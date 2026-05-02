Who is Nandini Sharma? महिला प्रीमिअर लीग गाजवली अन् थेट ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप संघात एन्ट्री; हॅटट्रिकचा अनोखा विक्रम नावावर...

Who is Nandini Sharma India women cricketer biography: नंदिनी शर्मा ही भारतीय महिला क्रिकेटमधील नवी उगवती तारा ठरली आहे. महिला प्रीमियर लीग (WPL) २०२६ मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत तिने थेट भारताच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप संघात स्थान मिळवले आहे. चंदीगडची २४ वर्षीय वेगवान गोलंदाज असलेल्या नंदिनीने या स्पर्धेत १० सामन्यांत तब्बल १७ विकेट्स घेत सर्वांचे लक्ष वेधले.
Swadesh Ghanekar
Updated on

BCCI announces India women squad for ICC T20 World Cup: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने शनिवारी आयसीसी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठी १५ सदस्यीय संघाची घोषणा केली. इंग्लंड आणि वेल्समध्ये होणाऱ्या या स्पर्धेसाठी उदयोन्मुख वेगवान गोलंदाज नंदिनी शर्माला पहिल्यांदाच राष्ट्रीय संघात स्थान मिळाले आहे. चंदीगडची ही २४ वर्षीय वेगवान गोलंदाज महिला प्रीमिअर लीग ( WPL) २०२६ मध्ये लक्षवेधी ठरली, जिथे तिने १० सामन्यांमध्ये तब्बल १७ बळी घेतले आणि पर्पल कॅप जिंकली.

