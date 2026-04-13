Who is Praful Hinge? वैभव-यशस्वीला रोखण्यासाठी SRH ने विदर्भच्या पोट्ट्याला पदार्पणाची दिली संधी; जाणून घ्या त्याची प्रेरणादायी कहाणी

Who is Praful Hinge SRH debut IPL 2026 full story: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये आज मजेशीर सामना पाहायला मिळणार आहे. सनरायझर्स हैदराबाद त्यांच्या घरच्या मैदानावर विजयपथावर परतण्यासाठी तयार आहेत, पण त्यांच्यासमोर अपराजित राजस्थान रॉयल्सचे आव्हान आहे. दोन्ही संघांकडे आक्रमक फलंदाजी करणारे खेळाडू आहेत आणि त्यामुळे आजचा सामना धावांचे सर्व रेकॉर्ड मोडणारा ठरेल, अशी अपेक्षा आहे. SRH च्या ट्रॅव्हिस हेड व अभिषेक शर्मा यांना सडेतोड उत्तर देण्यासाठी RR ची वैभव सूर्यवंशी व यशस्वी जैस्वाल ही जोडी सज्ज आहे. पण, त्यांना रोखण्यासाठी राजस्थानने विदर्भाच्या प्रफुल हिंगे ( Praful Hinge) याला पदार्पणाची संधी दिली आहे. .पण, राजस्थानची गोलंदाजी ही हैदराबादच्या तुलनेत दमदार आहे. जोफ्रा आर्चर व नांद्रे बर्गर यांनी आतापर्यंत प्रत्येकी ५ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्यांच्याकडे प्रतिस्पर्धी संघावर दडपण निर्माण करण्याचे कौशल्य आहे. तेच हैदराबाद पॅट कमिन्सच्या अनुपस्थितीत गोलंदाजी विभागात संघर्ष करताा दिसतोय. उभय संघांमध्ये आतापर्यंत २१ सामने झाले आहेत आणि त्यापैकी १२ सामने हैदराबादने जिंकले आहेत. २०२३ पासून ही जय-पराजयाची आकडेवारी ४-१ अशी SRH च्या पारड्यात आहे..Big Breaking : IPL 2026 च्या वेळापत्रकात बदल, चेन्नई सुपर किंग्स अन् गुजरात टायटन्सच्या चाहत्यांसाठी महत्त्वाची बातमी... कारण काय?.सनरायझर्सच्या मधल्या फळीतील फलंदाजांनी या पर्वात सर्वाधिक ३७६ धावा केल्या आहेत. पण, जेव्हा स्ट्राईक रेटचा विचार केला जातो, तेव्हा ते १४१.३५ च्या स्ट्राईक रेटने सातव्या क्रमांकावर येतात. वैभव सूर्यवंशीला आज आणखी एका विक्रमाची बरोबरी करण्याची संघी आहे. पुरुषांच्या ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद १००० धावाचा विक्रम तो मोडू शकतो. त्याने २२ डावात ९०१ धावा केल्या आहेत आणि आजच्या २३ व्या डावात तो हा टप्पा गाठून ब्रॅड हॉज व शॉन मार्श यांच्याशी बरोबरी करेल. ट्वेंटी-२० मध्ये १००० धावा पूर्ण करणारा हॉज हा पहिला फलंदाज आहे..राजस्थान रॉयल्सने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. या संघात दोन बदल करण्यात आले आहेत. शिमरोन हेटमायरला विश्रांती दिली गेली असून त्याच्याजागी लौआन ड्रे प्रोटोरियस खेळणार आहे, तर तुषार देशपांडे संघात परतला असून ब्रिजेश शर्माला बाहेर बसवले गेले आहे. SRH च्या ताफ्यातही बदल आहे आणि प्रफुल हिंगे याचे पदार्पण होणार आहे. मागील सामन्यातही प्रफुलचे नाव इम्पॅक्ट प्लेअरमध्ये होते, पंरतु त्याला संधी मिळाली नाही..IPL 2026 : सामनाही गमावला अन् आता BCCIचा कारवाईचा बडगा... हार्दिक पांड्याची दुतर्फा गोची, पुन्हा असं केल्यास बंदी?.WHO IS PRAFUL HINGE?नागपूरमध्ये १८ जानेवारी २००२ रोजी जन्मलेल्या प्रफुलला लहानपणापासूनच क्रिकेटची ओढ होती. त्याने विदर्भाच्या स्थानिक क्रिकेटमधून आपल्या कारकीर्दीला सुरुवात केली. मध्यम-वेगवान गोलंदाज म्हणून त्याने आपल्या अचूक टप्प्यामुळे सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. प्रफुलने विदर्भाच्या वरिष्ठ संघात स्थान मिळवण्यासाठी खूप मेहनत घेतली. २०२४-२५ च्या हंगामात त्याने विदर्भासाठी मोलाची कामगिरी केली. विशेषतः रणजी ट्रॉफी आणि विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये त्याने घेतलेल्या विकेट्समुळे तो प्रकाशझोतात आला. त्याने १० प्रथम श्रेणी सामन्यात २७ विकेट्स घेतल्या आहेत, तर लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ६ सामन्यांत ५ बळी त्याच्या नावावर आहेत..'हिट-द-डेक' गोलंदाज म्हणून त्याची ओळख निर्माण झाली. त्याने चेन्नईमधील प्रसिद्ध MRF पेस फाउंडेशनमध्ये प्रशिक्षण घेतले आहे. त्याच्या आयुष्याला खऱ्या अर्थाने कलाटणी मिळाली ती IPL 2026 च्या लिलावात. सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) संघाने त्याच्यावर विश्वास दाखवत त्याला ३० लाख रुपयांना खरेदी केले.