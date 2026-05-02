Who is Nandini Sharma? महिला प्रीमिअर लीग गाजवली अन् थेट ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप संघात एन्ट्री; हॅटट्रिकचा अनोखा विक्रम नावावर...

BCCI announces India women squad for ICC T20 World Cup: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने शनिवारी आयसीसी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठी १५ सदस्यीय संघाची घोषणा केली. इंग्लंड आणि वेल्समध्ये होणाऱ्या या स्पर्धेसाठी उदयोन्मुख वेगवान गोलंदाज नंदिनी शर्माला पहिल्यांदाच राष्ट्रीय संघात स्थान मिळाले आहे. चंदीगडची ही २४ वर्षीय वेगवान गोलंदाज महिला प्रीमिअर लीग ( WPL) २०२६ मध्ये लक्षवेधी ठरली, जिथे तिने १० सामन्यांमध्ये तब्बल १७ बळी घेतले आणि पर्पल कॅप जिंकली..या स्पर्धेत दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळताना पाच बळी आणि हॅटट्रिक नोंदवणारी नंदिनी पहिली भारतीय गोलंदाज ठरली. हंगामापूर्वी झालेल्या लिलावात कॅपिटल सिटी संघाने नंदिनीला २० लाख रुपयांना विकत घेतले. तिने कामगिरीच्या जोरावर संघाला WPL अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचण्यास मदत केली..India Squad for ICC Women's T20 World Cup 2026 : वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाची घोषणा; सलामीला पाकिस्तानशी भिडणार, जाणून घ्या खेळाडूंची यादी अन् संपूर्ण वेळापत्रक.ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतीय संघाला पाकिस्तान, नेदरलँड्स, दक्षिण आफ्रिका, बांगलादेश आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यासोबत एकाच गटात ठेवण्यात आले आहे. भारतीय संघ आपल्या मोहिमेची सुरुवात बर्मिंगहॅममधील एजबॅस्टन स्टेडियमवर पाकिस्तानविरुद्धच्या सलामीच्या सामन्याने करेल, त्यानंतर लीड्समधील हेडिंग्ले क्रिकेट मैदानावर त्यांचा सामना डच संघाशी होईल..आयसीसी वन डे वर्ल्ड कप विजेता संघ मँचेस्टरमधील ओल्ड ट्रॅफर्ड क्रिकेट मैदानावर दक्षिण आफ्रिका आणि बांगलादेश यांच्याशी सामना करेल. त्यानंतर लंडनच्या लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सामना खेळून आपल्या गटातील सामने पूर्ण करतील..India Women T20 World Cup 2026 Squad: हरमनप्रीत कौर ( कर्णधार), स्मृती मानधना ( उप कर्णधार), शफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रीग्ज, भारती फुलमाली, दीप्ती शर्मा, रिचा घोष, श्री चरणी, यस्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, अरुंद्धती रेड्डी, रेणुका ठाकूर, क्रांती गौड, श्रेयांका पाटील, राधा यादव.