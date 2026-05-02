Who is Ramakrishna Ghosh? नाशिकचा जन्म, पुण्यात गिरवले क्रिकेटचे धडे... CSK कडून आणखी एका महाराष्ट्रीय खेळाडूचे पदार्पण

Chennai Super Kings vs Mumbai Indians Marathi Update: प्ले ऑफच्या शर्यतीत राहण्यासाठी 'करो वा मरो'च्या कात्रित सापडलेले, चेन्नई सुपर किंग्स व मुंबई इंडियन्स हे संघ समोरासमोर आले आहे. चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर CSK इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये MI ला आणखी एका पराभवाची चव चाखवण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. कर्णधार हार्दिक पांड्याने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही संघ प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदलासह मैदानावर उतरले आहेत. पण,चेन्नईच्या ताफ्यात महाराष्ट्राच्या परिचयाचे आणखी एक नाव दिसले आणि ते म्हणजे रामकृष्ण घोष....Chennai Super Kings : संजू सॅमसन, ऋतुराज गायकवाड, उर्विल पटेल, डेवॉल्ड ब्रेव्हिस, शिवम दुबे, जेमी ओव्हरटन, रामकृष्णा घोष, प्रशांत वीर, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी.Mumbai Indians: विल जॅक्स, रायन रिकल्टन, सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रॉबिन मिंझ, ट्रेंट बोल्ट, ट्रेंट बोल्ट, कृश भगत, जसप्रीत बुमराह, अल्लाह गझनफर.Who Is Ramakrishna Ghosh?रामकृष्ण शेखर घोषचा जन्म नाशिकचा आहे आणि तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये महाराष्ट्र संघाकडून खेळतो. तो उजव्या हाताचा फलंदाज आणि मध्यम-गती गोलंदाज असून एक प्रभावी ऑलराउंडर म्हणून ओळखला जातो. CSK ने त्याला ३० लाखांत आयपीएल २०२५ च्या लिलावात करारबद्ध केले आणि संघात पुन्हा कायम राखले. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये त्याने हिमाचल प्रदेश विरुद्ध ४२ धावांत ७ बळी घेतले. ही महाराष्ट्र क्रिकेट संघासाठी 'लिस्ट ए' क्रिकेटमधील सर्वोत्तम वैयक्तिक कामगिरी ठरली..त्याने मुंबईविरुद्ध अवघ्या २७ चेंडूत नाबाद ६४ धावा ठोकून आपल्या फटकेबाजीची क्षमता सिद्ध केली. एका सामन्यात गोव्याविरुद्ध ६ धावांचा बचाव करताना त्याने 'मेडन ओव्हर' टाकून महाराष्ट्राला विजय मिळवून दिला होता. रामकृष्णचे वडील शेखर घोष हे स्वतः एक क्रिकेट प्रशिक्षक आहेत. त्याने त्यांच्याकडूनच क्रिकेटचे प्राथमिक धडे गिरवले. .मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेल्या रामकृष्णने सुरुवातीच्या काळात बरेच संघर्ष केले. महाराष्ट्राच्या वरिष्ठ संघात जागा मिळवण्यासाठी त्याला अनेक वर्षे सातत्याने धावा कराव्या लागल्या आणि विकेट्स घ्याव्या लागल्या. त्याच्या आयुष्याला खऱ्या अर्थाने कलाटणी मिळाली ती महाराष्ट्र प्रीमियर लीग (MPL) मुळे. 'पुणेरी बाप्पा' संघाकडून खेळताना त्याने ऋतुराज गायकवाड सारख्या मोठ्या खेळाडूंसोबत वेळ घालवला, ज्यामुळे त्याचा आत्मविश्वास वाढला आणि पुढे त्याला आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळण्याची संधी मिळाली.