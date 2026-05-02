Who is Raghu Sharma? मुंबई इंडियन्सने क्रीडा आहारतज्ज्ञ अन् ट्रेनरला दिली पदार्पणाची संधी; CSK विरुद्ध प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळणार

Chennai Super Kings vs Mumbai Indians Marathi Update: चेन्नई सुपर किंग्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्याकडे इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील प्ले ऑफच्या शर्यतीत राहण्यासाठी 'विजय' हा एकच पर्याय राहिला आहे. CSK ने ८ पैकी ३, तर MI ने ८ पैकी २ सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे त्यांना अंतिम चारमध्ये पोहोचण्यासाठी उर्वरित सहा सामने जिंकणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे चेपॉकवर होत असलेला आजचा सामना दमदार होईल, अशी अपेक्षा आहे. चेन्नईने पहिल्या टप्प्यात मुंबईच्या घरी जाऊन विजय मिळवला होता आणि हार्दिक पांड्याचा संघ त्याची परतफेड करण्यासाठी चेन्नईत दाखल झाला आहे..MS Dhoni आणि रोहित शर्मा ही दोन्ही स्टार नावं, त्याही सामन्यात नव्हती आणि आजच्या सामन्यातही खेळताना दिसणार नाही. चेन्नईचा संघ महेंद्रसिंग धोनीशिवाय चेपॉकवर दाखल झाला आहे. गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे धोनी IPL 2026 मध्ये एकही सामना खेळलेला नाही, तर रोहित ४ सामने खेळून दुखापतीमुळेच बाहेर झाला आहे. त्याच्या तंदुरुस्तीवर अद्याप ठोस उत्तर MI व्यवस्थापनाला देता आलेला नाही. मात्र, मागील सामन्यात कर्णधार हार्दिकने हिटमॅन २-३ सामन्यांना मुकेल असे संकेत दिले होते..२०२३ नंतर चेन्नई सुपर किंग्सने सहा सामन्यांपैकी पाचमध्ये मुंबई इंडियन्सवर विजय मिळवला आहे. पण, एकूण ४० सामन्यांमध्ये मुंबई २१-१९ असे पुढे आहेत. आजच्या सामन्यात ट्रेंट बोल्ट व फॉर्मात असलेला संजू सॅमसन व ऋतुराज गायकवाड यांची टक्कर पाहण्यासारखी आहे. बोल्टने मागील सहा डावात ऋतुराज व संजू यांना प्रत्येकी ३ वेळा बाद केले आहे. मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या याने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि संघात रघु शर्माचे पदार्पण होत आहे, तर कृश भगत हा अश्वनी कुमारच्या जागी खेळणार आहे..Who is Raghu Sharma?रघु शिवम शर्मा हा प्रामुख्याने उजव्या हाताने लेग-ब्रेक गोलंदाजी करतो. ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज शेन वॉर्न व इम्रान ताहीर यांना तो आदर्श मानतो. पंजाबमध्ये जन्मलेल्या ३३ वर्षीय खेळाडूने देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धांमध्ये पंजाब, पुद्दुचेरी आणि उत्तराखंड यांसारख्या विविध संघांचे प्रतिनिधित्व केले आहे. २०२५ च्या आयपीएल हंगामात मुंबई इंडियन्सने त्याला जखमी खेळाडू विघ्नेश पुथूरच्या जागी संघात सामील करून घेतले होते..२०२६ च्या हंगामासाठी देखील त्यांना संघात कायम ठेवण्यात आले आहे. त्याने रणजी करंडक (Ranji Trophy) आणि विजय हजारे करंडक (Vijay Hazare Trophy) यांसारख्या महत्त्वाच्या स्पर्धांमध्ये चमकदार कामगिरी केली आहे. त्याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ५७ विकेट्स घेतल्या असून ७/५६ ही त्यांची सर्वोत्तम गोलंदाजी आहे. तो एक प्रमाणित स्ट्रेंथ ( Certified Sports Nutritionist) आणि स्ट्रेंथ आणि कंडिशनिंग ट्रेनर ( Strength and Conditioning Trainer) देखील आहे. त्याने पंजाब तांत्रिक विद्यापीठातून (PTU) इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये बी.टेक (B-Tech) पदवी मिळवली आहे.