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेचे विजेतेपद भारताच्या युवा संघाने जिंकले आहे. शेवटच्या चेंडूपर्यंत रोमांचक झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा १ विकेटने पराभव केला. यासोबतच गेल्यावर्षीच्या अंतिम सामन्यात झालेल्या आणि यावर्षीच्या साखळी सामन्यातील पराभवाचीही परतफेड केली. आर्यवीर सेहवाग आणि लक्ष्य रायचंदानी यांच्या अर्धशतकानंतर मोहित उल्वाने शेवटी स्फोटक खेळ करत भारताला विजयापर्यंत पोहचवले. अंतिम सामन्यात पाकिस्तानने भारतासमोर ३३८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने ५० षटकात ९ विकेट्स गमावत पूर्ण केला. मोहित उल्वाने विजयी चौकार मारला. .U19 Asia Cup: सेहवागच्या दीडशतकानंतर भारताच्या ७ गोलंदाजांना विकेट्स अन् UAE चा पराभव करत गाठली सेमीफायनल; कोणाविरुद्ध होणार मॅच?.भारताकडून कर्णधार लक्ष्य रायचंदानी आणि आर्यवीर सेहवाग यांनी डावाची सुरुवात केली. त्यांनी सुरुवात चांगली करताना विजयासाठी पाया रचला होता. त्यांच्यात ९५ धावांची भागीदारीही झाली. चांगल्या फॉर्ममध्ये आर्यवीरने अर्धशतकही केले. यादरम्यान, ५ व्या षटकात आर्यवीरला हाताला चेंडू जोरात लागला होता, पण तरी त्याने फलंदाजी कायम केली. रायचंदानी आणि आर्यवीर यांची रंगलेली भागीदारी अखेर १८ व्या षटकात निकाब शफिकने तोडली. त्याने आर्यवरला उस्मान खानच्या हातून झेलबाद केले. आर्यवीरने ६१ चेंडूत ८ चौकारांसह ५८ धावा केल्या..तो बाद झाल्यानंतरही लक्ष्यला व्हीके विनीत आणि अर्जुन राजपूत यांनी साथ देण्याचा प्रयत्न केला. पण दोघेही चांगल्या सुरुवातीनंतर बाद झाले. विनीत २१ चेंडूत २४ धावांवर आणि अर्जुन १६ धावांवर बाद झाला. यशवर्झन चौहानलाही हसनैन अब्बास दारने ९ धावांवर माघारी धाडले. या विकेट्स जात असताना एका बाजूने लक्ष्य लढत होता. पण त्याचा मोठा अडथळा अली रझाने दूर केला आणि भारताला मोठा धक्का बसला. तो १०१ चेंडूत ५ चौकारांसह ८० धावा करून बाद झाला. आर्यन सावसानी (९) आणि काव्य पटेल (०) हे देखील स्वस्तात बाद झाले. .U19 Asia Cup Final, IND vs PAK: भारताला वचपा काढण्याची संधी, पण पाकिस्तानने ठेवलंय भलंमोठं लक्ष्य, उस्मान खानचं शतक.पण मनल चौहान आणि मोहिल उल्वा यांनी मात्र चांगली लढत देत सामन्यात रोमांच भरला. त्यांनी शेवटी अत्यंत आक्रमक खेळ केला. त्यांच्यात ५७ धावांची भागीदारीही ३५ चेंडूत झाली. त्यामुळे भारताच्या विजयाच्या आशा उंचावल्या. पण मनलला निकाब शफिकने ३२ चेंडूत ४७ धावांवर असताना बाद केले. मात्र मोहित उल्वाने भारताच्या आशा कायम ठेवल्या. त्याने ६ चेंडूत ८ धावा असं समीकरण तयार करून दिलं. नंतर शेवटच्या चेंडूवर ३ धावांची गरज होती. अशावेळी त्याने चौकार ठोकला आणि भारताला विजयापर्यंत पोहचवलं. तो २६ चेंडूत ४९ धावांवर नाबाद राहिला. त्याला दुसऱ्या बाजूने चिगुरुपती वेंकटने दमदार साथ देत ११ धावा केल्या.पाकिस्तानकडून गोलंदाजी करताना रिझावानुल्लाने ३ विकेट्स घेतल्या, तर निकाब शफिकने २ विकेट्स घेतल्या. अली रझा, मोहम्मद सय्यम आणि हसनैन अब्बास दार यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात ९ बाद ३३७ धावा केल्या होत्या. पाकिस्तानकडून उस्मान खानने १११ चेंडूत ११ चौकार आणि ३ षटकारांसह १०७ धावा केल्या. अब्दुल कादिरने ५४ चेंडूत ८० धावांची खेळी केली, तर कर्णधार फरहान युसफने ६३ धावा केल्या. बाकी कोणाला खास काही करता आले नाही. पण या तिघांच्या खेळीमुळे पाकिस्तानने ३०० धावांचा टप्पा सहज पार केला.भारताकडून काव्य पटेलने ४ विकेट्स घेतल्या, तर चिगुरुपती वेंकटने ३ विकेट्स घेतल्या. अर्जुन राजपूतने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.