मुंबई इंडियन्सकडून पहिली संधी, मग बंदी अन् आता RCB साठी ठरला हिरो, कोण आहे Rasikh Salam Dar?

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने बुधवारी (१५ एप्रिल) लखनौ सुपर जायंट्सला ५ विकेट्सने पराभूत केले आणि आयपीएल २०२६ मधील चौथ्या विजयाची नोंद केली. बंगळुरूचा हा ५ सामन्यांचील चौथा विजय होता. त्यामुळे बंगळुरूने (RCB) ८ गुणांसह पाँइंट्स टेबलमध्येही पहिला क्रमांक मिळवला आहे. या विजयात २६ वर्षांच्या रसिख सलाम दारने (Rasikh Salam Dar) मोलाचा वाटा उचलला. त्याने या सामन्यात लखनौच्या महत्त्वाच्या विकेट्स घेत त्यांना मोठ्या धावा करण्यापासून रोखले. मध्यमगती गोलंदाज असलेल्या रसिक सलामने एडेन मार्करम, आयुष बडोनी, मुकूल चौधरी या धोकादायक फलंदाजांना बाद करताना ४ षटकात केवळ २४धावा देताना एकूण ४ विकेट्स घेतल्या. यानंतर लखनौच्या संघाला २० षटकात १० बाद १४६ धावा करता आल्या. १४७ धावांचे लक्ष्य बंगळुरूने १५.१ षटकातच ५ विकेट्स गमावत पूर्ण केले. .RCB vs LSG Live: विराट कोहलीच्या बाबतीत २ गोष्टी आज पहिल्यांदाच घडल्या... बंगळुरूची IPL 2026 Point Table मध्ये मोठी उलथापालथ.दरम्यान, रसिखला बंगळुरूने पहिल्या तीन सामन्यात संधी दिली नव्हती. मात्र मुंबई इंडियन्सविरुद्ध त्याला संधी मिळाली, त्या सामन्यातही त्याने चांगली गोलंदाजी केली. त्यानंतर आता त्याला लखनौविरुद्धही खेळवण्यात आल्यानंतर त्याचं नाणं खणखणीत वाजवलं आहे. खरंतर ७ वर्षांपूर्वीच रसिकचं नाव आयपीएलमध्ये आलं होतं, पण मधल्या काळात अनेक घटना घडल्या तीन संघ बदलल्यानंतर अखेर रसिखने सर्वांचं लक्ष वेधणारी कामगिरी केली आहे. जम्मू-काश्मीर ते आरसीबी हा प्रवास त्याच्यासाठी संघर्षाचा राहिला आहे..कोण आहे रसिख सलाम दार?५ एप्रिल २००१ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील कुलगाममध्ये जन्मलेल्या रसिखचे वडील शिक्षक आहेत. त्याने त्याच्या क्रिकेटची सुरुवातही जम्मू-काश्मीरमध्येच केली. तो सुरुवातीपासूनच क्रिकेटमधील त्याच्या प्रतिभेने सर्वांचे लक्ष वेधत होता. त्याने अगदी कमी वयातच विविध स्थानिक स्पर्धांमधून त्याची प्रतिभा सिद्ध केली होती. १५-१६ व्या वर्षांचा असताना शेर-ए-काश्मीर स्टेडियमवर एका सराव सामन्यात घेतलेल्या हॅट-ट्रिकने सर्वात आधी त्याने लक्ष्य वेधले होते. त्यानंतर त्याने जिल्हास्तरीय स्पर्धांमध्येही चांगली कामगिरी केली. त्याला जम्मू-काश्मीरच्या १९ वर्षांखालील संघातही स्थान मिळाले. त्यानंतर त्याच्यातील क्षमता पाहाता लवकरच तो राज्याच्या वरिष्ठ संघातही आला. त्याने २०१८ मध्ये जम्मू-काश्मीर संघासाठी पदार्पण केले. त्यावेळी संघात इरफान पठाणही होता. याशिवाय परवेझ रसूलही होता. पण खरंतर त्याआधी अनेकदा रसिखला निवड चाचण्यांमध्ये अपयशी व्हावं लागलं होतं. त्याच्या वडिलांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितलं होतं की 'रसिकने अनेकदा संघर्षही केला आहे, पण मी काय करू शकणार होतो. मी कोणतेही कारण दिले नाही आणि माझ्या मुलांनीही माझ्याकडून फार काही मागितले नाही. अनेक लोकांनी मदत केली. तो अनेक निवड चाचण्यांमध्ये अपयशीही झाला होता. पण मला पूर्ण विश्वास होता एक दिवस तो नक्की खेळेल.'.एकेकाळी त्याने क्रिकेट खेळण्याचे स्वप्न सोडून देण्याचाही विचार केा होता. पण त्याच्या कुटुंबाच्या आग्रहामुळे तो १९ वर्षांखालील जम्मू-काश्मीरच्या सिलेक्शन ट्रायल्ससाठी उपस्थित राहिला. यावेळी इरफान पठाणही त्यासाठी उपस्थित राहणार होता. त्याने त्याला हेरले आणि रसिक जम्मू-काश्मीर संघात आला. त्यानंतर १९ वर्षांखालील कूच बिहार ट्रॉफी स्पर्धेदरम्यान त्याला मुंबई इंडियन्सच्या (Mumbai Indians) स्काऊटने हेरलं आणि २०१९ आयपीएलसाठी रसिकला मुंबई इंडियन्सने खरेदी केले. त्याचवर्षी त्याला मुंबईने खेळण्याची एका सामन्यात संधी दिली. त्याचे आयपीएलसाठी पदार्पण झाले. पण काहीच दिवसात त्याने चुकीचे जन्म प्रमाणपत्र दिल्याने त्याच्यावर बीसीसीआयने २ वर्षांची बंदी घातली.पण त्याने क्रिकेटवरील मेहनत कायम ठेवली. २०२२ मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सने संघात संधी दिली, पण दुखापत आणि खराब फॉर्ममुळे तो केवळ २ सामने खेळला. त्याआधी २०२१ मध्ये त्याने हर्षल पटेलला स्लोअर बॉल आणि कटर टाकताना पाहिले, ज्याचा प्रभाव त्याच्यावर राहिला. त्याने ते बॉल शिकण्यास सुरुवात केली. .IPL 2026: मुंबईला घरच्या मैदानावर पुनरागमनाची आशा; सलग चौथा पराभव टाळण्याचा प्रयत्न, पंजाब संघाशी आज लढत, कशी असेल Playing XI.त्याने २०२३ मध्ये जेव्हा रिषभ पंत एनसीएमध्ये अपघातानंतरची रिकव्हरी करत होता, त्यावेळी त्याला गोलंदाजी केली होती. त्यावेळी रिषभला त्याने प्रभावित केले होते. रिषभने दिल्ली कॅपिटल्सकडे त्याच्यासाठी शिफारसही केली. त्याने २०२४ मध्ये ८ सामने दिल्लीसाठी खेळले आणि ९ विकेट्स घेतल्या. पण त्याला दिल्लीने रिटेन केलं नाही आणि मग बंगळुरूने त्याच्यावर विश्वास दाखवला. त्याला संघात घेतलं, तिथं त्याने अनेक दिग्गजांसोबत काम केलं. कृणाल पांड्याच्या सल्ल्याने तो गेल्यावर्षी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये जम्मू-काश्मीर संघ सोडून बडोदा संघात आला. त्याच्यासह आरसीबी संघातील संघसहकारी जितेश शर्मानेही विदर्भ संघ सोडत बडोदासाठी पदार्पण केले. यादरम्यान रसिकने त्याच्या यॉर्कर आणि स्लोअर बॉलवर काम केले. रसिखबद्दल बुधवारी घेतलेल्या ४ विकेट्सनंतर जितेश म्हणाला त्याच्यात प्रतिभा होती, पण तो ती कशी वापरायची हे शिकला आहे.दरम्यान, आता रसिक यापुढे कसा खेळणार याकडे सर्वांचेच लक्ष्य असणार आहे. कारण त्याला यापुढेही बंगळुरूकडून यश दयालच्या अनुपस्थितीत सातत्याने संधी मिळण्याची शक्यता आहे.